 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.06.2024
15:39  Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения
15:36  Попытка переворота в Боливии: виной всему - литий и Путин
15:33  Удар под долг: грозит ли победа оппозиции бюджетным кризисом во Франции
15:29  Ростислав Ищенко: Террористы из-за моря
15:28  Уланбек Тотуяев освобожден от должности посла Кыргызстана в Пакистане
15:24  Кто заменит продувшего Байдена: названы шесть кандидатов
15:09  Александр Дугин: Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой

14:49  Президент Ильхам Алиев досрочно распустил АзерПарламент 6 созыва и назначил новые выборы на 1/09
12:41  Старик - безнадежен. Демократы начали срочно обсуждать замену Байдена на выборах - Politico
12:29  В Чили почтили память борца с американским империализмом Сальвадора Альенде
12:17  Президент Киргизии извинился за церемонию помолвки своей племянницы
12:15  Франция на пути к хаосу, - Андрей Соколов
12:13  Оскорбления и жаркие споры: как прошли первые дебаты Трампа и Байдена (видео)
11:55  Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом, - Геворг Мирзаян
11:48  WP: поддержка однополых браков в США стремительно падает
11:45  Европейскую промышленность похоронят послезавтра, - Сергей Савчук
11:42  В Минобороны РФ отреагировали на дроны США над Черным морем
11:41  АБР поможет Киргизии перейти на 12-летнее школьное образование
11:38  Характер войны изменился, - Николай Сорокин
11:37  Мигранты по Бастрыкину. Россия рискует повторить судьбу Первого Рима
11:36  Нефтедоллар морочит голову: Самая большая глупость сейчас - смотреть на биржевые котировки
11:10  Улуч Озюлькер: Что будет если вдруг Байден победит?
08:50  Казахстанский военный судостроительный завод "Зенит" (Уральск) выставили на приватизацию
08:14  В Казахстане образована "межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми"
08:09  В Москве умер кыргызстанский политик и предприниматель Роман Шин
07:44  Кырспикер Шакиев обвинил минэконома Амангельдиева в некомпетентности и непрофессионализме
07:25  "Мы в полной заднице". Демократы в отчаянии из-за выступления Байдена на дебатах, - CNN
07:12  Крым и деньги: ATACMS летит, Греф хитрит, бизнес юлит, - СП
00:44  Очищение России от исламистов, - А.Школьников
00:37  В Киеве арестован К.Тимошенко - ближайший помощник Зеленского
00:35  Садыр Жапаров подписал закон, разрешающий разработку урановых и ториевых месторождений Киргизии
00:20  Иран готовится к транзиту власти. Опросы прочат победу "неудобному" кандидату
00:16  Раскола в китайском руководстве нет, - В.Скосырев
00:12  Мигрантский вопрос дошел до кипения: Бастрыкин назвал российский парламент "госдурой"
00:08  Крошка Биби. На какой финиш рассчитывает израильский премьер? - Арсений Латов
00:02  Украина и ее природные ресурсы: "золотая жила" для Запада, - Е.Пустовойтова
00:01  Франция в преддверии выборов: Макрон почти не виден, - В.Прохватилов
00:00  Среднеазиатская мобильная дивизия прикроет тыл СВО, а может, и фланги, - СП
Четверг, 27.06.2024
23:11  На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
17:01  Толпа мигрантов напала на полицейских в российском райцентре Быково
15:32  Почему Россия заинтересована в постоянном импорте рабочих из КНДР
13:14  Ош. Пожар охватил гору Сулайман-Тоо и приблизился к крупнейшей мечети
13:08  На озере Иссык-Куль вода отошла от берега - это обнажило развалины затонувшего города
13:07  Токаев обещает осенью провести всенародный референдум по строительству АЭС
13:05  Хуситы уверяют, что попали своей баллистической ракетой в израильский контейнеровоз MSC Sarah V
13:04  Широкий фронт Донбасса: Торецк берут сразу с четырех направлений
13:02  Таджикистан отстал от Афганистана по уровню зарплаты?
13:00  Почему китайские сотрудники "Энергии Семиречья" получали зарплату в разы больше казахстанских
12:56  Трехполярный мир и блоковые треугольники в Восточной Азии
12:53  Ростислав Ищенко: США потеряли хватку...
12:52  В Таджикистане обновили закон о воспитании детей. Новые нормы и штрафы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Европейскую промышленность похоронят послезавтра, - Сергей Савчук
11:45 28.06.2024

Сергей Савчук

Исторический процесс деиндустриализации Европы идет своим неспешным, но неумолимым чередом, впрочем, в Вашингтоне ничего страшного в этом не усматривают. Глава Ineos Group - самой крупной европейской и одной из наибольших транснациональных корпораций в сфере нефтехимии - дал интервью Bloomberg TV, и его можно сравнить с открывшимся люком, откуда хлынула депрессивная и совершенно черная жижа.

Джим Рэтклиф, один богатейших людей Великобритании, в разговоре с американскими журналистами заявил, что текущая ситуация на рынке энергоресурсов фактически подкосила нефтехимическую отрасль в Британии и Европе, отправив ее если не в глухой нокаут, то в тяжелый и мучительный нокдаун. Виной всему - запредельные цены на электроэнергию и углерод, и причиной этому - разрубленные цепочки импорта углеводородов из России, благодаря которым у генерирующих компаний всегда было топливо для котлов, а у нефтехимиков - опорное сырье для работы. Рэтклиф утверждает - и ему как акуле мировой нефтехимии можно совершенно точно верить, - что сегодня стоимость одного мегаватт-часа для европейских промышленных потребителей в пять раз выше, чем для их коллег в Северной Америке. В результате за последние два года европейские профильные компании просто физически утратили способность конкурировать с американскими или азиатскими игроками, что уже вылилось в закрытие сложных химических производств, либо они сбежали во все те же США и Азию, где море дешевого электричества и нет проблем с поисками сырья. Свой мрачный спич глава Ineos Group завершил совсем уж похоронно, упомянув, что на рынке нефтехимии в Европе остается все меньше игроков и он никогда в своей жизни не видел подобного.

Чтобы не получить стандартную претензию, что мы раздуваем из локальной проблемной мухи несуществующего глобального слона, разберемся, кто же такой Рэтклиф и можно ли считать его слова экспертным заключением.

В прессе Джима Рэтклифа часто именуют самым богатым человеком Великобритании, что не вполне верно - в том плане, что по размеру текущего состояния он занимает четвертую строчку туманно-финансового пьедестала. По оценке издания The Sunday Times, главный нефтехимик Старого Света сколотил капитал в 26,5 миллиарда фунтов, что равнозначно без малого 30 миллиардам долларов. Перед ним в списке толстосумов только братья Хиндуджа, Леонард Блаватник и братья Рубен. Но здесь нужно понимать, что все перечисленные акулы бизнеса выстроили свои империи, охватывая различные сегменты рынка - от торговли недвижимостью до операций с ценными бумагами и перепродажей элитных футбольных клубов. Рэтклиф же свои миллиарды заработал в узкой нише сложного нефтехимического производства.

Главным активом и источником богатства является уже упомянутая Ineos Group, за почти 30 лет своего существования ставшая рыночным мастодонтом с оборотом 22,3 миллиарда долларов - и это только за не самый радужный для отрасли 2022 год. Сайт компании сообщает, что Ineos специализируется на выпуске ароматических нефтепродуктов (бензол, толуол, ксилол) и продуктов базовой химии (этилен, пропилен, бутадиен). Отдельное направление занято производством винилхлоридных мономеров, щелочного хлора и его производных, поливинилхлоридов, полиэтилена, полипропилена, полистирола и резин с каучуками. Для людей, не погруженных в сложную неорганическую химию, даже простое перечисление линейки продукции звучит как абракадабра, но тем не менее перед нами очень сложное и энергоемкое производство, требующее прорву ресурсов - от электричества до водяного пара сверхвысоких температур.

И вот такой человек прямо говорит: отрасль на грани коллапса, буквально в полушаге от ее окончательного крушения внутри границ Европы.

Здесь можно было бы примитивно позлорадствовать, но все описанное - лишь часть давно наблюдаемого тренда и отдельная часть мозаики прицельной и запланированной деиндустриализации еврозоны. Ранее мы уже рассматривали аналогичные случаи в секторах производства сельскохозяйственных удобрений, металлургии, выпуска солнечных панелей и электромобилей, потому сей глас вопиющего был давно ожидаемым и явно не будет последним.

Сказать здесь хотелось бы вот что.

Принято считать, что описываемые процессы были запущены в 2014 году, после возвращения Крыма, резко ускорились с началом СВО, а окончательно форсаж включился в момент подписания Джо Байденом так называемого Закона о борьбе с инфляцией (Inflation Reduction Act). Любители конспирологических версий выстроили целую теорию, что этот план давно вынашивался Вашингтоном, а начатая Москвой спецоперация стала крайне удачным поводом перевести грабеж Европы в режим нон-стоп. Это предположение имеет право на жизнь, но верно оно лишь наполовину.

Нужно вспомнить, что хрипящие под прессом невыносимых цен на энергоресурсы промышленники Европы стали вывозить заводы не только в Техас, но и в страны Азии, в первую очередь в Китай. Там сформированы собственные громадные промышленные кластеры вроде Шэньчжэня, так что цепочки кооперации (а с Китаем сейчас сотрудничают практически все) укоротились до минимума. Плюс Пекин ураганными темпами наращивает мощности генерации, вводя в строй все типы электростанций, за исключением ВИЭ, инвестиции в это направление последние четыре года снижаются.

Одновременно с этим мы воочию наблюдаем крушение неолиберальной теории постиндустриального мироустройства, где ископаемое топливо будет не нужно в принципе, а мировая индустрия станет высокопроизводительной и глубоко научной. В реальности же мы видим нескончаемый рост добычи ресурсов, инвестиций в традиционные источники энергии и борьбы за каждый завод, за каждые умелые рабочие руки. Потому что на носу очередной раунд принципиального противостояния, в рамках которого на ринге сойдутся старая, закоснелая модель американской экономики и молодая, гибкая экономика КНР. Противники прекрасно знают свои сильные и чужие слабые стороны, а потому собирают все возможные резервы.

У нас нет хороших новостей для британских нефтехимиков. Когда европейские политики и поддерживающие их промышленники покорно укладывались под диктат Вашингтона, они, видимо, надеялись, что их не смогут так уж сильно ограбить, ибо все были уверены в скором разгроме России, что по цепочке потянуло бы на дно все геостратегические планы Китая. Сегодня уже очевидно, что слабых и безвольных просто хоронят, а затем спокойно делят между собой доставшееся наследство.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719564300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили важный пакет законов
- Фракция "AMANAT" в Мажилисе заслушала Правительство по исполнению предвыборной программы партии
- Олжас Бектенов поручил интегрировать индикаторы "зеленой экономики" в региональные планы развития
- Олжас Бектенов проверил темпы строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" и ознакомился с планами развития Байконыра
- О "реваншизме"
- Соглашения о сотрудничестве на $629 млн подписаны на форуме "Казахстан – Китай"
- Новое назначение
- Казахстан принял участие в OPEC FUND 2024
- "Украинцы умирают за Казахстан" - комментарий казахстанского МИД
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  