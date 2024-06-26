На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту

23:11 27.06.2024

Речь идет о главе Министерства окружающей среды Фатимат Шамназ Али Салем, она и еще два человека задержаны, сообщает местное издание Sun Online.



Власти информацию не комментировали.



The Straits Times отмечает, что на Мальдивах нет уголовного наказания за колдовство.



Однако в исламе оно является одним из тягчайших грехов.



Большинство населения Мальдив исповедует ислам суннитского толка.



