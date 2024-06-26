Токаев обещает осенью провести всенародный референдум по строительству АЭС

13:07 27.06.2024

Референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане пройдет осенью. Об этом сказал президент Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ.



Глава государства напомнил, что сейчас ведется широкое обсуждение вопроса и высказываются разные точки зрения.



"В стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату", – сказал Токаев.



В 2021 году президент поручал правительству изучить возможности развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. В начале этого года он говорил, что понимая значимость вопроса, предложил вынести вопрос строительства АЭС на всенародный референдум. В стране проведут широкие общественные слушания.