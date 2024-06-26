Толпа мигрантов напала на полицейских в российском райцентре Быково

17:01 27.06.2024

Толпа мигрантов напала на полицейских в российском городе

Под Волгоградом уроженцы Средней Азии напали на полицейских



В районном центре Быково Волгоградской области толпа мигрантов среднеазиатской национальности напала на сотрудников полиции, которые находились при исполнении. Очевидцы сняли происшествие на видео и выложили в Сеть. Об этом пишет V1.RU.



