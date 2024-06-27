Украина и ее природные ресурсы: "золотая жила" для Запада, - Е.Пустовойтова

00:02 28.06.2024 27.06.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



То ли еще будет: режим Зеленского уже продал компаниям Monsanto, Cargill и Dupont около 40% пахотных земель Украины



История покорения мира Америкой достаточно свежа, чтобы напоминать нам, как это было после Горбачева. Но украинский наскок США так свеж, что еще только пишется объективное исследование его причин и последствий. Вместе с тем основные цели, поставленные Госдепартаментом США перед главной ударной силой Пентагона – странами НАТО – очень и очень на поверхности, чтобы долго оставаться в тени. Как откровенно пишет калифорнийская ScheerPost, для США "Украина – "золотая жила" с запасами полезных ископаемых на 12 триллионов долларов, которые мы не можем позволить себе потерять". Американский сенатор-ненавистник России и Китая Линдси Грэм в телеинтервью так и заявил про "золотую жилу" с запасами важнейших полезных ископаемых на триллионы и "призвал не допустить Россию и Китай к доступу к природным ресурсам".



Сенатор Грэм – тот самый, который в мае прошлого года впечатал свою фамилию в карточку базы данных разыскиваемых преступников МВД, заявив в Киеве Зеленскому, что ""русские умирают... мы еще никогда не тратили деньги так удачно". Теперь, делая доклад по экономике, полковник запаса ВВС США настаивает на том, чтобы Запад сохранил доступ к запасам важнейших полезных ископаемых Украины, стоимость которых он оценил в 12 триллионов долларов: "Они (украинцы) могли бы стать самой богатой страной во всей Европе. Я не хочу отдавать эти деньги и активы Путину, чтобы он поделился ими с Китаем", – заявил он.



Основанием для предъявления счета Киеву стало то, что Дональд Трамп, будучи президентом, направлял Украине военную помощь в виде займов. Теперь Украина должна платить Западу за поставки оружия теми самыми запасами полезных ископаемых, которые Грэм подсчитал. "Если мы поможем Украине сейчас, она может стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали. Важнейшие минеральные активы стоимостью от 10 до 12 триллионов долларов могут быть использованы Украиной и Западом, а не переданы Путину и Китаю, – агитирует коллег американский сенатор. – То, как закончится война на Украине, имеет очень большое значение. Давайте поможем им выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Давайте найдем решение этой войны. Но они сидят на золотой жиле. Отдавать Путину 10 или 12 триллионов важнейших полезных ископаемых, которыми он поделится с Китаем, нелепо", – настойчиво вдалбливал он коллегам в головы.



Похоже, вдолбил.



Собственно, еще два года назад, едва началась специальная военная операция России, именно это направление мыслей задавал деловым американцам Институт экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics), опубликовавший на страницах The Washington Post исследование: "Война Москвы принесла, по крайней мере, одну большую награду: расширение контроля над некоторыми из самых богатых полезными ископаемыми земель в Европе... Украина широко известна как сельскохозяйственная держава. Но, являясь сырьевой базой, она хранит 117 из 120 наиболее широко используемых минералов и металлов, а также основные источники ископаемого топлива. Анализ SecDev показывает, что украинские энергетические месторождения, металлы и полезные ископаемые на сумму не менее 12,4 трлн долларов в настоящее время находятся под контролем России. Эта цифра составляет почти половину долларовой стоимости 2209 месторождений, проанализированных компанией. В дополнение к 63 процентам запасов угля в стране Москва конфисковала 11 процентов запасов нефти, 20 процентов запасов природного газа, 42 процента запасов металлов и 33 процента запасов редкоземельных элементов и других важнейших минералов, включая литий".



Как вы видите, учтено все и задолго до 24 февраля позапрошлого года. Тут не требуется большого ума, чтобы уразуметь, за что ввязались США в конфликт, ими же и спровоцированный. Washington Post – личная собственностью миллиардера Джеффа Безоса, подсчитала куда более пунктуально, чем сенатор Грэм: "Украина обладает множеством других запасов, включая запасы природного газа, нефти и редкоземельных минералов, необходимых для производства некоторых высокотехнологичных компонентов, которые могут помешать Западной Европе искать альтернативы импорту в России и Китае". "Помешать Европе" – оговорка по Фрейду. Она отражает истинные цели трансатлантического "содружества" США и Старого Света, к которому из Америки туго натянуты кандалы. Такие же кандалы давно готовились и для Киева, рвущегося на свет факела статуи Свободы на необитаемом островке Свободы на юге Манхэттена. Рваться туда – значит, прежде всего, открывать свои двери навстречу западному бизнесу. Зеленский и открыл, в 2022 году лично позвонив в колокол Нью-Йоркской фондовой биржи и пообещав предоставить инвесторам небывалые возможности до 400 миллиардов долларов (вдвое больше размера ВВП Украины).



Прошло два года "полета на свет", и, сообщает Reporter, президент Украины Владимир Зеленский уже продал американским компаниям Monsanto, Cargill и Dupont около 40% пахотных земель Украины. За эти сделки Киев получил 17 миллиардов долларов в виде кредита от МВФ и радость видеть офисы всех трех корпораций у себя дома.Только Монсанто самостоятельно и через ряд компаний-посредников получила 78% земельного фонда Сумской области, 56% Черниговской, 59% Херсонской, 47% Николаевской области и 34% земли в залог в Киевской и Днепропетровской областях. Исследования американского Оклендского университета о землевладельцах Украины год назад подтвердили, что 28% пахотных земель Украины Украине уже не принадлежат, а владельцами украинских агрохолдингов фактически являются американская NCH Capital, французская AgroGеneration, немецкие ADM Germany, KWS, Bayer и BASF, саудовские PIF и SALIC. Допрыгались...



Теперь не вопрос, будет ли свою собственную "золотую жилу" Белый дом защищать? Будет. Причем всеми доступными средствами. Та же ScheerPost на прошлой неделе сообщил, что 500 000 военнослужащих НАТО, этого цепного пса Вашингтона, находятся в состоянии повышенной готовности к войне с Россией. Североатлантический альянс располагает сотнями тысяч солдат, готовых к развертыванию для борьбы с Россией в течение месяца, заявил изданию официальный представитель в Брюсселе. Блок даже превысил свою цель по размещению 300 000 солдат в резерве на случай войны. В минувший четверг другой представитель НАТО подтвердил агентству AFP, что государства-члены располагают 300 000 солдат, готовыми к развертыванию в течение 30 дней. Причем "предложения, поступающие от союзников, значительно превышают те 300 000 человек, которые мы выделили на саммите в Мадриде в 2022 году", сказал он гордо. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже доволен: "Союзники предоставляют командованию НАТО силы в масштабах, невиданных за последние десятилетия. Сегодня у нас 500 000 военнослужащих находятся в высокой степени готовности во всех областях, что значительно превышает цель, которая была поставлена".



Понятно, что эти полмиллиона солдат кинутся защищать Украину. Ее поля, сады и терриконы. Для этого США и связанные с ними цепью дали зеленый свет Украине на использование своего оружия для нанесения ударов по целям на территории России. И любому европейцу, без сомнений, понятно, что, как считает Столтенберг, это не следует рассматривать как эскалацию со стороны Запада, над чем основательно потрудились западные СМИ.



Европейцу действительно трудно разодрать паутину лжи, ежеминутно плетущуюся англосаксонскими медиа. Ведь это так не по-европейски осознавать, что массовые убийства, происходящие в настоящее время и на Украине, и в той же Палестине, стали результатом катастрофического подчинения государств, считающих себя независимыми, американскому капиталу после Второй мировой войны. И уж тем более невероятно, что ориентированная на получение прибыли экономика по-американски по природе своей настроена против всего сообщества. И что она подходит к концу. Ее крушение может привести к возрождению человечности в человеке, к многополярному миру, избавляющему всех от бремени правил, навязываемых однополярным меньшинством, претендующим на статус расы господ, в то время как большинство низводится до положения рабов для большинства. Должно привести. Если не приведет к ядерному холокосту. Западные СМИ, считает американский Informationclearinghouse, "насилуют умы европейцев пропагандой, которая в настоящее время навешивает ярлыки фашизма, коммунизма или расизма на все и вся просто так. Требуется равенство между всеми и конец господства некоторых из самых морально деградировавших лидеров за всю историю (разумеется, в Вашингтоне и Брюсселе). В то время как налогоплательщиков США убаюкивают верой в то, что извращенная форма рыночной демократии, при которой правят те, кто обладает наибольшей покупательной способностью, дает нам некую форму превосходства над другими людьми, мы платим миллиарды за убийство русских якобы в защиту Украины и еще миллиарды за поддержание израильского режима апартеида в Палестине. Все большее число граждан Америки протестует против такого извращения общественного сознания, политики и экономики, когда мы маскируем "демократией" геноцид, военные преступления и реальные массовые убийства, давно ставшие прибыльным делом для капиталистической Америки". Однако ничто не переменится, пока таких американцев остается меньшинство. Источник - fondsk.ru

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