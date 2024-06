WP: поддержка однополых браков в США стремительно падает

11:48 28.06.2024 The Washington Post

США



Республиканская партия внезапно отшатнулась от прав геев и сексуальных меньшинств

WP: поддержка однополых браков в США стремительно падает



Американцы все более неохотно поддерживают идеи ЛГБТ*-движения, пишет WP. Согласно данным опросов, процент тех, кто позитивно относится к однополым бракам, неуклонно снижается. Активистов же, отстаивающих права "сексуальных меньшинств", по их собственным словам, "оторопь берет".



За последние годы правое крыло партии вернуло тему прав и проблем ЛГБТ*-сообщества в наши политические дискуссии. И все больше признаков свидетельствует о том, что это возымело свой эффект.



Принятие и признание прав секс-меньшинств в американском обществе стало одной из самых стойких тенденций в новейшей политической истории: поддержка однополых браков постепенно выросла с менее чем 30% в середине 1990-х годов до почти 70% в наши дни. Она настолько прочна, что социологи даже практически перестали спрашивать об этом.



Однако все больше признаков свидетельствует о том, что прогресс на этом поприще не только остановился, но и даже откатился назад. Во многом это следствие того, что республиканцы двинулись в противоположном направлении - причем по некоторым вопросам весьма решительно.



Опрос Института Гэллапа - одно из последних тому доказательств.



Поддержка однополых браков среди республиканцев снизилась с 55% в 2021 и 2022 годах до 49% в 2023 году и 46% сегодня - всего за два года снижение составило 9%.



За тот же период процент республиканцев, считающих однополые отношения "нравственно приемлемыми", снизился с 56% до 40% - на сей раз падение составило целых 16%.



Это крупнейшая сдача позиций за многолетнюю историю опросов Института Гэллапа по данной теме.



До последних двух лет поддержка однополых браков среди республиканцев снизилась лишь единожды с тех пор, как Верховный суд узаконил их в 2015 году по итогу знакового дела "Обергефелл против Ходжеса". А процент республиканцев, которые считают однополые отношения моральными, сейчас низок как никогда с момента принятия этого решения.



Важно отметить, что новые данные подчеркивают: снижение, впервые отмеченное Институтом Гэллапа в 2023 году, не случайность. Также важно то, что это не единственный опрос, по результатам которого можно сделать вывод, что эти темы теряют поддержку Республиканской партии.



Еще одним обширным национальным камертоном по этому вопросу стал Атлас американских ценностей - детище Общественного института изучения религии.



Он зафиксировал чуть более незначительное снижение поддержки однополых браков среди республиканцев - с 50% в 2020 году и 49% в 2022 году до 47% в 2023 году.



Ранее после вердикта по делу "Обергефелл против Ходжеса" наблюдался медленный, но устойчивый рост. По другим параметрам поддержка прав секс-меньшинств среди республиканцев также снизилась.



Так, лишь 34% считают, что владельцы малого бизнеса не вправе отказывать геям и лесбиянкам в товарах или услугах. Это ниже максимального показателя свыше 40% - и самый низкий результат со времен дела "Обергефелл против Ходжеса".



59% поддерживают законодательную защиту ЛГБТ*-сообщества от дискриминации на рабочем месте, в области обеспечения жильем и в общественной жизни. Это меньше, чем зафиксированный в 2022 году уровень 66% и тоже самый низкий показатель со времен дела "Обергефелл против Ходжеса".



По некоторым показателям зафиксировано умеренное снижение даже среди демократов - в среднем на четыре процента в опросе Института Гэллапа и немного меньше в опросе Общественного института изучения религии. Однако основной сдвиг пришелся на правые политические силы, - причем это касается каждой из мер защиты сексуальных меньшинств.



В целом, поддержка однополых браков снизилась на два процента по сравнению с предыдущими максимальными показателями, которые в обоих опросах составляли почти 70%. Однако согласно опросу Института Гэллапа, уровень принятия однополых отношений снизился на целых семь пунктов до 64%.



Как уже отмечалось, качественные свежие данные по этому вопросу весьма скудны. И стоит понаблюдать за развитием событий дальше.



Однако снижению есть логическое оправдание. В конце концов, опросы совпали с ростом аппетитов Республиканской партии к тому, чтобы развязывать культурные войны, чьими жертвами нередко становятся представители ЛГБТ*-сообщества. Хотя после вердикта по делу "Обергефелл против Ходжеса" республиканцы предпочитали таких споров не затевать, заключив, что партия от этого окажется в проигрыше, сегодня ситуация понемногу меняется.



Вспомните нашумевший закон Флориды об образовании, который в народе получил название "ни слова о геях", дискуссии о "растлении малолетних", попытки изъять определенные книги из библиотек и все более яростные попытки консерваторов ограничить права трансгендеров - в том числе на лечение и медицинский уход.



Еще в 2022 году, когда эти проблемы обострились, моя коллега по The Washington Post Эллен Маккарти написала об опасениях правозащитников насчет того, что происходящее перечеркнет годы и даже десятилетия прогресса.



"Оторопь берет", - посетовал бывший исполнительный директор Кампании по правам человека Вик Базиле из своей квартиры в Чеви Чейз. И он не единственный ЛГБТ*-активист со стажем, который взирает на происходящее с тревогой.



"Разрушительно", - отозвалась Хилари Розен, первая лоббистка Кампании по правам человека, которую в свое время нанял сам Базиле.



"Страшно", - откликнулась Имани Вуди, давняя активистка за права чернокожих и пожилых геев и лесбиянок.



"Ужасно", - вторит ей Вивиан Шапиро, ветеран активистского движения и бывший сопредседатель Фонда кампании по правам человека.



"Я в отчаянии, - подытожила Элизабет Берч, занимавшая пост исполнительного директора Кампании по правам человека с 1995 по 2004 год. - Мы ведь действительно завоевали сердца и умы большинства американцев - и это колоссальная неудача".



"Маятник в итоге качнется обратно, - уверен Базиле. - Но Бог его знает, сколько на это потребуется времени - и какой еще ущерб будет нанесен за это время".



Прошло два года, и появились доказательства того, что эти опасения были небеспочвенны.



Комментарии читателей WP:



SPNK73

Глядишь, однополые браки и гражданские права станут одной из решающих тем ноябрьских выборов.



JayinBC

Искренне желаю, чтобы Верховный суд признал однополые браки незаконными, чтобы геи-республиканцы, женатые и с детьми, тоже зашевелились.



A child of Aristotle

Анализируя происходящее с ЛГБТ*-сообществом, нам необходимо учитывать боязнь перемен у людей и страх потерять привычный мир. От этого они ощущают дискомфорт, страх или даже враждебность.



Dottie71

Покуда ЛГБТ*-движение будет позволять букве Т помыкать всеми остальными, оно будет сдавать позиции и дальше.



Magically delicious

То есть как это получается, раньше нам нравились геи, но потом появились трансгендеры и - потребовали, чтобы мы и их тоже немножко полюбили, поэтому теперь мы снова возненавидели геев?



Gentillic

Одобрение геев росло по устойчивой кривой роста, пока не достигло своего апогея, когда в радужные цвета окрасился Белый дом. С тех пор падает.



WellWhoKnows

Левые ЛГБТ*-активисты со временем стали настолько яростно нападать на консерваторов, что неудивительно, что некоторые из них, которые несколько лет назад были совсем не против прав геев, теперь начали восставать.



Manchurian Candidate

Так и работает демократия, в чем ваша проблема?



*организация признана террористической и запрещена в РФ Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719564480





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы одобрили важный пакет законов

- Фракция "AMANAT" в Мажилисе заслушала Правительство по исполнению предвыборной программы партии

- Олжас Бектенов поручил интегрировать индикаторы "зеленой экономики" в региональные планы развития

- Олжас Бектенов проверил темпы строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" и ознакомился с планами развития Байконыра

- О "реваншизме"

- Соглашения о сотрудничестве на $629 млн подписаны на форуме "Казахстан – Китай"

- Новое назначение

- Казахстан принял участие в OPEC FUND 2024

- "Украинцы умирают за Казахстан" - комментарий казахстанского МИД