Среднеазиатская мобильная дивизия прикроет тыл СВО, а может, и фланги, - СП

00:00 28.06.2024

За что будут воевать 10 тысяч мигрантов, отправленных на фронт?

Ирина Мишина



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Александр Михайлов Виктор Литовкин Дмитрий Солонников



Около 10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, были направлены в зону СВО. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.



"Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и, в случае необходимости, принять участие в специальной военной операции", - пояснил руководитель Следкома.



10 тысяч "штыков" - это серьезная сила. Можно сказать, дивизия. Дивизия может многое, когда, конечно, она собрана в единый кулак, а не размазана по широкому фронту. И когда в ней собраны бойцы и командиры, умеющие воевать.



Мигранты у нас в основном выходцы из республик Средней Азии. Многие потомки кочевников. Люди, как правило, мобильные, решительные, быстрые.



Радикализация населения в республике идет полным ходом, власти винят западные спецслужбы и ИГИЛ

Есть немало случаев, когда мы можем гордиться мигрантами, защищающими интересы России. Например, в Перми лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края". Джахонгир Джалолов выступил с предложением сформировать батальон имени Тамерлана. За что, кстати, подвергся травле со стороны политиков Узбекистана. Джалолов сказал: "Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который кушаем".



Но есть и другие истории. 15 декабря 2022 года двое мигрантов расстреляли мобилизованных на стрельбище военной части Белгородской области. В результате 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Террористы были уничтожены снайперским огнем. По имеющейся информации, причиной мог стать конфликт на религиозной почве.



Вот и сейчас возникают закономерные вопросы: за что будут воевать отправленные на СВО мигранты - за паспорт гражданина России, за льготы, которые можно получить в РФ? Ведь для части иностранцев, приезжающих к нам на заработки, Россия - всего лишь страна проживания, где можно заработать, но не Родина, которую нужно защищать.



Есть и другие вопросы: кто они, мигранты, отправленные на СВО - контрактники, добровольцы, мобилизованные? И понимают ли они, что назад, на родину, дороги им уже нет? Ведь во многих странах Средней Азии в Уголовном кодексе есть статьи, запрещающие участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.



Главный для нас сейчас вопрос: будет ли вообще толк от службы на СВО от мигрантов - вчерашних штукатуров, курьеров, торговцев? И в каком качестве они там будут использованы? С таким вопросом мы обратились к генерал-майору ФСБ Александру Михайлову.



- Эти 10 тысяч мигрантов отправлены на СВО либо добровольцами, либо с ними заключили контракт. Подробностей пока нет. Я не вижу в этом ничего сверхъестественного. Вы зарабатывали в России? Получали здесь определенные блага? Будьте добры не садиться на шею государству, а выполнить свой гражданский долг.



Что касается навыков мигрантов-новобранцев, тут все будет зависеть от командира. Он должен научить правильно обращаться с оружием, выполнять команды. По навыкам узбек и русский призывник равны. Дальше все зависит от командира. Я служил в мотострелковой дивизии, где были и таджики, и узбеки, и киргизы. Так вот, через пару месяцев все они одинаково выполняли обязанности наряду с русскими.



"СП": Вас не пугают случаи неадекватного поведения мигрантов на СВО, когда, получив оружие, человек может использовать его не по назначению, скажем так? Историю в "Крокусе" ведь еще не забыли…



- А что, русские, вы думаете, не стреляют? Были случаи расстрела караула и нашими, и дедовщина была, и пытки. Тут, повторюсь, все зависит от командира. Мигрантов важно правильно интегрировать в военное подразделение. А если пальцы гнуть начнут - на гауптвахту.



Какова будет реальная польза на СВО от мигрантов, которые всю жизнь либо торговали, либо работали на стройке, либо таксовали?



- Я думаю, этих 10 тысяч мигрантов отправят на тыловые работы, рыть окопы, строить укрепсооружения и блиндажи. Для этого большой подготовки не надо. На передовую их точно не отправят. Их скорее всего распределят по разным территориям, чтобы не было скопления. Работы везде много - от охраны складов до заправки авто и строительных работ. Конечно, после трагедии в "Крокусе" становится тревожно от того, что мигранты получат оружие. Но, думаю, за ними будут тщательно следить, - пояснил "СП" военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.



Отправляясь на СВО, мигранты, получившие гражданство России, должны понимать и другое: они навсегда рвут отношения со своей исторической родиной.



Не так давно суд Ошской области Киргизии приговорил гражданина этой республики к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Украины на стороне России.



Подозреваемый был признан виновным по статье уголовного кодекса республики об участии в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства. И это - не первый случай.



В мае 2023 года суд Первомайского района Киргизии приговорил 31-летнего гражданина республики Аскара Кубанычбека к 10 годам лишения свободы за участие в СВО на территории Украины в составе российской армии. Как выяснилось, на протяжении 10 лет подсудимый работал в Москве и все это время безуспешно пытался получить российское гражданство.



В июне 2022 года мужчина отправился контрактником в Вооруженные силы РФ, службу проходил наводчиком-оператором в мотострелковом подразделении на должности заместителя командира боевой машины пехоты. В ноябре 2022 года Кубанычбек уволился из армии и поехал в Киргизию, чтобы навестить больного отца. Однако на родине был задержан сотрудниками местных правоохранительных органов. Ему было предъявлено обвинение по статье о наемничестве.



В августе 2023 года Верховный суд Киргизии все же отменил приговор нижестоящей инстанции, и Кубанычбек вернулся в Россию.



Правильно ли это с человеческой точки зрения, посылая на СВО, отрезать человеку путь на историческую родину - туда, где живут его близкие, родители? С таким вопросом мы обратились к политологу, директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову.



- Ситуация непростая. Если мигрант интегрировался в российское общество, для него служба на СВО - это нормально. Если человек хочет стать полноценным гражданином России, он должен отдать свой воинский долг. Но есть и такие, кто приехал поторговать, подзаработать, обеспечить семью, а его вместо этого отправляют на линию фронта. Вот от таких пользы точно не будет.



Такому "бойцу" порой проще сдаться врагу. Если мы отправляем мигранта на СВО насильно - мы сами можем создать себе проблему.



"СП": После возвращения с СВО у мигранта один путь - жизнь в России. Мы, видимо, должны понимать, что сюда переедет вся его семья, и он будет претендовать на получение жилья и другие льготы?



- Обратной дороги у них нет. Правда, я знаю случаи, когда некоторые мигранты после СВО становились героями зарубежных СМИ и пабликов, выбирая путь антироссийской пропаганды и зарабатывая на этом. Но таких единицы. Просто мы сейчас должны понять, что берем за мигрантов, которых отправили на СВО, полную ответственность и должны обеспечить их самих и их семьи всем, чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами России.