Хуситы уверяют, что попали своей баллистической ракетой в израильский контейнеровоз MSC Sarah V

13:05 27.06.2024

Хуситы заявили, что применили баллистическую ракету своего производства



Военный представитель мятежников Яхья Сариа заявил о том, что йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" атаковали в Аравийском море контейнеровоз MSC Sarah V, который повстанцы идентифицировали как принадлежащий Израилю, сообщает Zakon.kz.



По его словам, удар они нанесли баллистической ракетой.



"Военно-морские силы Йемена провели качественную операцию в Аравийском море против израильского судна MSC Sarah V. Операция осуществлена при помощи новой баллистической ракеты, поступившей на вооружение после успешного завершения опытных испытаний", – сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.



Он отметил, что новая ракета хуситов, характеристики которой не приводятся, способна "поражать цели точно и на больших расстояниях".



"Вооруженные силы Йемена продолжают развивать военный потенциал, чтобы усилить свою джихадистскую роль в поддержке палестинского сопротивления и для защиты йеменского народа перед лицом американо-британской агрессии", – добавил Сариа.



Йеменский военный фотограф опубликовал момент отправки ракеты в социальной сети.



13 июня сообщалось, что торговое судно загорелось и потонуло в результате атаки хуситов у берегов Йемена.



Елена Беляева