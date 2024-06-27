Нефтедоллар морочит голову: Самая большая глупость сейчас - смотреть на биржевые котировки

11:36 28.06.2024 Ради президентских выборов в США "ответственные прогнозисты" готовы свести цены на "бочку" к нулю

Ирина Гусева



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Александр Фролов

Сергей Пикин



Специалисты одного из крупнейших банков Citi скорректировали свой собственный прогноз по котировкам нефти в краткосрочной перспективе. Теперь они прогнозируют падение цен на условно западную (не российскую) до 70 долларов к концу текущего года и до 60 в 2025 году, пишет OilPrice.



Причиной падения цен эксперты считают рост запасов после напряженного рынка этим летом, что свидетельствует о перспективах на понижение, несмотря на текущий устойчивый спрос и более высокие цены.



Нефть компенсировала потери начала июня, когда сообщение группы ОПЕК+ о том, что она может начать возвращать часть поставок на рынок в четвертом квартале, послало на рынок негативные сигналы.



Как пишет издание, рынок ожидает стабильного летнего спроса в третьем квартале, но опасается, что квартальный рост потребления начнет снижаться в четвертом, что окажет давление на цены на нефть. Citi также ожидает замедления роста мирового спроса на нефть, поскольку, как считают эксперты, он может расти все более медленными темпами по отношению к ВВП и фактически достичь пика к концу этого десятилетия.



Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин заметил, что банк Citi пересматривает свои прогнозы чуть не каждый месяц или квартал.



- Причем диапазон то выше 100 долларов, то обратно вниз уходят. Я бы относился к этому как к одному из прогнозов. Может быть так, а может по-другому. Они исходят из того, что ОПЕК будет жестко следовать своим рекомендациям и осенью начнет увеличивать добычу. А ОПЕК+ посмотрит на ситуацию на рынке и решит, что цена не очень хорошая, не всех устраивает, баланс по рынку посмотрит и решит, что он тоже не очень перспективный, и не будут увеличивать добычу. И Citi снова пересмотрит прогнозы.



В силу того, что ОПЕК+ очень динамичная структура, они могут поменять, более того, они часто удивляют рынок своими решениями.



Это один из возможных сценариев, но рынок нефти - он не жесткий, он динамичный и все зависит от ситуации.



Заместитель генерального директора Института Национальной энергетики Александр Фролов подозревает, что если почитать сам прогноз, то в качестве обоснования в нем будет замедление роста спроса нефти, избыток предложения, проблемы экономики Китая.



- Лично я называю войной прогнозов. Суть в том, что до начала четвертого квартала 2023 года в крупнейших мировых агентствах и изданиях писали, что Россия, Саудовская Аравия и в целом ОПЕК+ создают искусственный дефицит нефти и из-за этого цены растут.



В конце октября как тумблер переключили - история поменялась на противоположную и начали писать, что грядет избыток предложения нефти, цены будут снижаться. Параллельно стали выходить прогнозы, в том числе Международного энергетического агентства, на которые все ссылаются, но которые перестали серьезно воспринимать в ОПЕК, потому что считают их политически мотивированными.



Прогнозы МЭА подтверждали мнение об избытке предложения, снижении цен, при этом одно из обоснований было традиционно - экономика Китая, наконец, споткнулась, у Китая все будет плохо. Никого не смутило, что буквально через пару недель после опубликования этого прогноза пошли данные мировых финансовых структур, которые оценивали рост экономики Китая по итогам 2023 года в 5−5,2%.



Можно было бы задать вопрос: не стоит ли пересмотреть остальные положения? Не стали этого делать, наоборот, усилили накал. По одной простой причине - в ноябре 2024 года ожидаются президентские выборы в США. А со второй половины 2021 года руководство США столкнулось с пренеприятным фактором - цена бензина стала одним из важнейших политических факторов, влияющих на электоральные настроения.



Американцев не беспокоит, что где-то живут хуже, чем они, потому что они сравнивают себя ни с кем-то в других странах, а с самими собой образца год назад. И если бензин год назад стоил 0,6 доллара за литр, а сейчас доллар, то американец начнет беспокоиться и задавать вопросы.



"СП": За счет чего же он был все-таки дешевле и как это связано с выборами?



- Бензин подешевел при Трампе. Байдена выбирают, и тут бензин начинает дорожать. Для простого американца это так. Объяснять, что это не связано с президентом, а исключительно с тем, что цена бензина в США на 50% определяется ценой нефти, из которой его делают и еще на 25% - расходами на переработку, долго и скучно. При Трампе бензин подешевел, потому что подешевела нефть, а при Байдене она стала дорожать, хотя это даже не подорожание, а восстановление цен.



Для американцев бензин всегда был важным внутриполитическим фактором, но здесь произошло обострение, которое наложилось на пандемию, снижение благосостояния, смену президентов. Это скрутилось в клубок, который невозможно распутать, потому что люди не хотят это делать. Они смотрят на цены и говорят: "Байден, сделай что-нибудь".



И с конца 2021 года Байден и его команда начали распродажи нефти из государственного стратегического резерва, они продолжились в 2022 году, так как цены взлетели. В США за пару месяцев сразу процентов на 50.



Сейчас многое определяется приближающимися американскими выборами и тем влиянием, которое нефть опосредованно оказывает на электоральные настроения в США.



Избытка предложения нет, но часть цены формируется, исходя не из объективных факторов.



"СП": Каких?



- По сути, в конце 2023 года началась масштабная информационная кампания, цель которой - создать ощущение грядущего избытка предложения и таким образом сбить цены. Только за счет информационного давления делать это невозможно. Есть все-таки объективные данные - сколько нефти нужно.



Людям продолжают рассказывать, что у Китая проблемы, что мировая экономика замедляется, в том числе в Китае. А он является основным драйвером роста спроса на нефть. В прошлом году спрос на нефть увеличился на 2,3 миллиона баррелей, из которых 1,1−1,2 - это Китай. Чтобы снизить ожидания на 2024 года, нам начинают рассказывать, что Китай во втором квартале снизил спрос на нефть. И это не потому, что во втором квартале всегда в ремонт выводятся НПЗ, а потому что у Китая проблемы.



Эти прогнозы начинают копировать один другой и соревнуются только в том, насколько низкую цену поставят.



Те доводы, которые лежат в основе подобных прогнозов, являются, скорее, "хотелками" авторов этих прогнозов, нежели результатом четко выверенного экономического анализа. Доводы в стиле "Китай во втором квартале снизил спрос на нефть" несостоятельны, потому что подбираются тенденциозно, без необходимого рассмотрения иных причин, почему Китай снизил спрос.



Я не видел конкретно этот прогноз, но исхожу из того, как подобные вещи расписывают в других прогнозах. Пока статистика и прогнозы, которые делает ОПЕК в отношении рынка нефти, являются наиболее достоверными в плане их проверяемости опытом, практикой. А прогнозы МЭА и идущие в их кильватере персонажи проверку временем не проходят. Источник - СвободнаяПресса

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