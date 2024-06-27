Иран готовится к транзиту власти. Опросы прочат победу "неудобному" кандидату

00:20 28.06.2024

Иран готовится к транзиту власти. Опросы прочат победу "неудобному" кандидату

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян считается представителем реформистского лагеря в иранской политике.

Внеочередные президентские выборы в Иране стартуют 28 июня. В борьбу вступают четверо политиков, среди которых только один представляет реформистский лагерь. Это бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян. Согласно опросам общественного мнения, именно этот противник консерваторов пока лидирует по популярности. Однако те же исследования указывают на большую долю колеблющихся избирателей. По словам экспертов, Пезешкиян вряд ли будет удобен верховному лидеру Али Хаменеи и его выход на авансцену может быть результатом политтехнологических манипуляций.

Незадолго до начала выборов два политика, допущенные до гонки, сняли свои кандидатуры. Это мэр Тегерана Алиреза Закани и вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми. Одной из главных мотиваций для самоотвода стала необходимость консолидировать лагерь консерваторов и "продолжить курс" погибшего 19 мая в результате авиакатастрофы президента Эбрахима Раиси. Таким образом, в числе претендентов на пост главы исполнительной власти остались спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, представитель верховного лидера в Совете безопасности Ирана Саид Джалили, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади и Масуд Пезешкиян, последний – единственный политик, представляющий реформистский лагерь.



Опросы общественного мнения прочат Пезешкияну президентскую должность. Согласно информации института Mellat при исследовательском центре иранского парламента, 23,5% респондентов отдали бы предпочтение бывшему министру здравоохранения, 16,9% – Галибафу, 16,3% – Джалили. При этом опрос Mellat продемонстрировал, что 45,7% иранцев точно бы пошли голосовать на выборах. В то же время, по итогам опроса социологического агентства Iranian Students Polling Agency (ISPA), за Пезешкияна проголосовали бы 24,4% избирателей, за Джалили – 24%, за Галибафа – 14,7%. Всего ISPA смогла опросить 4 тыс. иранцев. Из них только 43,9% выразили готовность выйти на избирательные участки.



Апатия иранских избирателей является сущностной характеристикой выборов в последние годы. Так, большинство свежих опросов выявляет большой процент неопределившихся. К примеру, исследование Иранского студенческого агентства опросов показало, что 30,6% иранцев еще не смогли прийти к решению, за какого кандидата они намерены голосовать. В свою очередь, опрос Центра парламентских исследований от 26 июня продемонстрировал, что 28,5% респондентов не определились со своими предпочтениями. Как полагают исследователи, из-за большого процента граждан, не определившихся с выбором, исход гонки будет сложно предсказать. Более того, сложно утверждать, кому отдает предпочтение высшее руководство страны.



Одним из наиболее больных вопросов для властей может стать явка. "Каждый, кто заинтересован в сильном Иране, должен принять участие в выборах, – заявил на днях Хаменеи. – Сила Ирана заключается не в обладании комплексом ракет, а в активном участии его граждан в избирательном процессе". По словам рахбара, интерес к электоральному процессу – "один из способов победить врага". Предстоящие выборы, как отметил Хаменеи, будут "испытанием для иранцев", которые должны "заставить всех скептиков замолчать". Отдельно верховный лидер отсек все разговоры о том, что будущий президент должен быть дипломатически гибким, назвав "серьезным заблуждением" готовность иранских политиков вести переговоры с США.



В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин усомнился, что Пезешкиян сможет победить. "Все-таки это совсем неузнаваемая фигура, – заметил аналитик, добавив, что министерский опыт кандидата вряд ли прибавил ему популярности. – Пезешкияна не очень-то ассоциируют с реформаторским лагерем сегодня, потому что это человек, который сидит в парламенте, а в парламенте доминируют консерваторы. По поводу опросов общественного мнения, мне кажется, это, вполне возможно, какой-то вариант манипуляции. Однако тут сказать точно нельзя: с иранскими социологическими исследованиями сегодня ситуация обстоит так, что не совсем понятно, насколько можно им доверять".



По словам собеседника "НГ", президент-реформист высшему руководству Ирана сейчас совершенно не нужен. "Власти сосредоточены на том, чтобы выбрать человека более или менее предсказуемого и такого, при котором мог бы произойти ожидающийся транзит власти верховного лидера, – обращает внимание Смагин. – То есть он должен произойти максимально предсказуемо и с минимальными рисками для системы. Лучше если бы это был какой-то консерватор. Я считаю, что абсолютный фаворит – Галибаф. Тем более два кандидата уже снялись в пользу консерваторов".



Собеседник "НГ" добавил, что если на выборах не произойдет ничего экстраординарного, то Пезешкиян вряд ли сможет получить ощутимую поддержку. "Несмотря на то что все сильно зависит от того, какую тактику будут использовать власти, при нынешней апатии населения к выборам необходимо будет что-то подрисовать – как минимум явку и, может быть, даже местами результат. Так что здесь тоже возможны какие-то политтехнологии", – резюмировал Смагин.



27.06.24