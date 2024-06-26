Очищение России от исламистов, - А.Школьников

00:44 28.06.2024

отрицаться будет не только ультралиберальный глобализм, но и любой другой

Андрей Школьников



Продолжительность блицкрига психоисторической войны (стратегический уровень ментальной войны, с этого момента будем их разделять) составляет около 7 лет. За этот период общественная сфера может измениться, эволюционировать, принять новые ценности и смыслы. Для подобных глубоких изменений это очень малый срок, обычно они затягиваются на десятилетия / поколения. Для ускорения процессов, а 7-летний срок именно ускорение, требуется мобилизация общества, получение мандата на принятие жестких решений, ограничение индивидуальных прав и интересов, ради общей цели, возложение дополнительных обязанностей, согласие на жертвы и т.д.



В начале 2022 г., вступив в открытую войну с Западом, Россия запустила внутренний процесс преобразования, используя внешний конфликт как обоснование происходящих изменений. Борьба позволила проводить аккуратную, точечную, частичную мобилизацию общества, резко снизив интенсивность сопротивления и повысив готовность к принятию нового, как среди населения, так и элит.



Изменения идут шаг за шагом, вполне уместны аналогии с внутрипартийной борьбой И.В. Сталина в 20-е и 30-е гг. В союзе с Г.Е. Зиновьевым (1883-1936 гг.) и Л.Б. Каменевым (1883-1936 гг.) был побежден Л.Д. Троцкий 1879-1940 гг.), которые потом были побеждены в связке с Н.Т. Бухариным (1888-1938 гг.). Ну а далее последний стал "правой оппозицией" и тоже выбыл.



Мало кто осознает, каким будет наше общество ближе к 2030 г., что оно не будет строиться лишь на отрицании либерального Запада и власти ТНК. Консервативные ценности будут не любыми, а присущие и естественные именно для России, отрицаться будет не только ультралиберальный глобализм, но и любой другой. По мере консолидации, очищения общества и смыслов, возникнут вопросы к исламскому глобализму. В настоящее время адепты этого исламского аналога пуритан и "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ экстремистская организация) чувствуют себя в России свободно, но это лишь временно.



В среднеазиатских республиках это стало важнейшей проблемой, местные власти активно пытаются с ней бороться, вот и бегут все эти черти на "заработки" в Россию, пользуясь созданными для них либералами отнорками, тут же одеваясь согласно радикальным убеждениям, боясь возвращаться домой. Наблюдаемое нами сейчас готовилось давно, но тренд стал другим, миграционное законодательство изменено, постепенно все заработает и несколько миллионов будут вынуждены ехать обратно, сбривая бороды, отпуская усы, одеваясь сами и женщин светски, чтобы не дай Бог кто не заподозрил.



Собственно, возвращение всех этих граждан обратно и будет идеальным условием для взрыва Средней Азии (турки, англосаксы, ТНК), так как социально-экономическая обстановка, которая на фоне мировой катастрофы и так будет отвратительной, еще более ухудшится. В таких условиях любой резкий шаг внешних сил или глупость внутренних могут стать спичкой, брошенной в пороховой погреб. Стоит ли России оставить у себя миллионы гастарбайтеров, чтобы поддержать стабильность и не провоцировать ухудшения? Нет.



По завершению СВО, в долгосрочной, стратегической логике радикальный исламистский взрыв в Средней Азии будет для нас неприятным, но допустимым вариантом развития. В военном, технологическом (дроны, минные поля, системы контроля и др.), моральном и культурном плане мы будем готовы к этой борьбе, к отгораживанию от большей части региона, разрыву связей и формированию антропологической пустыни, с отдельными анклавами.



Данное противостояние станет замечательным мотивом, поводом и обоснованием для вычищения из нашего общества нетрадиционных для России форм ислама, изгнания их адептов. Повторится ситуация с либеральными, глобалистскими иноагентами, только теперь вопрос будет к исламским глобалистам. Постепенное закручивание ситуации в отношении мигрантов, их поведения, нравов и преступлений замечательно готовит общество.



В отличие от либералов, здесь церемониться не будут, каток лишения гражданства и выселения в … Среднюю Азию будет работать как часы. Попытки сопротивления будут только усиливать данный тренд, благо умеющих воевать и готовых встать на защиту России будет много. Ровно, как полностью проявились и вскрылись адепты и сторонники радикальных течений, ренегаты и т.д. Либералы тоже думали, что они вечны, а их переписывали. Сирия позволила нам замедлить процессы на 10-15 лет, но не позволила сформировать нужного иммунитета, слишком пусто в головах из-за слабости образования и воспитания. Придется идти сложным путем, другого выхода нет.



Отдельный вопрос, как разобраться, кто есть кто из мусульман. Для этого есть традиционные муфтии Чечни, Дагестана, Поволжья. Салафиты и ваххабиты (политические, а не доктринальные различия) пролили очень много их крови, убивая духовенство (например, в Дагестане более трети) традиционных, имеющих национальные традиции мусульман. Вот именно эти муфтии и имамы будут решать, традиционный верующий или сектант, со склонностью к терроризму.



Сможет ли Россия предотвратить взрыв в Средней Азии? Нет. Сможет немного сдвинуть его по времени? Да, для этого основная поддержка пойдет Узбекистану, как потенциально самому сильному в регионе. Чем позже это произойдет, тем лучше, но сразу после завершения СВО нужно начинать готовиться останавливать исламистов, размещать лагеря беженцев не на своей территории, ну а после строить непреодолимую границу. Сколько на это есть времени никто не скажет, может начнется завтра, может 3-4 года выстоит, но миллионы "рабочих" все равно поедут домой, ускоряя крах.



И, да, левые глобалисты, отрицающие национальные русские интересы, не являются кандидатами для вправления мозгов в силу своей малочисленности, беззубости и бессмысленности, эпоха доминирования классовых противоречий была в XIX – XX вв., теперь они не опасны...