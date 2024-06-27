Улуч Озюлькер: Что будет если вдруг Байден победит?

11:10 28.06.2024

Cumhuriyet

Турция

27 июня 2024



Самая большая в мире проблема – США

Экс-посол Озюлькер заявил о новых катастрофах в случае победы Байдена на выборах



Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что война в Газе и конфликт на Украине могут привести к третьей мировой войне. Посол в отставке Улуч Озюлькер в беседе с Cumhuriyet заявил, что такой риск действительно есть. По его мнению, в этом контексте выборы в США играют важнейшую роль.



Посол в отставке Улуч Озюлькер посчитал крайне важным то, что глава МИД Турции Фидан высказался о вероятности третьей мировой войны, и отметил: "Другой страны, которая сталкивалась бы с этим риском больше, чем Турция, и в то же время могла бы больше всего содействовать миру во всем мире, нет".



Экс-посол Турции в Триполи и Париже Улуч Озюлькер (Uluç Özülker) в интервью Cumhuriyet прокомментировал недавнее заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о третьей мировой войне. Глава турецкой дипломатии допустил, что нападения Израиля в секторе Газа и конфликт на Украине могут привести к третьей мировой войне, и добавил: "Мир должен серьезно отнестись к этому сценарию, такой риск есть".



По словам Озюлькера, крайне важно, что Фидан озвучил такую вероятность. "Другой страны, которая сталкивалась бы с этим риском больше, чем Турция, и в то же время могла бы больше всего содействовать миру во всем мире, нет", – подчеркнул он.



Напомнив, что с окончанием холодной войны мир сильно изменился, Озюлькер продолжил: "Никто не хочет, чтобы в мире произошла такая война, но выборы в США, насколько я могу видеть, станут важными выборами, которые способны определить наше будущее. Потому что в нынешних условиях самая большая в мире проблема – это США. Если Байден останется у власти, мы должны быть готовы к новым катастрофам. А если придет Трамп, нам нужно быть готовыми к другим проблемам".



Далее экс-посол заметил: "Есть еще третий фактор. Все, что мы переживаем, начиная от климатических проблем и заканчивая всем остальным, что вы можете себе представить, – это катастрофа, которую человечество само провоцирует собственным безразличием".



Автор: Дога Озтюрк (Doğa Öztürk)