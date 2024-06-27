Казахстанский военный судостроительный завод "Зенит" (Уральск) выставили на приватизацию

08:50 28.06.2024

Казахстанский судостроительный завод "Зенит" выставили на приватизацию

Казахстанский судостроительный завод "Зенит" выставили на приватизацию, передает корреспондент агентства.



"В перечне дочерних, зависимых организаций акционерных обществ и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду: раздел "Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)" дополнить строкой, порядковый номер 16-1. 9, следующего содержания: "16-1. 9. Акционерное общество "Уральский завод "Зенит", - говорится в постановлении правительства.



Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.



Уральский завод "Зенит" – построенный в 1921 году судостроительный завод в Уральске Западно-Казахстанской области. Считается лидером среди судостроительных предприятий Казахстана. Завод награжден Орденом Отечественной войны I степени.



Завод в числе прочего производит патрульные, ракетно-артиллерийские и противодиверсионные катера.