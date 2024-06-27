АБР поможет Киргизии перейти на 12-летнее школьное образование

11:41 28.06.2024

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ НАМЕРЕН ПОМОЧЬ КИРГИЗИИ ПЕРЕЙТИ НА 12-ЛЕТНЕЕ ШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Азиатский банк развития намерен помочь Киргизии перейти на 12-летнее школьное обучение

Для этого организация заявила о планах выделить Бишкеку $40 млн на совершенствование образовательной системы. Предполагается, что половину этой суммы Киргизия получит в кредит, а другую половину - в виде гранта. Средства должны пойти на следующие цели:



- подготовку 10 тыс. учителей, которые будут преподавать по новым программам;



- расширение сети инновационных школ - их должно стать на 23 больше;



- модернизацию оборудования, нужного для изучения точных, естественных и технических наук.



В 2023 году банк пообещал направить аналогичную сумму Таджикистану. Тем не менее ожидается, что эти средства будут предоставлены полностью безвозмездно. Их должны будут использовать для более узкой цели - улучшения преподавания естественных и точных наук, инженерии и математики.



Банк утвердил программу финансирования киргизского образовательного сектора еще в 2022 году. Тем не менее парламент страны ратифицировал соглашение лишь сейчас - после того, как в марте текущего года кабмин страны одобрил решение о переходе на 12-летнее среднее образование.