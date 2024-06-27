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Крошка Биби. На какой финиш рассчитывает израильский премьер? - Арсений Латов
00:08 28.06.2024

27.06.24

К делам израильским. Задокументированные военные преступления, тихое мировое осуждение, внутренняя грызня за власть - в июне все это пошло новым витком по спирали. В начале месяца разлетелась новость об успешной операции ЦАХАЛ по спасению четырех заложников в лагере беженцев "Нусейрат" в секторе Газа. За бодрыми лозунгами, однако, скрылись некоторые неприятные детали - про заглохшую машину эвакуации, смертельно раненого израильского спецназовца, заявление Минздрава Газы о сотнях погибших палестинцев в ходе этой самой операции. Тель-Авив хвастался кадрами спасения так, словно война уже выиграна. Для нуждающегося в одобрении премьер-министра Биньямина Нетаньяху лучшей рекламы придумать было сложно, но случилось одно "но". 9 июня, на следующий день после операции, о выходе из правительства национального единства Израиля объявил Бени Ганц - такой же ветеран израильской политики, что и Нетаньяху. Оппозиционер Ганц, на самом деле, ушел без всякой неожиданности, потому что еще в мае поставил премьер-министру ультиматум: если не будет четкого плана по урегулированию конфликта в Палестине и по тому, как будут выстраиваться отношения Тель-Авива и Газы после установления мира, то Бени правительство покинет. Плана представлено не было, и уход Ганца в рамках самого Израиля стал четким свидетельством того, что Нетаньяху глушить военную машину не собирается. Тем более что учрежденный им чрезвычайный "Военный кабинет", вроде бы призванный бить Биби по рукам в моменты превышения полномочий, был упразднен вскоре после отставки Ганца. Самое время не разделять, но властвовать?

Однако тут подсуетились извне: 10 июня Сов­без ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе. Американская инициатива, которая, как показали следующие две недели, провалилась так же, как и утвержденная в марте алжирская резолюция, была поддержана всеми членами Совбеза за исключением Российской Федерации, воздержавшейся от голосования. Как объяснил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, американцы не прояснили, из каких именно шагов данная инициатива будет состоять. Но Вашингтону от Тель-Авива, кроме слов, большего оказалось не нужно: 11 июня госсекретарь Блинкен заявлял, что при личной встрече Нетаньяху тоже склонялся к прекращению огня. Когда же 15 июня ЦАХАЛ, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, стал вводить "тактическую паузу" на юге сектора Газа, первым, кто стал критиковать израильские вооруженные силы, оказался некто Биньямин Нетаньяху. А чуть позже, 18 июня, премьер-министр прилюдно прошелся критикой по Белому Дому на предмет задержек боеприпасов и оружия в Израиль.

По старой привычке Нетаньяху все страшно преувеличил, потому что вопрос касался партии тяжелых бомб и застопорившегося в американском конгрессе соглашения на 50 истребителей F-15. Впрочем, в вопросах обеспечения оружием у Тель-Авива действительно возникают проблемы: после начала войны в секторе Газа от экспорта вооружений в Израиль полностью отказались Италия, Нидерланды и Канада. Наравне с ними сильно урезали продажу Великобритания и Германия. Быть может, выходящее за пределы театральных жестов осуждение стоит начинать с полного прекращения поставок оружия? Ведь палестинские больницы перестанут превращаться в груды обломков лишь тогда, когда их будет нечем ломать. В этом свете показательной становится история с израильским обстрелом офиса Международного комитета Красного Креста в секторе Газа 22 июня. Два десятка погибших и полсотни раненых вблизи с офисом - подчеркнем - международной организации. И это на третий день после обнародования ООН доклада о нарушении Израилем принципов ведения войны.

Конца всему тому, что вытворяется Тель-Авивом с обескровленной Палестиной, не видно. Продвигаемый Нетаньяху лозунг "Израиль не уйдет из Газы, пока не вернет всех заложников" мало того что не подразумевает сколь-либо четких сроков (снова привет Бени Ганцу), так еще и превращается в сказку про белого бычка. Сектор Газа не выдаст заложников, пока не будет режима прекращения огня и вывода ЦАХАЛ из региона, а Израиль не будет прекращать огонь и выводить войска, пока не будут выданы заложники. Проявить здравый смысл в подобной ситуации должна бы доминирующая сторона, то есть Израиль. Вместо этого пресс-служба ЦАХАЛ сообщает об утверждении плана по вторжению в Ливан и уничтожению поддерживающей ХАМАС организации "Хезболла". Далее, 22 июня, министр иностранных дел Исраэль Кац намекает еще сильней: "Израиль не может допустить, чтобы террористическая организация "Хезболла" продолжала атаковать его территорию и его граждан, скоро мы примем необходимые решения". Своевременно с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном встречались израильский глава совета безопасности Цахи Ханегби и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. До прессы дошло, что высшие чиновники говорили о похороненной Трампом и не воскрешенной Байденом иранской ядерной сделке и деэскалации конфликта с сектором Газа, но вполне возможно, что обговаривались последствия вторжения ЦАХАЛ в Ливан. Если так, то Израилю, помимо кроваво-пыльного месива на юге, придется вести полноценное наступление на севере. Учитывая людоедство и глубочайший консерватизм многих министров при правительстве Нетаньяху, а также историю самого Израиля в XX веке, одна война может плавно перетечь в другую. И вот тут пафос защиты израильских народа и государства начинает давать трещину.

Долгоиграющая оборонительная война Биби Нетаньяху против ХАМАС 7 октября 2023 года превратилась в экзистенциальную, причем постоянно израильским правительством и лояльными ему западными политиками и журналистами подчеркивалось: не мы это начали, мы лишь отвечаем на атаку. Теперь же эта война, при условии открытия второго фронта на севере, станет номинально превентивной. Ее превентивность будет заключаться в спасении Нетаньяху от позорного низложения с поста премьер-министра и серии уголовных преследований. Фактически у Биби не так много вариантов развития событий: или потакать жаждущим мусульманской крови ультрапатриотам из правительства, параллельно цепляясь за остатки власти, или, как ехидно требует оппозиционер Бени Ганц, организовывать выборы с гарантированной перспективой провалиться и упасть с вершины Кнессета в израильской острог. Понятно, что из этих двух зол выберет Нетаньяху. Но чего же он ждет? На какой финиш рассчитывает израильский премьер?

Регулярные выпады Нетаньяху в сторону Белого дома дают возможность предположить, что "крошка Биби" ждет следующих выборов президента США. Возвращение Трампа открывает развилку возможностей. С одной стороны, бывший (и возможно, будущий) президент США имеет со своим бывшим союзником во главе Израиля отвратительные отношения. Причина - в поддержке Нетаньяху былого конкурента Дональда по предварительным выборам Рона Десантиса, а также в нежелании Биби поддерживать Трампа в 2020 году в период "демократического" отстранения того от власти. С другой стороны, Трамп - большой патриот Израиля и за исключением регулярных денежных вливаний Дональд вернет и увеличит поставки оружия в свою любимую страну, а уж договориться и как-нибудь преодолеть непростое прошлое Нетаньяху все же рассчитывает. Как Биби, так и его ультраконсервативным министрам будет выдан карт-бланш практически для любых военно-дипломатических шагов на Ближнем Востоке. Общая ненависть Нетаньяху и Трампа к Ирану обернется новым витком хаоса, и пока при поддержке Вашингтона и по инициативе израильского премьера будут вестись войны, никто из израильтян не захочет спустить с трона Биби Нетаньяху.

Источник - завтра
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