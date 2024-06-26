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Широкий фронт Донбасса: Торецк берут сразу с четырех направлений
13:04 27.06.2024

ISW: российские войска освободили Раздоловку, Шумы и Новоалександровку

Константин Ольшанский

Российские войска в ДНР одновременно наступают сразу на нескольких участках фронта - от Северска до Угледара. Американский Институт изучения войны (ISW) подтверждает, что российские войска недавно серьезно продвинулись в Северском направлении на фоне продолжающихся наземных атак, которые привели к освобождению Раздоловки.

22 июня военкоры рассказали, что подразделения ВДВ выбили украинские войска с позиций в восточной, южной и западной Раздоловке и освободили половину населенного пункта. 23 июня в соцсетях появилась видеозапись, как бойцы российского 119-го гвардейского воздушно-десантного полка (106-я гвардейская дивизия) устанавливают российский флаг на юго-востоке Раздоловки.

Идут бои за Часов Яр, где российские войска сейчас сражаются за самый восточный микрорайон "Канал", а также пытаются выбить последних "захисников" из Калиновки и Клещеевки. Продвигаются и в направлении канала "Северский Донец - Донбасс" от Ивановского.

23 июня американцы сообщили: подразделения российской 98-й дивизии ВДВ продвинулись к северу от микрорайонов "Новый" и "Канал", освободили всю территорию часовоярского завода "Гидрожелезобетон". Действуют здесь и подразделения бригад "Север-V" и "Эспаньола" (обе в составе группировки "Юг").

Военкоры утверждают: ВСУ начали отвод из микрорайона "Канал", а российские бойцы форсировали сам канал.

- Российские войска смогут атаковать Часов Яр с севера и угрожать украинским позициям в центральной части города без необходимости идти по пересеченной местности, чтобы войти в населенный пункт, - пишет ISW.

ISW цитирует командира украинской бригады, действующей в направлении Часов Яр, который подтверждает очевидное: российские силы, действующие в этом районе, имеют значительное преимущество в количестве артиллерийских боеприпасов. ВСУ просто нечем вести контрбатарейную борьбу.

Чтобы развить наступление на Часов Яр с юга, российские войска продолжают успешную операцию на Торецком направлении. Бои идут одновременно в четырех направлениях от города, намечая пути его окружения: к востоку от Торецка (в районе Пивничного); к северо-востоку от Торецка (в районе Дружбы и Дачного); к юго-востоку от Торецка (в районе Шумов); и к югу от Торецка (в районе Нью-Йорка).

Еще 21 июня подтвердилась информация, что российские войска серьезно продвинулись в районе Нью-Йорка и Торецка и вошли в Пивничное. А уже 23 июня даже украинский военкор Константин Машовец был вынужден признать очевидное: российские подразделения захватили всю северо-восточную часть Пивничного, подойдя к Мичуринской исправительной колонии и Майорскому бетонному заводу (к востоку от Торецка и на северо-западной окраине Горловки).

Украинцев отдавили от Шумов - небольшого населенного пункта к востоку от Торецка и Пивничного. Таким образом, российские войска продвинулись на участке примерно 2,5 км в глубину и 3,5 км в ширину.

Машовец, которого цитируют ISW, пишет: российские штурмовые группы численностью от трех до четырех взводов продвинулись от блокпоста "Майорское" (к востоку от Торецка) вдоль шоссе автодороги и близлежащей железнодорожной ветки в направлении Пивничного.

- Захват Шумов поддерживает продвижение российских военных к Пивничному и в конечном итоге создаст условия для продвижения российских войск к Торецку. А это позволит российской группировке продолжить либо наступление у Часова Яра на севере, либо к западу от Авдеевки на юге, - пишет ISW.

Серьезно продвигается наша армия и на Авдеевско-Покровском направлении. 23 июня несколько военкоров сообщили хорошую новость: наконец-то освобождена Новоалександровка. Хотя и тут признать очевидное на Украине не захотели: Центр стратегических коммуникаций ВСУ заявил, будто бы российские войска контролируют большую часть, но не всю Новоалександровку, и что в населенном пункте продолжаются ожесточенные бои.

После взятия Новоалександровки, 24 июня, военкоры сообщили о прорыве к Красногоровке. Российские войска продвинулись в самом городе и на 2 километра вглубь по фронту шириной 6 километров к северу от Владимировки.

Ранее российские войска освободили оставшуюся часть Яснобродовки (к западу от Авдеевки). Также продвинулись войска в направлении Воздвиженки (к северо-западу от Авдеевки и Новоалександровки) и вышли к окраинам Евгеньевки (к западу от Сокола).

Уже идут бои в центре Карловки, которая находится на южном берегу Карловского водохранилища.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719482640


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