 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.06.2024
08:50  Казахстанский военный судостроительный завод "Зенит" (Уральск) выставили на приватизацию
08:14  В Казахстане образована "межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми"
08:09  В Москве умер кыргызстанский политик и предприниматель Роман Шин
07:44  Кырспикер Шакиев обвинил минэконома Амангельдиева в некомпетентности и непрофессионализме
07:25  "Мы в полной заднице". Демократы в отчаянии из-за выступления Байдена на дебатах, - CNN
07:12  Крым и деньги: ATACMS летит, Греф хитрит, бизнес юлит, - СП
00:44  Очищение России от исламистов, - А.Школьников

00:37  В Киеве арестован К.Тимошенко - ближайший помощник Зеленского
00:35  Садыр Жапаров подписал закон, разрешающий разработку урановых и ториевых месторождений Киргизии
00:20  Иран готовится к транзиту власти. Опросы прочат победу "неудобному" кандидату
00:16  Раскола в китайском руководстве нет, - В.Скосырев
00:12  Мигрантский вопрос дошел до кипения: Бастрыкин назвал российский парламент "госдурой"
00:08  Крошка Биби. На какой финиш рассчитывает израильский премьер? - Арсений Латов
00:02  Украина и ее природные ресурсы: "золотая жила" для Запада, - Е.Пустовойтова
00:01  Франция в преддверии выборов: Макрон почти не виден, - В.Прохватилов
00:00  Среднеазиатская мобильная дивизия прикроет тыл СВО, а может, и фланги, - СП
Четверг, 27.06.2024
23:11  На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
17:01  Толпа мигрантов напала на полицейских в российском райцентре Быково
15:32  Почему Россия заинтересована в постоянном импорте рабочих из КНДР
13:14  Ош. Пожар охватил гору Сулайман-Тоо и приблизился к крупнейшей мечети
13:08  На озере Иссык-Куль вода отошла от берега - это обнажило развалины затонувшего города
13:07  Токаев обещает осенью провести всенародный референдум по строительству АЭС
13:05  Хуситы уверяют, что попали своей баллистической ракетой в израильский контейнеровоз MSC Sarah V
13:04  Широкий фронт Донбасса: Торецк берут сразу с четырех направлений
13:02  Таджикистан отстал от Афганистана по уровню зарплаты?
13:00  Почему китайские сотрудники "Энергии Семиречья" получали зарплату в разы больше казахстанских
12:56  Трехполярный мир и блоковые треугольники в Восточной Азии
12:53  Ростислав Ищенко: США потеряли хватку...
12:52  В Таджикистане обновили закон о воспитании детей. Новые нормы и штрафы
12:51  Федор Лукьянов: Ассанж и утечка демократии
12:33  Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов поехали воевать с Украиной
10:31  А.Грозин: Центральная Азия в условиях турбулентности: перспективы российской внешней политики в регионе
10:27  Казахстан. Тяжкая жизнь без нацпроекта, - Петр Своик
10:25  Марк Рютте не сможет спасти НАТО, - The Spectator
10:24  Ким Нам Сок стал почетным послом Узбекистана по IT в Южной Корее
10:23  В Китае восстановили 53% опустыненных земель
10:22  Компания Saneg совместно со словаками наладит производство грузовых вагонов в Узбекистане
10:19  Мигранты не хотят (не могут) адаптироваться, - "Царьград"
09:12  Такой поворот. Вьетнамский флэшбек, - Илья Титов
09:10  Второй фронт. Россия, сложи свои пальцы в кулак, - Александр Проханов
08:04  Имамы и папы: как в Центральной Азии борются с радикальным исламом, - И.Кармазин
07:57  В Боливии подавлен военный мятеж генерала Суньига
07:50  Фактор незападности. "Ъ" выяснил подоплеку предстоящего визита премьер-министра Индии в Москву
07:46  Израильское общество расколол вопрос о вере и армии, - НГ
01:27  Светлана Замлелова: Макрон теряет трон
01:25  Андрей Соколов: Крах проекта "плавильного котла"
00:53  Ростислав Ищенко: "Мирный план" Трампа, как предвыборная афера
00:52  Минтруда России готов "уполовинить" мигрантов, - СП
00:49  Демократический колониализм в обмен на газ. Права человека в Туркменистане уходят на второй план, - НГ
00:31  Ситуация в Афганистане мешает Пакистану выгодно торговать с ЦентрАзией, - В.Панфилова
00:30  БРИКС столкнулся с проблемой роста
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кырспикер Шакиев обвинил минэконома Амангельдиева в некомпетентности и непрофессионализме
07:44 28.06.2024

Спикер ЖК Нурланбек Шакиев обвинил министра Данияра Амангельдиева в некомпетентности и непрофессионализме

Tazabek - На пленарном заседании Жогорку Кенеша 27 июня депутат Нуржигит Кадырбеков сообщил, что во время матча чемпионата Европы по футболу показывают рекламу букмекерских контор.

Он считает, что органы прокуратуры должны контролировать исполнение закона.

"Все смотрят футбол, да и на здоровье, пусть смотрят, но сколько было матчей, сколько людей увидели эту рекламу. Нарушение правил должно наказываться. Гаишники почему останавливают? Потому что водители нарушают ПДД. Возможно, сотрудники госканала на меня обидятся, но реклама букмекеров запрещена", - сказал он.

Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева ответила, что в Кыргызстане нет ни одной букмекерской компании, зарегистрированной официально.

Министр экономики Данияр Амангельдиев сообщил, что госканал покупает разрешение на ретрансляцию чемпионата у России.

"Эта реклама на территории той страны, не у нас. У нас нет букмекерских контор, где можно было бы делать ставки", - сказал он.

Депутата не устроил подобный ответ от госорганов.

"Рекламу разве можно давать? У нас и вебкам запрещены, но рекламу их разве разрешите?" - спросил Кадырбеков.

Министр ответил, что в Кыргызстане нет букмекерских контор.

"Для того чтобы играть, нужно место, где играть и ставки делать. Таких мест у нас нет. На территории Кыргызстана рекламировать такие кыргызстанские компании запрещено, но это ведь просто ретрансляция", - сказал он.

""Айланайын кудай", ну, тогда продолжайте смотреть вместе с этой рекламой, можете даже воспользоваться! Если так думают уважаемые мной чиновники, что об остальных говорить? "Аман эле бололу"", - возмутился Кадырбеков.

В свою очередь спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев возмутился подобным ответом министра экономики.

"Все это происходит от того, что вы некомпетентны и непрофессиональны. Стыдно должно быть. Отвечаете, переступая закон, кружа вокруг да около. Вас к ответственности можно привлечь за несоблюдение закона! Вы министр, закон должен соблюдаться", - обратился он к министру.

Депутат Динара Ашимова сообщила, что в нынешнее время имеются технические возможности для заставки нежелательной информации на телевидении.

Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719549840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили важный пакет законов
- Фракция "AMANAT" в Мажилисе заслушала Правительство по исполнению предвыборной программы партии
- Олжас Бектенов поручил интегрировать индикаторы "зеленой экономики" в региональные планы развития
- Олжас Бектенов проверил темпы строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" и ознакомился с планами развития Байконыра
- О "реваншизме"
- Соглашения о сотрудничестве на $629 млн подписаны на форуме "Казахстан – Китай"
- Новое назначение
- Казахстан принял участие в OPEC FUND 2024
- "Украинцы умирают за Казахстан" - комментарий казахстанского МИД
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  