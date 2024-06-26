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Хуситы уверяют, что попали своей баллистической ракетой в израильский контейнеровоз MSC Sarah V
13:05 27.06.2024

Хуситы заявили, что применили баллистическую ракету своего производства

Военный представитель мятежников Яхья Сариа заявил о том, что йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" атаковали в Аравийском море контейнеровоз MSC Sarah V, который повстанцы идентифицировали как принадлежащий Израилю, сообщает Zakon.kz.

По его словам, удар они нанесли баллистической ракетой.

"Военно-морские силы Йемена провели качественную операцию в Аравийском море против израильского судна MSC Sarah V. Операция осуществлена при помощи новой баллистической ракеты, поступившей на вооружение после успешного завершения опытных испытаний", – сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Он отметил, что новая ракета хуситов, характеристики которой не приводятся, способна "поражать цели точно и на больших расстояниях".

"Вооруженные силы Йемена продолжают развивать военный потенциал, чтобы усилить свою джихадистскую роль в поддержке палестинского сопротивления и для защиты йеменского народа перед лицом американо-британской агрессии", – добавил Сариа.

Йеменский военный фотограф опубликовал момент отправки ракеты в социальной сети.

13 июня сообщалось, что торговое судно загорелось и потонуло в результате атаки хуситов у берегов Йемена.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
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