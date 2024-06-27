 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мигрантский вопрос дошел до кипения: Бастрыкин назвал российский парламент "госдурой"
00:12 28.06.2024

Елена Острякова. 27.06.2024

Всероссийский скандал разразился на 12-м Петербургском международном юридическом форуме после неосторожного высказывания главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

В ходе дискуссии о мигранции он поинтересовался, присутствуют ли в зале депутаты Госдумы, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

В аудитории оказалась только представительница партии "Новые люди" Сардана Авксентьева. Глава СК РФ спросил ее, заинтересованы ли парламентарии "в принятии новых законов, соответствующих напряженности ситуации".

"Очень бы хотелось знать, когда хорошие законы примет наша государственная дура", – сказал Бастрыкин.

Засмеялся весь зал, включая Авксентьеву.

"Спасибо, услышала", – сказала она.

Бастрыкин тут же извинился и пояснил, что спорный эпитет он почерпнул с форума телеканала "Царьград", где пользователи обсуждали конфликт местных жителей с мигрантами в подмосковных Котельниках.

Показательно, что присутствовавший в зале сенатор РФ Андрей Клишас поддержал острую постановку вопроса Бастрыкиным.

Когда видеофрагмент с этим диалогом разошелся по интернету, спикер Госдумы Вячеслав Володин разглядел в словах Бастрыкина оскорбление.

"Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ", – гневно заявил Володин.

Солидарность со спикером поспешил выразить депутат Александр Хинштейн. В своем тг-канале он заявил, что Бастрыкин должен извиниться. Еще один депутат-журналист Евгений Попов решил оскорбиться еще и персонально за Авксентьеву, которой, по его мнению, глава СК РФ устроил "форменный допрос".

"То что депутат стушевалась и не ответила, как следовало бы народному избраннику на хамство - это плохо, но лечится. А вот для генерала Бастрыкина - это позор. Вместо того, чтобы хамить, хорошо бы Бастрыкину самому прийти на Охотный ряд и высказать свои предложения. Если нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его по закону, что, надеюсь, будет оперативно сделано", – грозил Попов.

Между тем, сама Авксентьева оскорбленной себя так и не почувствовала.

"Собираясь на второй день ПМЮФ я не рассчитывала, что мне придется держать ответ за всю Государственную Думу. Лично ко мне Бастрыкин обратился с просьбой, чтобы Госдума приняла необходимые законы в сфере миграционной политики. Услышали, берем в работу", – написала она.

Ее коллега по фракции Ксения Горячева тоже восприняла слова генерала с юмором и считает, что обижаться не на что.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов попытался примирить коллег и вернуть их к сути дискуссии.

"Я понимаю, что дискуссия была эмоциональная. Вопросы, связанные с нелегальной миграцией, этническими бандами, преступностью, терроризмом – крайне острые. Но для меня эта оговорка неприятна, но лично не оскорбительна. Плохо, что теперь обсуждается не проблема с миграцией, ее контроль, регулирование, преступления, а эта оговорка, то есть, сместился вектор дискуссии", – написал Нилов.

Конфликту в высших органах власти обрадовались "желтые" журналисты. Антон Красовский вызвался провести дебаты Бастрыкина с Володиным, Ксения Собчак уже готова предоставить для этого площадку.

Однако политологи восприняли конфликт со всей серьезностью. Сергей Марков напомнил, что "госдурой" называют российский парламент иноагенты.

"Кто-то считает, что это просто спор. А релоканты строят большие теории, что растет напряжение в российской элите, если наружу выходят личные оскорбления. И значит, давление Запада на Россию имеет эффект. И значит, давить на Россию надо еще сильнее. А Бастрыкин с Володиным сегодня просто вместе хлопнут, и по рюмашке и по плечу", – написал Марков.

"Госдура? Мы не ослышались? Надеюсь, что это оговорка. А то так и Совдурак можно сказать. Благо находятся рядом в центре Москвы. Ох, депутат-то Авксентьева. Страх в голосе и заискивание. Тут не к Бастрыкину надо претензии предъявлять, а к ней. Он опытный, поймал и все превратил в шутку, а она приняла ее, не переведя в принципиальную позицию. И она вроде опять куда-то избирается? Серьезнейший тест для системы", – считает политолог Марат Баширов.

Политконсультант Дмитрий Фетисов считает, что скандал демонстрирует: противостояние различных "кремлевских башен" по вопросу мигрантов вышло на принципиально новый уровень.

"Теперь в это противостояние публично втянута и государственная Дума. Примечательно, что Володин больше акцентирует внимание на эпитете, но не главном посыле его спича – качестве законопроектов. А учитывая на какой уровень вышла эта перепалка, теперь ГД ничего не остается, кроме как продемонстрировать грамотный подход к вопросу миграционного законодательства – и в срочном порядке разработать качественные законопроекты", – считает Фетисов.

Он полагает, что Госдума могла бы стать "точкой сборки" для решения проблемы миграции, но подчеркивает, что сделать это парламенту будет сложно, поскольку "в ГД хватает лоббистов девелопмента и ритейла (которые очень заинтересованы в дешевой рабочей силе за счет мигрантов)".

"Бастрыкин открыл "ящик Пандоры", а закрывать его традиционно придется Владимиру Владимировичу, пусть даже и не публично", – прогнозирует блогер Вадим Манукян.

Источник - politnavigator.net
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