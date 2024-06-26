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|Садыр Жапаров подписал закон, разрешающий разработку урановых и ториевых месторождений Киргизии
00:35 28.06.2024
Министр Тургунбаев: Наиболее разведанный участок – это Таш Булак на Кызыл-Омполе, с него и начнем работы Предыстория: Жогорку Кенеш отменил мораторий на разработку урановых и ториевых месторождений в Кыргызстане
Tazabek - Президент Садыр Жапаров подписал изменения в закон о недрах, а закон о запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР признан утратившим силу. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента.
Данный закон принят Жогорку Кенешем КР 13 июня 2024 года.
В пресс-службе сообщили, что законом отменяется запрет на осуществление деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых и ториевых месторождений Кыргызской Республики.
История вопроса
Жогорку Кенеш 13 июня отменил мораторий на разработку урановых и ториевых месторождений в Кыргызстане. Как проголосовали депутаты, можно посмотреть по ссылке.