Крым и деньги: ATACMS летит, Греф хитрит, бизнес юлит, - СП

07:12 28.06.2024

На солнечный полуостров заманивают оборотистых людей, как раньше на Севера

Илья Сергеев



Крым и деньги: ATACMS летит, Греф хитрит, бизнес юлит



В больницах Севастополя остаются полсотни пострадавших от ракетной атаки ВСУ на день Святой Троицы. "Среди них 11 детей", - сообщил губернатор Михаил Развожаев.



В среду город-герой проводил в последний путь двухлетнюю Лизу Кирнос, убитую американским суббоеприпасом на пляже Учкуевка. Малышку похоронили на "Аллее славы" городского кладбища Кальфа. Тут погребены павшие бойцы СВО. "Нет ничего страшнее, чем хоронить ребенка", - горестная константа из телеграм-канала РаZVожаев.



Еще 22 раненых ракетой ATACMS остаются в клиниках Москвы. Столичные медики оценивают состояние девятерых пациентов как стабильно тяжелое. Остальные в состоянии средней тяжести. То есть, может случиться всякое.



Крайне тяжел один мальчишечка. Осколок догнал его в морской воде, но люди успели вытащить залитое кровью тельце. Пятеро юных севастопольцев лежат в клинике доктора Рошаля. В четверг клинику посетила Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Официальное видео получилось невеселым.



Тем не менее, сегодня по всей Большой Ялте типа праздник. "Друзья, делюсь отличными новостями! Все пляжи Южного берега открыты для посещения", - сообщила радостную новость мэр курортной столицы Крыма Янина Павленко. Местные жители и многочисленные туристы откровенно рады.



Каждый курортник уверен, до него не долетит. Потрясенные атакой на Севастополь, материковые россияне практически не заметили массированного удара, нанесенного 23 июня по всероссийской детской здравнице Евпатория. По сети гуляют жуткие кадры разрывов, женские и детские крики. Киевские упыри отчитались, якобы уничтожены цели Евпаторийского центра дальней космической связи. Наше Минобороны привычно молчит.



Накануне президент Путин завизировал законодательный акт о налоговых льготах и преференциях, которые вводятся для свободной экономической зоны в Крыму и регионах РФ, граничащих с Новороссией, Донбассом и Украиной. Это можно назвать совпадением, однако новый закон был размещен на официальном портале правовой информации ровно за сутки до последнего налета на Севастополь.



Если конкретно, кроме крымчан, налоговые льготы и преференции получили Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Вот перечень регионов, где чуть ли не ежедневно выдерживают артиллерийские обстрелы, массированные атаки вражеских беспилотников и ракет. Сюда стоило бы добавить Кубань, но очень похоже, в Кремле решили, что даже с учетом регулярно прилетающих БПЛА краснодарцам и без того хорошо.



"Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2024 года", - сказано в документе. То есть, фактически прифронтовые территории должны пережить рекордный темп экономического роста.



Региональным резидентам, объединенным в СЭЗ, обещана нулевая ставка налога на прибыль от реализации инвестиционных проектов. Надо думать, подобным образом решено обеспечить инвестиционный бум сражающегося приграничья.



Список законодательных плюшек длинный. На ближайшее десятилетие отменен налог на имущество организаций. Вводится режим свободной таможенной зоны. Освобождается от налогового бремени добыча угля и железной руды. Плюс нулевой акциз на жидкую сталь, упрощенная процедура землепользования, градостроительной деятельности и многое другое.



Совсем недавно создание свободной экономической зоны на территории Белгородской, Брянской, Курской и ряда других приграничных областей анонсировал Михаил Мишустин. Премьер не уточнял, что Республика Крым и Севастополь получили собственную СЭЗ еще в далеком 2014 году. И все это время и вполне успешно пользуются льготами по уплате налогов и страховых платежей, эксплуатируют процедуру беспошлинной таможенной зоны и т. п.



- По опыту Крыма видим, что условия сработали хорошо, эффективность выше ожидаемой, - комментирует ситуацию доцент Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая. - Государство подало бизнесу очень нужный и своевременный сигнал. Решение о налоговых преференциях в приграничных регионах России убедит заходить сюда и работать в условиях повышенных рисков, связанных с проведением СВО.



По словам этого известного финансового эксперта, миграционный отток и угрозы функционирования инфраструктуры отталкивают потенциальных инвесторов.



В лучшем случае, заставляют более тщательно взвешивать "за" и "против". Нынешний закон призван "подтолкнуть" в приграничье тех, кто пока что "сомневается", - заявила Вершицкая в интервью РИА "Новости Крым".



Получается, все хорошо. Тогда как пояснить, отчего солнечный полуостров - до последнего времени куда более безопасный, чем Белгород, - слыхом не слыхивал о той же розничной продуктовой компании X5 Group.



До сих пор не зашли в Крым привычные всем остальным соотечественникам торговые бренды "Пятерочка", "Магнит", "Перекресток".



Невозможно использовать гору приложений с кэшбеками Тинькоффа, хотя все они доступны любой самой дальней российской провинции. Не найти на здешних дорогах фирменных АЗС "Роснефти", "Газпрома", "Лукойла". Нет "Почты России".



Даже пассажирские составы гоняет вовсе не РЖД, а компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". И простое купе Москва-Симферополь стоит дикие 14 тысяч рублей. В полтора раза дороже поезда на Сочи. Очень похоже на примитивную спекуляцию.



Год за годом пинали Сбербанк, чтобы он хоть как-то отметил свое крымское присутствие. Скандал доходил до правительства и Госдумы. В ответ г-н Греф откровенно хитрил. Только после прямого президентского нажима весной 2023-го Сбер открыл первые офисы в Ялте и Севастополе, а еще через полгода в Симферополе.



Для сравнения, на сегодняшний день реальное население Севастополя составляет без малого миллион человек. Зато сбербанковских офисов в городе русских моряков всего четыре, а банкоматов 25 штук. В курортной Ялте их меньше полутора десятков. Оскорбительные, позорные крохи. Крупный туристический центр Бахчисарай имеет лишь два работающих банкомата с зеленым логотипом, известном всей России.



Раньше отечественные фирмачи оправдывались, мол, игнорируют Крым, опасаясь западных санкций. После начала СВО эти господа обвешены санкциями, как овцы репьями. И все же крупнейшие бизнес-структуры страны отказываются заходить в регион, еще десять лет назад вернувшийся в родную гавань.



Неоднократные призывы Владимира Путина наконец-то начать работу в крымском экономическом пространстве и широко разрекламированный режим свободной экономической зоны - для них не указ. Наоборот, находятся персонажи, открыто декларирующие антикрымскую позицию.



На Петербургском международном экономическом форуме-2024 генеральный директор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" Олег Пароев подтвердил, что крымский рынок в планах компании пока не значится: "Для нас приоритеты - безопасность гостей и сотрудников и бесперебойность поставок. Как только мы сможем это обеспечить, мы будем готовы рассматривать все возможные варианты. Сейчас это сделать просто невозможно…"



Остается добавить, что начиная с середины марта заведения "Вкусно - и точка" приостановили работу в Белгороде. Как сообщает головной офис крупнейшего отечественного фастфуда, "решение закрыться приняли для обеспечения безопасности сотрудников и гостей".



Получается, нынешние инвестиционные льготы и преференции, обещанные новым федеральным законом, им не нужны?



27.06.24