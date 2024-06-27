Кырспикер Шакиев обвинил минэконома Амангельдиева в некомпетентности и непрофессионализме

07:44 28.06.2024

Спикер ЖК Нурланбек Шакиев обвинил министра Данияра Амангельдиева в некомпетентности и непрофессионализме



Tazabek - На пленарном заседании Жогорку Кенеша 27 июня депутат Нуржигит Кадырбеков сообщил, что во время матча чемпионата Европы по футболу показывают рекламу букмекерских контор.



Он считает, что органы прокуратуры должны контролировать исполнение закона.



"Все смотрят футбол, да и на здоровье, пусть смотрят, но сколько было матчей, сколько людей увидели эту рекламу. Нарушение правил должно наказываться. Гаишники почему останавливают? Потому что водители нарушают ПДД. Возможно, сотрудники госканала на меня обидятся, но реклама букмекеров запрещена", - сказал он.



Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева ответила, что в Кыргызстане нет ни одной букмекерской компании, зарегистрированной официально.



Министр экономики Данияр Амангельдиев сообщил, что госканал покупает разрешение на ретрансляцию чемпионата у России.



"Эта реклама на территории той страны, не у нас. У нас нет букмекерских контор, где можно было бы делать ставки", - сказал он.



Депутата не устроил подобный ответ от госорганов.



"Рекламу разве можно давать? У нас и вебкам запрещены, но рекламу их разве разрешите?" - спросил Кадырбеков.



Министр ответил, что в Кыргызстане нет букмекерских контор.



"Для того чтобы играть, нужно место, где играть и ставки делать. Таких мест у нас нет. На территории Кыргызстана рекламировать такие кыргызстанские компании запрещено, но это ведь просто ретрансляция", - сказал он.



""Айланайын кудай", ну, тогда продолжайте смотреть вместе с этой рекламой, можете даже воспользоваться! Если так думают уважаемые мной чиновники, что об остальных говорить? "Аман эле бололу"", - возмутился Кадырбеков.



В свою очередь спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев возмутился подобным ответом министра экономики.



"Все это происходит от того, что вы некомпетентны и непрофессиональны. Стыдно должно быть. Отвечаете, переступая закон, кружа вокруг да около. Вас к ответственности можно привлечь за несоблюдение закона! Вы министр, закон должен соблюдаться", - обратился он к министру.



Депутат Динара Ашимова сообщила, что в нынешнее время имеются технические возможности для заставки нежелательной информации на телевидении.