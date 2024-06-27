|08:50 Казахстанский военный судостроительный завод "Зенит" (Уральск) выставили на приватизацию
08:14 В Казахстане образована "межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми"
08:09 В Москве умер кыргызстанский политик и предприниматель Роман Шин
07:44 Кырспикер Шакиев обвинил минэконома Амангельдиева в некомпетентности и непрофессионализме
07:25 "Мы в полной заднице". Демократы в отчаянии из-за выступления Байдена на дебатах, - CNN
07:12 Крым и деньги: ATACMS летит, Греф хитрит, бизнес юлит, - СП
00:44 Очищение России от исламистов, - А.Школьников
00:37 В Киеве арестован К.Тимошенко - ближайший помощник Зеленского
00:35 Садыр Жапаров подписал закон, разрешающий разработку урановых и ториевых месторождений Киргизии
00:20 Иран готовится к транзиту власти. Опросы прочат победу "неудобному" кандидату
00:16 Раскола в китайском руководстве нет, - В.Скосырев
00:12 Мигрантский вопрос дошел до кипения: Бастрыкин назвал российский парламент "госдурой"
00:08 Крошка Биби. На какой финиш рассчитывает израильский премьер? - Арсений Латов
00:02 Украина и ее природные ресурсы: "золотая жила" для Запада, - Е.Пустовойтова
00:01 Франция в преддверии выборов: Макрон почти не виден, - В.Прохватилов
00:00 Среднеазиатская мобильная дивизия прикроет тыл СВО, а может, и фланги, - СП
|23:11 На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
17:01 Толпа мигрантов напала на полицейских в российском райцентре Быково
15:32 Почему Россия заинтересована в постоянном импорте рабочих из КНДР
13:14 Ош. Пожар охватил гору Сулайман-Тоо и приблизился к крупнейшей мечети
13:08 На озере Иссык-Куль вода отошла от берега - это обнажило развалины затонувшего города
13:07 Токаев обещает осенью провести всенародный референдум по строительству АЭС
13:05 Хуситы уверяют, что попали своей баллистической ракетой в израильский контейнеровоз MSC Sarah V
13:04 Широкий фронт Донбасса: Торецк берут сразу с четырех направлений
13:02 Таджикистан отстал от Афганистана по уровню зарплаты?
13:00 Почему китайские сотрудники "Энергии Семиречья" получали зарплату в разы больше казахстанских
12:56 Трехполярный мир и блоковые треугольники в Восточной Азии
12:53 Ростислав Ищенко: США потеряли хватку...
12:52 В Таджикистане обновили закон о воспитании детей. Новые нормы и штрафы
12:51 Федор Лукьянов: Ассанж и утечка демократии
12:33 Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов поехали воевать с Украиной
10:31 А.Грозин: Центральная Азия в условиях турбулентности: перспективы российской внешней политики в регионе
10:27 Казахстан. Тяжкая жизнь без нацпроекта, - Петр Своик
10:25 Марк Рютте не сможет спасти НАТО, - The Spectator
10:24 Ким Нам Сок стал почетным послом Узбекистана по IT в Южной Корее
10:23 В Китае восстановили 53% опустыненных земель
10:22 Компания Saneg совместно со словаками наладит производство грузовых вагонов в Узбекистане
10:19 Мигранты не хотят (не могут) адаптироваться, - "Царьград"
09:12 Такой поворот. Вьетнамский флэшбек, - Илья Титов
09:10 Второй фронт. Россия, сложи свои пальцы в кулак, - Александр Проханов
08:04 Имамы и папы: как в Центральной Азии борются с радикальным исламом, - И.Кармазин
07:57 В Боливии подавлен военный мятеж генерала Суньига
07:50 Фактор незападности. "Ъ" выяснил подоплеку предстоящего визита премьер-министра Индии в Москву
07:46 Израильское общество расколол вопрос о вере и армии, - НГ
01:27 Светлана Замлелова: Макрон теряет трон
01:25 Андрей Соколов: Крах проекта "плавильного котла"
00:53 Ростислав Ищенко: "Мирный план" Трампа, как предвыборная афера
00:52 Минтруда России готов "уполовинить" мигрантов, - СП
00:49 Демократический колониализм в обмен на газ. Права человека в Туркменистане уходят на второй план, - НГ
00:31 Ситуация в Афганистане мешает Пакистану выгодно торговать с ЦентрАзией, - В.Панфилова
00:30 БРИКС столкнулся с проблемой роста
|Казахстанский военный судостроительный завод "Зенит" (Уральск) выставили на приватизацию
08:50 28.06.2024
Казахстанский судостроительный завод "Зенит" выставили на приватизацию
Казахстанский судостроительный завод "Зенит" выставили на приватизацию, передает корреспондент агентства.
"В перечне дочерних, зависимых организаций акционерных обществ и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду: раздел "Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)" дополнить строкой, порядковый номер 16-1. 9, следующего содержания: "16-1. 9. Акционерное общество "Уральский завод "Зенит", - говорится в постановлении правительства.
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Уральский завод "Зенит" – построенный в 1921 году судостроительный завод в Уральске Западно-Казахстанской области. Считается лидером среди судостроительных предприятий Казахстана. Завод награжден Орденом Отечественной войны I степени.
Завод в числе прочего производит патрульные, ракетно-артиллерийские и противодиверсионные катера.