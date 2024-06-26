Таджикистан отстал от Афганистана по уровню зарплаты?

13:02 27.06.2024

Таджикистан занял 143-е место среди 196 стран в мировом рейтинге средней заработной платы по версии портала CEOWorld Magazine.



Авторы рейтинга оценили среднемесячную зарплату в Таджикистане в $169 (1800,32 сомони по курсу Нацбанка на 20 июня).



Вероятно, при составлении рейтинга учитывали не самые свежие данные, так как Агентство статистики при президенте Таджикистана сообщает, что номинальная средняя зарплата в начале апреля 2024 года составила $213,4 (2273,80 сомони).



Если учесть новые данные, то в рейтинге Таджикистан должен находиться на 138-м месте, которое занимает Афганистан со средней зарплатой в $205.



Но при любом раскладе, по уровню средней зарплаты Таджикистан занимает последнее место среди пяти стран Центральной Азии (без Афганистана).



По тем данным, которые обнародовал CEOWorld Magazine, в регионе самую высокую зарплату получают граждане республик:



Они занимают в мировом рейтинге 80 и 83-е места, соответственно.



У остальных стран региона сравнительно низкие зарплаты:



Среди стран бывшего СССР лучшая зарплата у россиян - $2159 (34-е место в мире). Далее располагаются:



Отметим также сравнительно низкую зарплату у таких стран, как:



Ниже $50 в месяц ценится труд жителей таких стран, как: Сенегал, Либерия, Мадагаскар, Нигер, Мавритания, КНДР, Лесото, Ангола, Малави и Мали.



Ну, а где люди живут лучше всех?



Первое место по уровню зарплат занимает Швейцария, жители этой страны в среднем зарабатывают $8 111. Среди стран со средней зарплатой свыше $5 тыс. оказались:



Стоит отметить, что в большинстве стран мира самые высокооплачиваемые рабочие места предлагаются в секторах финансов, страхования, электроэнергетики, горнодобывающей промышленности, информационных технологий, розничной торговли и образования.



Гостиничный бизнес, сельское хозяйство и строительство являются самыми низкооплачиваемыми секторами.



Однако важно учитывать и инфляцию при сравнении зарплат в разных странах. В последние годы во многих странах наблюдается высокий уровень инфляции, что негативно влияет на покупательную способность населения.



Среднемесячная брутто-зарплата включает общую заработную плату в денежной и натуральной форме до вычета налогов и отчислений на социальное обеспечение. К ним относятся заработная плата, вознаграждение за неотработанное время, премии и чаевые, выплачиваемые работодателем работнику.