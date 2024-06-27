Франция в преддверии выборов: Макрон почти не виден, - В.Прохватилов

00:01 28.06.2024

27.06.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Команда действующего президента разваливается, команда Марин Ле Пен вырывается вперед



30 июня во Франции пройдет первый тур внеочередных парламентских выборов. Французам предстоит избрать 577 депутатов Национального собрания. Если ни один из кандидатов не набирает в своем округе более 50% при участии не менее четверти зарегистрированных избирателей, все решится 7 июля во втором туре.



Президент Франции Эмманюэль Макрон распустил Национальную ассамблею и назначил внеочередные выборы 9 июня, сразу после выборов в Европарламент, на которых крупного успеха добились правые. "Национальное объединение" Марин Ле Пен сумело получить 31,5% голосов – это почти в два раза выше результата коалиции Besoin d`Europe, в которую входит партия президента "Возрождение".



Для команды Макрона предвыборная ситуация складывается по худшему, хотя и предсказуемому, сценарию. 24 июня он опубликовал в региональных СМИ "письмо к согражданам". В нем Макрон признал, что его решение распустить парламент и провести новые выборы "вызвало у многих беспокойство, неприятие, иногда даже гнев, направленный на меня". Но политической ошибкой Макрон свое решение не признал, пообещав, что, если французы "выберут наилучший путь для нашей страны" (то есть проголосуют за его центристскую коалицию "Вместе за Республику!"), то он намерен "глубоко изменить манеру правления". Было также опубликовано интервью Макрона популярному сервису подкастов, в ходе которого президент предупредил о риске "гражданской войны".



По его словам, партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен делит людей по религиозному признаку и происхождению. А "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона предлагает "объединяющий моральный консерватизм" за счет разделения людей по их религиозной или общинной принадлежности, что "подталкивает к гражданской войне". По его мнению, обе партии реагируют на реальные проблемы людей, но одновременно "приближают внутреннее противостояние", передает BFM TV. Макрон призвал избирателей "не соблазняться" двумя крайностями, которые предполагают стремительное решение общественных и социальных проблем.



Понимая, что его соратники даже при самых лучших раскладах не получат даже относительное большинство, в своем письме к согражданам Макрон отправил еще и послание "политикам сил Республиканской дуги" (то есть всем "умеренным"), что он готов к созданию с ними правительства по итогам второго тура.



Реагируя на слова французского лидера, Марин Ле Пен заявила, что подобные обвинения – показатель слабости политического блока Эмманюэля Макрона. "Это очень слабый аргумент, показывающий, что президент Франции думает, что уже проиграл эти выборы", – заявила она, как сообщает агентство Bloomberg, отмечая, что, согласно последнему опросу Французского института общественного мнения, на данный момент лидирует "Национальное объединение" (36% голосов), на втором месте - "Новый народный фронт" (29,5%). Президентская коалиция набрала 20,5% голосов.



"Новый народный фронт" был создан 10 июня на фоне объявления досрочных выборов во Франции. Он объединил коммунистов, социалистов, экологистов и партию "Франция непокоренная". Глава входящей в этот альянс партии "Франция непокоренная" Жан-Люк Меланшон отверг слова Макрона о "гражданской войне", заявив, что именно президент склонен разделять французов.



"Он всегда рядом, когда дело доходит до поджогов", – сказал Меланшон, намекая на недавние беспорядки на заморской территории Франции в Новой Каледонии.



Попытки Макрона запугать электорат политическим катаклизмом в случае победы правых провалились. Марин Ле Пен лидирует в опросах доверия населения в сфере экономики. Избиратели помнят, что именно при Макроне Франция скатилась в затяжной долговой кризис с дефицитом госбюджета в 5,5% ВВП.



Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла изложил план партии по снижению налогов за счет сокращения вклада Франции в бюджет ЕС, закрытия налоговых льгот для судоходных компаний и повышение налогов на прибыль энергетических компаний.



Ле Пен заявила, что если ее партия не получит абсолютное большинство в Национальном собрании, Макрону придется уйти в отставку.



"Если в Национальной ассамблее нет абсолютного большинства и, следовательно, блокируется фундаментальный институт, который принимает законы, конституция не допускает других возможностей, кроме отставки [президента]", – сказала Ле Пен. – Я не думаю, что это произойдет, потому что я думаю, что у нас будет абсолютное большинство".



Команда Макрона разваливается. Его сторонники отказываются использовать фото своего шефа в ходе предвыборной кампании и скрывают, что избираются от правящей партии. "Даже ближайшие союзники Макрона опасаются, что его бренд токсичен. Когда-то верные союзники – такие тяжеловесы, как министр финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь – держатся на расстоянии", – пишет Bloomberg.



Большинство проправительственных кандидатов не используют фотографии Макрона в своих предвыборные плакатах и листовках и не хотят, чтобы он агитировал за них.



"Да, есть неприятие президента", – сказал Эдуард Филипп, занимавший пост премьер-министра в раннем кабинете Макрона, резюмируя настроения на BFMTV.



Неизбежный крах коалиции Макрона был очевиден всем.



"Мы все знали, что над нашими головами висит дамоклов меч", – заявила депутат от правящей партии Элеонора Каруа. – Мы просто не ожидали, что он упадет так быстро".



Отдавая себе отчет, что шагреневая кожа его политической карьеры сжимается не по дням, а по часам, Макрон подгоняет Минобороны спешно заключить соглашения с Германией и Польшей о закупках вооружений для Украины. Ведь когда французское правительство будет переформировано и его возглавит Жордан Барделла, а Марин Ле Пен станет министром иностранных дел, эти аферы во Франции уже никто проталкивать не будет.



Однако ситуация меняется, причем не только в Европе, но и за океаном, где Трамп и его советники предлагают закончить военный конфликт на Украине, вступив в переговоры с Россией.



Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения военных действий Украине, – если он победит на президентских выборах 5 ноября, – который предполагает, что военная помощь Украине будет предоставлена только если она начнет переговоры с РФ.



Согласно плану, составленному генерал-лейтенантом в отставке Кейтом Келлогом и бывшим высокопоставленным офицером ЦРУ Фредом Фляйцем, ранее руководившими аппаратом Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах, во время мирных переговоров будет установлено прекращение огня на основе преобладающих линий фронта.



Они представили свою стратегию Трампу, и кандидат в президенты от Республиканской партии ответил положительно, сообщил Фляйтц агентству Reuters.



"У советников Дональда Трампа есть новый план в Украине, и он дает Президенту России Владимиру Путину именно то, что он хочет", – отмечает New Republic.



Набирающий в Британии популярность давний приятель Трампа Найджел Фарадж и вовсе уличил НАТО в провоцировании войны на Украине и призвал к переговорам. А по рейтингам Фарадж уже обходит консерваторов.



Христианские демократы в Германии резво сменили повестку и стали ратовать за переговоры с Россией. Они пытаются сдержать рост популярности "Альтернативы для Германии" в преддверии сентябрьских выборов в восточных землях.



Макрону, который сделал ставку на конфронтацию с Россией, не позавидуешь. Но мы не будем оплакивать провальный финал его политической карьеры.