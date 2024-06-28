"Мы в полной заднице". Демократы в отчаянии из-за выступления Байдена на дебатах, - CNN

07:25 28.06.2024

США

28 июня 2024



CNN: у демократов началась паника после выступления Байдена

Подготовка к проведению президентских дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом в Атланте - ИноСМИ, 28.06.2024



Сторонники Джо Байдена разочарованы и напуганы его выступлением на дебатах с Трампом, сообщает CNN. Президент разговаривал дрожащим голосом, был бессвязен и "звучал просто ужасно". Многие теперь открыто задаются вопросом: может ли Байден продолжать гонку?



Демократы в отчаянии от выступления президента Джо Байдена на дебатах в четверг вечером - оно оказалось настолько слабым, что некоторые даже в задались вопросом: должен ли он оставаться кандидатом от партии.

Байден, выйдя на сцену, вещал тихим, дрожащим голосом и стоял с открытым ртом, уставившись в одну точку. Ему с трудом удавалось закончить мысль, и он открыто уступил оппоненту при обсуждении, например, такого вопроса как аборты - хотя позиция демократов обычно пользуется здесь большей поддержкой.

Его сторонникам потребовалось всего несколько минут, чтобы понять, насколько все плохо.



"Байден выглядит и звучит ужасно. Он бессвязен", - сказал один демократ, работавший в администрации Байдена.

"Ужасно", - сказал другой демократ.

А один демократ, работавший в избирательных кампаниях по всей стране, сказал просто: "Мы в полной заднице".

По мере того как дебаты подходили к концу, возникал почти экзистенциальный вопрос: должен ли кто-то заменить Байдена на выборах?



"Трудно спорить с тем, что Байден должен быть нашим кандидатом, - сказал один из экспертов, более десяти лет работавший в избирательных кампаниях всех уровней.



Эти дебаты стали историческими по многим причинам - но не в последнюю очередь потому, что они проходят до того, как каждый из кандидатов был официально номинирован на съездах своей партии. У демократов он пройдет 19 августа в Чикаго.



Демократы провели большую часть прошлого года, размышляя о шансах Байдена победить Трампа на выборах, которые многие рассматривают как экзистенциальные и решающие вопрос выживания американской демократии. Но сам Байден был полон решимости стать тем, кто одолеет Трампа, и в какой-то момент даже прямо сказал: "Если бы Трамп не участвовал в выборах, я не уверен, что участвовал бы".

Ни один серьезный претендент от демократов не выдвинул свою кандидатуру против Байдена, и на данном этапе кампании он должен был бы принять решение уйти в отставку, если бы демократы выбрали другого кандидата. Если Байден снимет свою кандидатуру, то вопрос о выдвижении демократов будет решаться в ходе голосования.

Демократы даже обсуждали, кто может быть вместо него: "Если бы я был Гэвином (Ньюсомом) или Гретхен (Уитмер), я бы уже сегодня делал звонки", - сказал один из них.