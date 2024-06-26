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На озере Иссык-Куль вода отошла от берега - это обнажило развалины затонувшего города
13:08 27.06.2024

Turmush - На южном побережье озера Иссык-Куль снижение уровня воды обнажило залежи старинного города.

Это побережье озера Иссык-Куль в районе села Дархан Джети-Огузского района.

В беседе с корреспондентом Turmush житель села Дархан Эрлан Бектенов рассказал, что на пляже в селе Дархан есть На берегу озера у села Дархан Джети-Огузского района находятся руины и скальные образования. "По словам старейшин села, когда-то здесь был древний город. Говорят, что он относится к 17 веку. По этим камням видно, что озеро с каждым годом отступает. Около 20 лет назад вода покрывала все эти территории, в том числе и обрывы с руинами. С тех пор каждый год территория обнажается и открывает новые возможности для изучения истории.

По моим наблюдениям, ежегодно вода отходит не менее чем на 1 метр. В настоящее время снаружи хорошо видны руины и обрывы Есть фраза: "Төрт күл өрөөнүнү, бапа таш" ["развалины древнего поселения"]. Сейчас все остатки древнего поселения видны очень хорошо", - рассказал сельчанин.



В книге "Иссык-Куль: затонувшие города" (авторы В.Мокрынин и В.Плоских) говорится, что городище Дархан занимало исключительно важное географическое положение — оно контролировало перевал Жууку — наиболее удобный проход через хребет Терскей Ала-Тоо в Центральный Тянь-Шань и дальше оттуда — в Фергану и Восточный Туркестан.

Еще П.П Семенов-Тян-Шанский, опираясь на сведения, полученные от местного населения, отметил подводные развалины на дне залива в устье реки Тюп. Проверить эти сведения не удалось, так как путешественник не смог лично осмотреть место расположения развалин. Тем не менее Семенов счел возможным включить эти сомнительные данные (правда, с оговорками) в свой "Географическо-статистический словарь".

Близ села Дархан на дне озера случайно были обнаружены два бронзовых кинжала, котенок с носиком-сливом и фрагмент большого жертвенного котла. Все находки датированы VI—V вв. до н. э. В 1984 году аквалангисты обследовали этот район и помимо большого числа средневековой керамики —XII вв. нашли два фрагмента и одну целую зернотерку более древних времен. Они могут быть синхронными бронзовым изделиям, найденным здесь же.

Плоских писал, что Дарханские находки 1982 года пополнили сакскую коллекцию экспозиции музея Института истории республиканской Академии наук. Но значение их не только в этом. Они еще раз доказали, что озеро Иссык-Куль хранит много неразгаданных тайн. Необходим был подводный археологический поиск.

Мокрынин и Плосхких писал, что местность севернее современного села Дархан, где располагалось средневековое поселение, очень напоминает окрестности Койсары. Толстый слой песка, поросшего непроходимой стеной облепиха (чычырканак)и барбариса. Кое-где бьют родники, места ниже них заболочены. Только на приозерной террасе, как и у Койсары, сохранились остатки пригородных сооружений.

Один из жителей Дархана нашел здесь целое бронзовое зеркало. К сожалению, как повествуется в книги, он разломал его на части, так как полагал, что находка отлита из чистого золота. Убедившись, что это далеко не так, он отдал обломки археологам. Зеркало восьмилопастное с круглой шишечкой-петлей в центре. Орнаментальное поле занято двумя парами противостоящих птиц. Птицы разделены цветочными побегами. Во внешнем поле, отделенном бортиком, в каждой из лопастей помещены стилизованные цветы (пальметы). Внешний бортик ровный, высокий, узкий. Диаметр зеркала 12,5 см. Отливка некачественная. Орнамент расплывчатый, детали плохо различимы. Не исключено, что зеркало было отлито по китайскому оригиналу местными мастерами. Такие зеркала бытовали в VIII—IX веках.

Источник - turmush.kg
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