В Казахстане образована "межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми"

08:14 28.06.2024

Торговля людьми: МВД наделят новыми полномочиями



Подготовлены совместные приказы, которыми вносятся изменения в Критерии оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации, а также утверждается положение о межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, сообщает Zakon.kz.

В частности, в главу "Оценка наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации" добавлено, что идентификация обратившегося лица проводится субъектом, предоставляющим специальные социальные услуги совместно с местным исполнительным органом районов, городов областного, республиканского значения, столицы, определяющим направление в сфере социальной защиты и занятости населения (уполномоченный орган).



При выявлении (обнаружении) органами внутренних дел преступления, связанного с торговлей людьми, идентификация лица проводится органами внутренних дел совместно с субъектом, предоставляющим специальные социальные услуги, уполномоченным органом и некоммерческой организацией.



Также расширен Перечень критериев для оценки наличия жестокого обращения при торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей.



Как пояснили в Минтруда, согласно Социальному кодексу, Критерии оценки определяют основания отнесения лиц к пострадавшим от жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации, в том числе от действий, связанных с торговлей людьми, независимо от факта возбуждения уголовного производства.



"Таким образом, лица проходят процедуру идентификации для получения доступа к специальным социальным услугам (социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, культурные, экономические, правовые), предусмотренных Стандартом оказания специальных социальных услуг жертвам торговли людьми в области социальный защиты населения", – отметили в министерстве.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 июля.



Кроме того, подготовлен совместный приказ Минтруда и МВД "Об утверждении положения о межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми".



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Документ предусматривает состав, полномочия и порядок деятельности комиссии.



МВК является консультативно-совещательным органом при уполномоченных государственных органах и координирует деятельность региональных комиссий по противодействию торговле людьми.



Задачами комиссии определены анализ ситуации в сфере противодействия торговле людьми, рассмотрение проблемных вопросов, а также повышение эффективности принимаемых мер путем выработки предложений и рекомендаций по совершенствованию работы.



Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 июля.



Вместе с тем подготовлен проект постановления правительства, который расширяет функции Министерства внутренних дел РК, касающиеся работы по противодействию торговле людьми.



Так, у МВД появятся новые функции:



взаимодействует с иными субъектами противодействия торговле людьми, Уполномоченным по правам человека в РК, Уполномоченным по правам ребенка в РК и Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК в соответствии с законодательством республики;

координирует и осуществляет работу по планированию, организации и реализации мер по противодействию торговле людьми, в том числе по предупреждению, оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми, перенаправлению жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством РК;

информирует общественность о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;

разрабатывает и утверждает положение о Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми;

разрабатывает и утверждает типовое положение о региональной комиссии по противодействию торговле людьми;

разрабатывает и утверждает Порядок перенаправления жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг;

разрабатывает и утверждает Правила проведения оценки рисков в сфере противодействия торговле людьми;

разрабатывает и утверждает Критерии оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации;

разрабатывает и утверждает План мероприятий правительства РК по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 июля.



Лариса Черненко