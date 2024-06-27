|В Минобороны РФ отреагировали на дроны США над Черным морем
11:42 28.06.2024
Долго думали: в Минобороны решили отреагировать на дроны США над Черным морем
Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США в Черном море. Об этом сегодня, 28 июня, сообщается в ТК Минобороны РФ.
"В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России, - сказано в публикации. - Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима. Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО".
Как сообщало EADaily , 23 июня Минобороны РФ пообещало ответ на удар по пляжу в севастопольской Учкуевке американской ракетой ATACMS, от которого пострадали более 150 человек, а четыре человека, включая двух детей, погибли. После этого в МИД РФ также заявили, что не исключают военно-технический ответ на действия США в связи с атакой на Севастополь.
Большинство (67%) участников опроса "Почему руководство России не отвечает США на удары американскими ракетами?", проведенного на сайте EADaily , считает, что власти "боятся эскалации". На втором месте - 25% те, кто верят, что "ответ будет неожиданным".