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АБР поможет Киргизии перейти на 12-летнее школьное образование
11:41 28.06.2024

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ НАМЕРЕН ПОМОЧЬ КИРГИЗИИ ПЕРЕЙТИ НА 12-ЛЕТНЕЕ ШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Азиатский банк развития намерен помочь Киргизии перейти на 12-летнее школьное обучение
Для этого организация заявила о планах выделить Бишкеку $40 млн на совершенствование образовательной системы. Предполагается, что половину этой суммы Киргизия получит в кредит, а другую половину - в виде гранта. Средства должны пойти на следующие цели:

- подготовку 10 тыс. учителей, которые будут преподавать по новым программам;

- расширение сети инновационных школ - их должно стать на 23 больше;

- модернизацию оборудования, нужного для изучения точных, естественных и технических наук.

В 2023 году банк пообещал направить аналогичную сумму Таджикистану. Тем не менее ожидается, что эти средства будут предоставлены полностью безвозмездно. Их должны будут использовать для более узкой цели - улучшения преподавания естественных и точных наук, инженерии и математики.

Банк утвердил программу финансирования киргизского образовательного сектора еще в 2022 году. Тем не менее парламент страны ратифицировал соглашение лишь сейчас - после того, как в марте текущего года кабмин страны одобрил решение о переходе на 12-летнее среднее образование.

Источник - ia-centr.ru
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