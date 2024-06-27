Характер войны изменился, - Николай Сорокин

11:38 28.06.2024 Характер войны

о поправках к российской ядерной доктрине и нашем новом оружии

Николай Сорокин



Будучи во Вьетнаме с государственным визитом, президент России допустил коррекцию ядерной доктрины. Он подчеркнул, что российские ядерные силы постоянно пребывают в состоянии полной боевой готовности.



Изменения в ядерной доктрине необходимы в случае роста угроз. Как пояснил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, "все будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличиваются, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение".



О росте угроз неоднократно говорил экс-глава США Дональд Трамп. Выступая 22 июня на встрече со своими сторонникам в Филадельфии (штат Пенсильвания), Трамп заявил: "При Джо Байдене, худшем президенте нашей страны, мир объят огнем… этот ужасный, ужасный президент тянет нас в Третью мировую войну. Мы будем скоро на Третьей мировой войне".



НАТО готовится воевать на Украине. Этот факт однозначно подтвердил премьер-министр Венгрии. Орбан уточнил, что "речь идет не о посылке инструкторов или наемников, а о конкретно вводе войск НАТО" на территорию Украины. Тем не менее Венгрия в этом принимать участие не будет. "Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. У НАТО будет военная миссия на Украине. Я договорился с генеральным секретарем НАТО - Венгрия сойдет с поезда. Если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста и дальше не поедет никто", - заявил Орбан в эфире радио Kossuth.



Остановить дальнейшую эскалацию конфликта и, следовательно, развязывание Третьей мировой может только переизбрание Трампа на пост президента США, считает Орбан.



Экстраполируя речь венгерского премьера, мы уже в совсем ином свете расцениваем недавние слова президента Сербии Вучича о том, что мир стоит на пороге новой мировой войны. "Я думаю, что мы очень близки к глобальному конфликту. До него осталось не более трех-четырех месяцев! Мы движемся к большой катастрофе, кажется, что поезд уже отъехал от станции и больше не может остановиться. Никто на Западе больше не говорит о мире, только о новой войне. Запад думает, что сможет победить и вывести Россию из борьбы. Я думаю, что Запад ошибается. Обе стороны сейчас считают, что это экзистенциальный вопрос для них, поэтому я не думаю, что они найдут другое решение, кроме войны, и все поставлено на карту. В Европе лидеры ведут себя как большие герои, но они не честны и не говорят своим гражданам, что все они заплатят большую цену, если дело дойдет до войны", - так сформулировал свою мысль Вучич в интервью журналу Die Weltwoche.



Откровения Вучича взорвали информационные ресурсы во всем мире. Известные "психоаналитики" написали, что президента Сербии "просто накрыла хандра и его речь не стоит воспринимать как некий инсайд о грядущем глобальном конфликте".



Однако, в связи с новым заявлением Орбана, речи Вучича о глобальной войне через три-четыре месяца уже не кажутся меланхолией и, тем более, паранойей.



Запад идет ва-банк на фоне все ухудшающегося положения украинских войск. Верховный Главнокомандующий ВС РФ во время брифинга по итогам государственного визита во Вьетнам отметил, что бойцы ВСУ получили команду действовать на поле боя "любой ценой", и они, похоже, строго ей следуют. "Я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем говорю. И это будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам", - предупредил глава государства.



Даже без всякого использования тактических ядерных возможностей в разы возросла ударная мощь авиации, стали применяться управляемые высокоточные бомбы нового типа. Потери среди украинских войск на этой неделе резко и в разы подскочили. Наши ВКС вновь нанесли удар ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по расположению Нацгвардии Украины в селе Липцы Харьковской области. По данным телеграм-каналов, удар был нанесен по ПВД (пункту временной дислокации) украинских боевиков из "3-го батальона 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. В результате были ликвидированы до 70 боевиков ВСУ". Отмечается, что это уже второй подтвержденный факт применения ФАБ-3000 с УМПК.



Накануне ВКС впервые применили ФАБ-3000 М-54 с УМПК в Часовом Яре. Особенное значение придается тому факту, что в качестве первой боевой цели был выбран трехэтажный дом, который войска киевского режима использовали в качестве пункта временной дислокации.



Военные эксперты немецкого издания Focus отмечают, что ФАБ-3000 - одна из самых тяжелых бомб, которые вообще сейчас используются на нашей планете. Следующая в звене - "Царь-бомба" ФАБ-9000.



Немцы считают, что пока такую бомбу часто применять довольно проблематично, поскольку для этого требуется "колоссальная материально-техническая подготовка. Но если поставить этот процесс на нужные рельсы, то последствия будут непредсказуемы". Немецкие эксперты просто не понимают, что ФАБ-3000 уже массово в войсках, стоит на вооружении и полностью готова к бесперебойному применению. Производство ФАБ-3000 поставлено на конвейер в Нижнем Новгороде, и вся цепочка от создания до применения отлажена, это не Германия с ее бюрократическими согласованиями между частными военно-промышленными компаниями и оборонным ведомством. И в подтверждение этих слов только что опубликовано еще одно видео применения сверхтяжелой авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК по позициям ВСУ. На нем видно, как после удара здание, в котором, судя по всему, размещался личный состав одного из подразделений националистов, складывается, словно карточный домик. Место не уточняется, но предположительно удар был нанесен на севере Харьковской области.



Последние полгода войны наши летчики атаковали позиции нацистских формирований не такими мощными бомбами: ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Это было связано с тем, что для трехтонных боеприпасов еще не был разработан весьма специфически устроенный универсальный модуль планирования и коррекции. Теперь конструкторам удалось в полной мере решить эту задачу.



Первый случай применения ФАБ-3000 (в которой минимум 1,3 тонны тротилового эквивалента взрывчатого вещества) показал небольшое отклонение авиационного боеприпаса, оснащенного новым УМПК, от цели, но его боезапаса оказалось вполне достаточно для уничтожения выбранного объекта: от дома с дислоцированными в нем боевиками отвалилась и рухнула противоположная от стороны нанесения удара стена.



По многочисленным признаниям боевиков ВСУ, именно применение авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции сыграло решающую роль в штурме Авдеевки. Российские летчики применяли эти боеприпасы не только для поражения укрепленных объектов националистов, но и для уничтожения опорных пунктов. Причем в этом случае ВКС РФ могли сбросить на окопы ВСУ сразу несколько боеприпасов, обеспечив сплошную зону поражения в несколько сотен метров.



Находящийся на кокаиновом энергетическом подъеме и хаотично перемещающийся по нашему шарику Зеленский заявил, что только в июне этого года ВКС РФ сбросили на позиции ВСУ 2400 авиационных бомб, 700 из них пришлись на укрепления украинской армии в Харьковской области.



23 июня российская армия нанесла высокоточный удар по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ: "Сегодня утром Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены".



Российские военные ударили по расположению ВСУ в районе Ивано-Франковска, на западе Украины, где находились иностранные наемники. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.



Но и это еще не все. "Утром, в половине пятого, 22 июня рядом с Ивано-Франковском прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений. Конкретики мало, известно, что теперь вместо располаги там воронка 20 метров в диаметре. Переход к Бандере был быстрым, но не у всех. Сейчас заполняются больницы Ивано-Франковска и пригорода кучами вопящих бандеровцев", - уточнил Лебедев.



По сведениям подпольщика, медиков срочно вызвали на работу. В отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники Службы безопасности Украины. Все дело в том, что часть раненых являются иностранными наемниками, их в первую очередь отправляют к хирургам на стол.



В украинских пабликах и телеграм-каналах - истерика. Там уже, несмотря на военную цензуру, открыто пишут, что в результате ударов группировок войск "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" и, в первую очередь, воздействия авиации, потери украинской стороны составили более 1,7 тыс. человек за 22 июня. Подчеркивается, что потеряны десятки единиц техники, включая танки, гаубицы, радиолокационные станции и беспилотные летательные аппараты.



Как указали в пресс-службе Министерства обороны РФ, на севере Харьковской области поражены места подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, уничтожены все назначенные объекты.



А удары ВКС тем временем продолжаются. В Харькове прогремело несколько десятков мощных взрывов, работа метро в городе остановлена, 87% районов полностью обесточены. Об этом сообщают различные украинские паблики. Пресс-служба метрополитена подтвердила информацию о приостановке движения. Согласно ее информации, станции на всех линиях работают лишь в режиме укрытия. Областная военная администрация также сообщила о поражении объектов инфраструктуры Харькова.



Итак, на фронте сложилась новая реальность. Россия планомерно уничтожает ВСУ с помощью наиболее современных и самых эффективных авиационных систем. Американцы вопят: им не нравится эта новая тактика российского Генштаба. После безвозвратной утраты 90% старой подготовленной и мотивированной нацистской армейской элиты, они опасаются, что новые "мобики" будут просто дезориентированы и деморализованы под влиянием применения Россией авиаударов небывалой мощи. На предыдущей неделе, особенно под влиянием российско-северокорейского договора, который, как все прекрасно понимают, предоставил нам дополнительно как минимум 150 хайтековских предприятий оборонно-промышленного комплекса и не менее чем полтора миллиона дополнительно гарантированных артиллерийских и ракетных снарядов каждый год, американцы начали активный зондаж российского руководства на тему заключения нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такого за ними никто не припомнит уже минимум 25 лет.



"Американцы продолжают держать всех за полных придурков", - написал Медведев в своем телеграм-канале. Дмитрий Анатольевич нарисовал ситуацию, при которой нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась бы к СССР с предложением "вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолетов или БМ-13 „Катюша"), типа, давайте ограничим их выпуск".



"Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?" - возмутился зампред Совбеза РФ.



При этом американские фокусники считают, что для них нет ничего невозможного. "США вполне серьезно предлагают Москве договариваться по вопросу нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений".



"Мы [США], мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, а с вами обсуждать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений", - поясняет он.



"Какие же оборзевшие, циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приема в НАТО", - возмущается Медведев.



Из-за недавней атаки украинской армии американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю посол США Линн Трейси вызвана в МИД РФ. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. "В ходе беседы в МИДе России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Л. Трейси, ей был сделан демарш в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима", - говорится в сообщении министерства.



МИД РФ сообщает, что "Соединенные Штаты ведут гибридную войну против России и фактически стали стороной конфликта из-за того, что поставляют украинской армии современные вооружения". Представитель МИДа четко дал понять самое главное: Вашингтон несет такую же ответственность за гибель мирных людей, как и украинская сторона. "Поставки современного оружия ВСУ имеют цель поощрить Киев продолжать боевые действия до "последнего украинца". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этот террористический акт не останется без ответа. Источник - завтра

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