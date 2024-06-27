Раскола в китайском руководстве нет, - В.Скосырев

00:16 28.06.2024

27.06.2024



Пекин продолжит преобразования в экономике

Владимир Скосырев



Компартия Китая положила конец спекуляциям в иностранных СМИ, толковавших о том, что из-за замедления экономического роста созыв важной инстанции – третьего пленума ЦК – снова и снова откладывается. Затяжки нет, нужно было подтянуть все звенья управления, пленум пройдет 15–18 июля, следует из статьи в главной партийной газете "Жэньминь жибао". Основной тезис публикации состоит в том, что никакого отказа от курса реформ не будет.

Гонконгская South China Morning Post называет пленум давно ожидавшимся конклавом, пародируя собрания первосвященников в Ватикане. Как бы то ни было, а третьи пленумы в истории КПК порой означали крутой поворот в политике. Так произошло в декабре 1978 года, когда высшим лидером стал Дэн Сяопин, а не председатель ЦК КПК Ху Яобан, назначенный Мао Цзэдуном. Ху оставался номинальным председателем до 1981 года. То заседание было знаменательно тем, что была подвергнута критике "культурная революция" и положено начало реформам, изменившим облик Китая.



А сегодня китайские СМИ подчеркивают, что партия сосредоточится на строительстве социалистической рыночной экономики высокого уровня. Расшифровывая эту фразу, наблюдатели указывают, что пленум даст возможность одобрить экономическую стратегию на следующие 5–10 лет. Из комментария "Жэньминь жибао" вытекает, что нужно скоординировать различные реформы ради того, чтобы не допустить феномена, когда каждое министерство работает само по себе и накладывает ограничения на работу другого ведомства.



Выполнение решений пленума должно стать важной политической задачей каждого чиновника; нельзя позволить им совершать ошибки, которые подобны подрывной деятельности. Высказав это грозное предупреждение, партийный орган напоминает об успехах, достигнутых после третьего пленума в 2013 году, когда к власти пришел Си Цзиньпин.



Тот пленум предложил, чтобы рыночные силы играли решающую роль в распределении ресурсов, то есть был подан сигнал, что экономика должна быть либерализована. Ни одна страна или партия не смогла продвинуть таких крупномасштабных реформ за такой короткий период времени, утверждает орган КПК.



По существу, партия провела как бы революцию в своей собственной структуре. Этот довод, как полагают наблюдатели, подразумевает мощную кампанию против коррупции в государственных органах и самой партии.



Публикация рисует отличные перспективы для страны. Но не все так просто. The Wall Street Journal сообщает, что иностранные прямые инвестиции в китайскую экономику упали на 28,2% за период с января по май. Снижение идет 12 месяцев подряд. Это происходит на фоне эскалации напряженности между Китаем и Западом. Торговлю затрудняют санкции, наложенные Западом.



Не случайно премьер-министр Ли Цян, выступая на международном экономическом форуме в городе Далянь (этот форум называют летним Давосом), сказал, что страна во время пандемии covid перенесла болезнь, ее последствия еще сказываются. Тем не менее все намеченные показатели роста экономики будут выполнены, подчеркнул премьер. Ранее Госсовет указывал, что в нынешнем году ВВП увеличится на 5%.



Однако ряд изданий на Западе и в Восточной Азии концентрируют внимание на том, что с созывом пленума партия долго тянула. В чем дело? Журнал Diplomat утверждает, что КПК – это партия ритма, приверженная рутине и циклам в организационной работе. Так обычно немедленно после съезда созывается первый пленум ЦК, где избираются чиновники на ключевые посты в партии. Второй пленум созывается весной перед заседаниями парламента и Народного политического консультативного совета. Там обычно называют членов правительства. А третий пленум, который обычно проходит осенью, посвящается партийной программе реформ. А в этот раз третий пленум состоялся не минувшей осенью, а пройдет летом следующего года. Значит, делает вывод издание, в верхах произошел раскол, никак не могли договориться о том, как двигаться вперед.



В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "В эшелонах власти регулярно проходят перестановки. Но я не думаю, что будущие реформы кардинально изменят сложившуюся в КНР модель экономического развития. Тем не менее то увеличивают число министерств, то укрупняют их. Думаю, пленум сделает упор на внедрение в производство передовых технологий. Недаром Си Цзиньпин говорил, что нужно открыть дорогу новым производительным силам. Что касается отношений с США, то Пекин будет показывать, что стремится развивать сотрудничество, что китайский рынок огромный, он открыт. Параллельно Китай работает со странами глобального Юга, стремясь стать их лидером. Что касается кадровых перестановок, то они возможны. Но Си уже сформировал свою команду, так что перетасовок серьезных не будет. А Дэн Сяопина действительно упоминать не принято. Зачем о нем говорить, когда есть новый лидер?".



А по мнению Александра Лукина, научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН, курс Си противоречит заповедям Дэна, который ратовал за союз с Западом. Тем не менее роль Дэна в партийных документах не замалчивают. В то же время курс на усиление контроля государства над экономикой отпугивает иностранных инвесторов. Они будут продолжать уходить из КНР.



27.06.24