Пожар охватил гору Сулайман-Тоо и приблизился к крупнейшей мечети

13:14 27.06.2024

Turmush - Пожар охватил часть горы Сулайман-Тоо в городе Ош.



Как проинформировали в МЧС, 26 июня в дежурную часть поступила информация о том, что по улице Г.Айтиева горит сухотравие на Сулайман-Тоо. На место были направлены 2 пожарных расчета.



Около 18:00 пожар был полностью потушен. Что стало причиной, пока неизвестно.



Позже стало известно, что огонь охватил территорию в 10 гектаров.







Сухотравие на склонах горы Сулайман-Тоо горит каждый год с повышением температуры воздуха. Пожар на склоне был в середине июня 2023 года — причиной тогда стала непотушенная сигарета.



Пожар был в июле 2023 года. Пожар тушили сотрудники Национального историко-археологического музейного комплекса "Сулайман-Тоо" — для этого они использовали пластиковые бутылки с водой и совки. На место прибыли и сотрудники милиции.



В июне 2021 года пожар охватил склон горы со стороны улицы Г.Айтиева.



На кадрах видно, что пожар произошел в той части горы, где расположена центральная мечеть города Ош — мечеть "Сулайман-Тоо".



Раскинувшаяся у подножия Сулайман-Тоо мечеть в свое время была крупнейшей не только в Оше, но и во всем Кыргызстане.



Ее строили мастера из городов Ош, Узген (Ошская область) и Андижана (Узбекистан). Минареты были построены мастерами из Андижана, купол мастерами города Узгена. Возведение стен и внутреннее оформление произведено местными мастерами. Финансовую поддержку оказали Объединенные Арабские Эмираты.



Строительство мечети обошлось в 1 млн 200 тыс. долларов (по ценам 2012 года). Арабские страны выделили $600 тыс. Жители Оша внесли в строительство 500 тыс. сомов, кроме того, оказали посильную помощь местные спонсоры.



Также инвестор из Турции выделил 9 тонн ковров для мечети на общую сумму $45 тыс.



Мечеть рассчитана на 20 тыс. человек.







Более крупный по масштабу пожар произошел 26 июня в кафе-ресторане "Алтын" по улице Курманжан-Датка



Задействовали 7 пожарных расчетов.



По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.