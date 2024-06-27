 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.06.2024
08:50  Казахстанский военный судостроительный завод "Зенит" (Уральск) выставили на приватизацию
08:14  В Казахстане образована "межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми"
08:09  В Москве умер кыргызстанский политик и предприниматель Роман Шин
07:44  Кырспикер Шакиев обвинил минэконома Амангельдиева в некомпетентности и непрофессионализме
07:25  "Мы в полной заднице". Демократы в отчаянии из-за выступления Байдена на дебатах, - CNN
07:12  Крым и деньги: ATACMS летит, Греф хитрит, бизнес юлит, - СП
00:44  Очищение России от исламистов, - А.Школьников

00:37  В Киеве арестован К.Тимошенко - ближайший помощник Зеленского
00:35  Садыр Жапаров подписал закон, разрешающий разработку урановых и ториевых месторождений Киргизии
00:20  Иран готовится к транзиту власти. Опросы прочат победу "неудобному" кандидату
00:16  Раскола в китайском руководстве нет, - В.Скосырев
00:12  Мигрантский вопрос дошел до кипения: Бастрыкин назвал российский парламент "госдурой"
00:08  Крошка Биби. На какой финиш рассчитывает израильский премьер? - Арсений Латов
00:02  Украина и ее природные ресурсы: "золотая жила" для Запада, - Е.Пустовойтова
00:01  Франция в преддверии выборов: Макрон почти не виден, - В.Прохватилов
00:00  Среднеазиатская мобильная дивизия прикроет тыл СВО, а может, и фланги, - СП
Четверг, 27.06.2024
23:11  На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
17:01  Толпа мигрантов напала на полицейских в российском райцентре Быково
15:32  Почему Россия заинтересована в постоянном импорте рабочих из КНДР
13:14  Ош. Пожар охватил гору Сулайман-Тоо и приблизился к крупнейшей мечети
13:08  На озере Иссык-Куль вода отошла от берега - это обнажило развалины затонувшего города
13:07  Токаев обещает осенью провести всенародный референдум по строительству АЭС
13:05  Хуситы уверяют, что попали своей баллистической ракетой в израильский контейнеровоз MSC Sarah V
13:04  Широкий фронт Донбасса: Торецк берут сразу с четырех направлений
13:02  Таджикистан отстал от Афганистана по уровню зарплаты?
13:00  Почему китайские сотрудники "Энергии Семиречья" получали зарплату в разы больше казахстанских
12:56  Трехполярный мир и блоковые треугольники в Восточной Азии
12:53  Ростислав Ищенко: США потеряли хватку...
12:52  В Таджикистане обновили закон о воспитании детей. Новые нормы и штрафы
12:51  Федор Лукьянов: Ассанж и утечка демократии
12:33  Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов поехали воевать с Украиной
10:31  А.Грозин: Центральная Азия в условиях турбулентности: перспективы российской внешней политики в регионе
10:27  Казахстан. Тяжкая жизнь без нацпроекта, - Петр Своик
10:25  Марк Рютте не сможет спасти НАТО, - The Spectator
10:24  Ким Нам Сок стал почетным послом Узбекистана по IT в Южной Корее
10:23  В Китае восстановили 53% опустыненных земель
10:22  Компания Saneg совместно со словаками наладит производство грузовых вагонов в Узбекистане
10:19  Мигранты не хотят (не могут) адаптироваться, - "Царьград"
09:12  Такой поворот. Вьетнамский флэшбек, - Илья Титов
09:10  Второй фронт. Россия, сложи свои пальцы в кулак, - Александр Проханов
08:04  Имамы и папы: как в Центральной Азии борются с радикальным исламом, - И.Кармазин
07:57  В Боливии подавлен военный мятеж генерала Суньига
07:50  Фактор незападности. "Ъ" выяснил подоплеку предстоящего визита премьер-министра Индии в Москву
07:46  Израильское общество расколол вопрос о вере и армии, - НГ
01:27  Светлана Замлелова: Макрон теряет трон
01:25  Андрей Соколов: Крах проекта "плавильного котла"
00:53  Ростислав Ищенко: "Мирный план" Трампа, как предвыборная афера
00:52  Минтруда России готов "уполовинить" мигрантов, - СП
00:49  Демократический колониализм в обмен на газ. Права человека в Туркменистане уходят на второй план, - НГ
00:31  Ситуация в Афганистане мешает Пакистану выгодно торговать с ЦентрАзией, - В.Панфилова
00:30  БРИКС столкнулся с проблемой роста
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстанский военный судостроительный завод "Зенит" (Уральск) выставили на приватизацию
08:50 28.06.2024

Казахстанский судостроительный завод "Зенит" выставили на приватизацию
Казахстанский судостроительный завод "Зенит" выставили на приватизацию, передает корреспондент агентства.

"В перечне дочерних, зависимых организаций акционерных обществ и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду: раздел "Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)" дополнить строкой, порядковый номер 16-1. 9, следующего содержания: "16-1. 9. Акционерное общество "Уральский завод "Зенит", - говорится в постановлении правительства.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Уральский завод "Зенит" – построенный в 1921 году судостроительный завод в Уральске Западно-Казахстанской области. Считается лидером среди судостроительных предприятий Казахстана. Завод награжден Орденом Отечественной войны I степени.

Завод в числе прочего производит патрульные, ракетно-артиллерийские и противодиверсионные катера.

Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719553800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили важный пакет законов
- Фракция "AMANAT" в Мажилисе заслушала Правительство по исполнению предвыборной программы партии
- Олжас Бектенов поручил интегрировать индикаторы "зеленой экономики" в региональные планы развития
- Олжас Бектенов проверил темпы строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" и ознакомился с планами развития Байконыра
- О "реваншизме"
- Соглашения о сотрудничестве на $629 млн подписаны на форуме "Казахстан – Китай"
- Новое назначение
- Казахстан принял участие в OPEC FUND 2024
- "Украинцы умирают за Казахстан" - комментарий казахстанского МИД
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  