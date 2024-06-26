В Киеве арестован К.Тимошенко - ближайший помощник Зеленского

00:37 28.06.2024

Созданная США спецслужба арестовала в Киеве подельника Зеленского

В Киеве спецслужбы задержали экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко



В Киеве спецслужба НАБУ, созданная США, задержала бывшего заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Сообщения об этом появились в телеграм-каналах в четверг, 27 июня.



Отмечается, что ближайший соратник Владимира Зеленсокго курировал "Большую стройку". Из администрации ин уволился в январе 2024 года по собственному желанию в январе 2023 года.



Сейчас Тимошенко задержан около ресторана "Ишак" в Киеве.



Часть СМИ пишут, что у него идет обыск. На фото Тимошенко сидит в своей машине, вокруг которой "работают" сотрудники НАБУ.



Стало известно, почему Зеленский резко сменил позицию по конфликту на Украине



Вероятная причина задержания – подозрение в коррупции. Других подробностей пока нет.



До прихода в политику Кирилл Тимошенко работал на телевидении. Начинал карьеру на днепропетровском канале, затем был спортивным журналистом и корреспондентом программы "Гол!" на "Новом канале". Затем работал на каналах "Интер" и "Украина".



Максим Александров