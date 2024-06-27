В Москве умер кыргызстанский политик и предприниматель Роман Шин

08:09 28.06.2024

Ушел из жизни кыргызстанский политик и бизнесмен Роман Шин



В четверг, 27 июня, в одной из московских клиник скончался кыргызстанский политик и предприниматель Роман Шин. О смерти сообщил в соцсетях его сын Сергей Шин.

"Дорогие друзья, с тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня наш мир покинул Шин Роман Александрович. Мы надеемся, что память о нем придаст всем нам силы, мудрости и мужества. Роман Александрович служил источником жизни, веры и любви для каждого из нас - его близких и друзей. Навсегда в наших сердцах и памяти", - говорится в сообщении.



Роман Шин родился в 1948 году. Работал на заводе физприборов, позже занялся предпринимательской деятельностью.

С 2005-го по 2012 год был депутатом Жогорку Кенеша от разных политических партий. В 2008–2009 годах входил в список самых богатых людей Кыргызстана по версии газет "Дe-факто" и "Асман-пресс". Награжден медалью "Данк", золотой медалью Республики Корея за развитие сотрудничества с КР, премиями "Туголбай-Ата" и "Рухоният".