Почему китайские сотрудники "Энергии Семиречья" получали зарплату в разы больше казахстанских

13:00 27.06.2024

Игорь Улитин

27 июня 2024



С 2022 года в Енбекшиказахском районе Алматинской области вращают лопастями турбины ветряной электростанции. Поставила их там казахстанско-китайская компания "Энергия Семиречья". Точнее, китайско-казахстанская, потому что дочка "Самрук-Энерго" Qazaq Green Power PLC владеет в ней только 25 %, а все остальное принадлежит компаниям из КНР. Да и китайских сотрудников в ней ценят гораздо выше, чем казахстанских. В чем это проявляется, Orda.kz рассказали бывшие и действующие работники самой "Энергии Семиречья".



Одно дело делали



Сотрудники эти - Дария Муратбекова и Омир Баялиев. Дария - бывший главбух "Энергии Семиречья". Ее сократили весной этого года, и теперь она пытается доказать, что сделано это было незаконно. Омир - сотрудник действующий, до недавнего времени занимавший пост зама главного инженера. Сейчас его должность звучит как "консультант заместителя главного инженера", до которой его понизили в мае. Он тоже доказывает, что понижение это было нарушением его прав. Сокращение и понижение Муратбековой и Баялиева называют следствием своего противостояния с работодателем, которое длится с осени прошлого года.



А началось оно после того, как Дария и Омир выяснили: китайские специалисты, работавшие на схожих должностях, получали зарплату не просто больше, а в разы больше, чем граждане Казахстана.



"Главный бухгалтер - это фактически второй человек в организации. Моя подпись стояла под всеми документами, связанными с финансовыми вопросами. То есть я несла за них ответственность. Кроме того, я делала эту документацию на казахском, русском и английском языках. А И Вэнсенюн занимал должность главного финансового менеджера. В чем заключалась его работа? В том, что он переводил мои отчеты на китайский и отправлял их учредителям в КНР. Думаю, нанять переводчика для таких целей было бы дешевле", - говорит Дария Муратбекова.



У Омира Баялиева ситуация похожая. Параллельно с ним работал менеджер по производству Ван Хайфен. Де-факто он был еще одним замом главного инженера и занимал должность директора по производству. Но зарплата у него тоже была сильно выше.



"И это при том, что он не владеет ни казахским, ни русским языком. Хотя в Казахстане есть два регламента, которые регулируют работу ветровых электростанций: "Закон об энергетике" и "Электросетевые правила". Написаны они на русском и казахском. То есть мистер Ван их просто прочитать не может. Однако управляет электростанцией", - говорит Омир Баялиев.



Как говорят Дария и Омир, разница в зарплате между ними и китайскими специалистами была минимум в четыре раза. И это еще без учета надбавок и выплат по, так сказать, странным схемам. Одну из них приводит Омир Баялиев:



"Китайские сотрудники получали отпуск два раза в год. Но оформлялся он не как отпуск, а как командировка, то есть это засчитывалось как рабочее время. И выплаты им шли соответствующие. Если мы шли в отпуск, они ехали в "командировку" к себе домой", - объясняет Омир Баялиев.



Все это Омир и Дария расценили как дискриминацию по национальному признаку и обратились в трудовую инспекцию. В ноябре прошлого года она провела в "Энергии Семиречья" внеплановую проверку. Результат ее был такой: в компании непрозрачная система начисления зарплаты и действительно есть непропорциональная разница в зарплате между сотрудниками с гражданством РК и КНР. Нарушения эти трудовая инспекция потребовала устранить.



Для самих же сотрудников стало шоком, когда они узнали, какая на самом деле была разница в доходах.



"Как нам рассказали в трудовой инспекции, с 2022 года на двоих эта разница составила 54 миллиона тенге! Совокупно на нас двоих с Дарией разница составляла около трех миллионов в месяц", - приводит цифры Омир Баялиев.



Суды судят по-разному



Представители "Энергии Семиречья" с требованиями Трудовой инспекции не согласились и подали в суд. И благодаря этому мы можем увидеть и некоторые цифры той самой разницы. Вот выдержка из решения суда первой инстанции:



И там же можно узнать мотивацию руководства "Энергии Семиречья", почему они платили специалистам из КНР больше.



Хотя в "Энергии Семиречья" есть коллективный договор, в котором четко прописано, за что сотрудникам полагаются дополнительные выплаты. И гражданства КНР или знания китайского языка в этом перечне нет - журналист Orda.kz в этом лично убедился.



Еще одним аргументом было то, что и Омир, и Дария подписали трудовые договоры, в которых соглашались на конкретную зарплату.



"Но есть нюанс: эти зарплаты были прописаны в договоре 2019 года. И за эти годы она ни разу не повышалась", - говорит Баялиев.



В итоге суд аргументы истца не оценил и встал на сторону ответчика, то есть Трудовой инспекции. "Энергия Семиречья" проиграла и на уровне первой инстанции, и апелляционной. А значит, компания должна была устранить неравенство в зарплатах.



Сделано ли это? Нет.



Во-первых, суды на этом не закончились. Теперь уже иски подали сами Дария Муратбекова и Омир Баялиев, чтобы суд определил, какую сумму должен им компенсировать работодатель: те ли самые 54 миллиона тенге, больше или меньше. Но суд первой инстанции встал на сторону "Энергии Семиречья".



"Хотя представители компании говорили сплошными лозунгами. Но стоит учитывать, что это были разные суды. Трудовая инспекция была ответчиком в суде по административным делам. А в нашем случае был суд по гражданским. Но апелляционное заседание будет проходить, как и в прошлом случае, в городском суде. Поэтому мы уверены, что сможем выиграть", - считает Омир Баялиев.



Пока же Дария и Омир доказывают неправомерность решений своего бывшего и пока действующего руководства. Речь про вышеупомянутые случаи сокращения и понижения в должности.



"Почему я считаю, что меня уволили незаконно? В компании объявили сокращение всего штата. Но в итоге почти всех просто взяли обратно на работу. Всех, кроме меня и И Венсюна. Я свои трудовые обязанности выполняла добросовестно, трудовую дисциплину не нарушала за все время работы в компании. При этом в компании создавался новый департамент финансов. И, согласно коллективному договору, места в нем должны в первую очередь предлагать действующим сотрудникам. Но мне ничего не предложили", - говорит Дария Муратбекова.



Омир Баялиев описывает свою ситуацию похожим образом - его поставили перед фактом, просто предложив подписать новое дополнительное соглашение о переходе на другую должность. Хотя согласно все тому же коллективному договору сделать это должны были за месяц. Он отказался. Но получив в июне зарплату, он обнаружил, что его все равно перевели на нижестоящую должность.



По словам Дарии, в ее случае было и еще одно нарушение. На момент увольнения она возглавляла профсоюзную ячейку, и уволить ее могли только с одобрения членов профкома. А в реальности сократили ее в обход этой процедуры. И вообще, по мнению наших собеседников, одна из причин того, почему "Энергия Семиречья" так активно вступила с ними с конфронтацию, - это их профсоюзный активизм.



"Поэтому я и считаю, что от меня просто избавились: в нарушение закона о профсоюзах, в нарушение условий коллективного договора".



Мы бы очень хотели получить версию происходящего от "Энергии Семиречья". Orda.kz направляла запрос в компанию. Но ответа нет.



Зато вспомнили, что это не единственный скандал, связанный с "Энергией Семиречья". В апреле Orda.kz писала о весьма неоднозначной ситуации с передачей этому ТОО земли бизнесмена из Енбекшиказахского района. Представители предпринимателя тогда несколько раз повторили слова о лоббировании местными властями интересов китайского инвестора.