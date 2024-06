Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом, - Геворг Мирзаян

11:55 28.06.2024

Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета



"Трамп просто поджарил Байдена". Такими словами американские СМИ описывают впечатляющие итоги прошедших дебатов между президентами США – действующим и бывшим. Что там произошло, какие последствия это будет иметь для американских выборов и почему победителем можно считать не только Трампа, но даже его соперников?

27 июня (в четыре утра 28 июня по московскому времени) в американской Атланте прошли так называемые нулевые дебаты кандидатов в президенты – то есть еще до того, как партийные съезды определят своих фаворитов на гонке. В прямом эфире встречались действующий глава государства, представитель Демпартии Джо Байден и бывший, мечтающий стать будущим президентом республиканец Дональд Трамп.

Обычно дебаты проводятся как раз после партийных съездов. На них кандидаты обсуждают сущностные детали программ. Нынешние же "нулевые" нужны были не для этого, а для своего рода демонстрации профпригодности двух политиков. Перед кандидатами стояла задача не поразить зрителей какими-то умными мыслями и нестандартными решениями стандартных проблем, а просто правильно себя вести.



От Трампа требовалось не хамить, не перебивать и хотя бы выглядеть респектабельным политиком. Тем, кто может понравиться беспартийным избирателям.



И Трамп этого достиг. Ему, конечно, помогал выключенный в момент разговора оппонента микрофон, а также правило, запрещающее кандидатам общаться с помощниками или иметь на столе шпаргалки. Анализ CNN, проведенный после дебатов, выявил 30 случаев лжи со стороны Трампа (против девяти у его оппонента), однако Байден большинство сомнительных фактов Трампа просто пропускал.



Сам же Джозеф Байден должен был просто выстоять все полтора часа дебатов. Без стула, без подсказок, без помощников, шепчущих ему в ухо и держащих под локоть. Продемонстрировать, что он достаточно здоров – умственно и физически – для того, чтобы еще четыре года управлять Соединенными Штатами.



И Байден простоял – однако не выстоял. Он не рухнул в ходе дебатов, однако постоянно путался в ответах, бессвязно говорил и выглядел крайне плохо.



"Временами испытывал трудности с выдвижением последовательных аргументов", – как написало симпатизирующее Байдену издание Axios. Потенциально сильные стороны своего выступления – ту же социалку – Байден слил.



"Через несколько минут после начала дебатов он изо всех сил пытался эффективно защищать свою экономическую политику и провалил описание ключевых инициатив в области здравоохранения, которые он сделал центральными в своей заявке на переизбрание. Заявил, что "мы наконец-то победили Medicare" (государственную систему медицинского страхования, столь важную для части небогатых демократических избирателей – прим. ВЗГЛЯД)", – пишет издание Politico.



Снова путал своих сыновей, говорил хриплым голосом (якобы из-за простуды). "Неоднократно путал слова "миллиард" и "миллион", периодически зависал в ходе своей речи", – продолжает Politico. В момент же выступлений Трампа стоял с полуоткрытым ртом. "Когда Трамп его критиковал, глаза Байдена часто были опущены или фокусировались на каком-то далеком предмете", – пишет Los Angeles Times. В общем, выглядел как слабо понимающий происходящее пожилой человек.



"Любой, кто видел, как родители стареют, становятся слабыми и теряют осознание происходящего, понимает, что с этого момента ситуация будет только ухудшаться, причем с нарастающей скоростью", – говорит бывший глава Республиканской партии в Нью-Гэмпшире и антитрампист Фергус Каллен.



Неудивительно, что СМИ пишут о самой настоящей волне паники в рядах сторонников Байдена. С эпитетами от "нехорошо получилось" до "Трамп просто поджарил Байдена". "Партии существуют для того, чтобы побеждать. Человек, выступавший на сцене с Трампом, не может победить", – заявил один из политиков-демократов изданию The New York Times.



Паника усилилась после того, как вышли цифры первых опросов. Согласно одному из них, две трети зрителей заявили, что победу на дебатах одержал Трамп, и лишь треть отдала ее Байдену. И это речь идет об опросе CNN – одного из самых антитрамповских каналов.



Объективные социологические изменения рейтингов и, что самое главное, расклада по спорным штатам будут известны в течение недели (когда пройдут соответствующие опросы по всем правилам и с нужной выборкой), однако букмекерские колебания видны уже сейчас. Число ставящих на победу Байдена рухнуло с 35% до 22%. В то же время рейтинг его потенциального сменщика – губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома – вырос с 3,5 до 9,5% голосов. За ним идут вице-президент Камала Харрис (признавшая, что президент Байден "стартовал слабо", но, мол, 90-минутное выступление на дебатах не должно затмевать его "три с половиной года работы") с 4,3% и бывшая первая леди Мишель Обама с 4%.



И вот с этой точки зрения в победители дебатов можно записать не только Дональда Трампа, но и, как ни парадоксально, его оппонентов – Демократическую партию в целом. Партийные лидеры давно подозревали, что Байден не выдержит предвыборную гонку. Не сможет осилить по несколько выступлений в день на протяжении недель, постоянные перемещения между городами и графствами неопределившихся штатов. Они давно бы его сменили на другого кандидата, однако Байден уперся и не хотел уходить. Был уверен в том, что он выдержит. Возможно, уверен и до сих пор.



Однако эти же дебаты показали всем, что не выдержит. А значит, демократические бонзы могут совершить новый подход к телу президента с просьбой сойти с дистанции.



Сделать это, конечно, будет непросто. "Байден – гордый и упрямый человек, который долгое время настаивал на том, что он лучше всего подготовлен для победы над Трампом. И он не будет слушать никого, кроме, возможно, своей жены Джилл Байден, которая решительно поддержала его стремление пойти на новый срок", – пишет The New York Times.



При этом решать нужно быстро – в ряде штатов есть предельные даты выдвижения кандидатов на голосование. Например, в Калифорнии (демократическом штате, победа в котором дает аж 10% всех необходимых голосов для победы на выборах) крайним числом для регистрации является 14 августа.



С электоральной точки зрения сейчас поздновато менять кандидата – праймериз прошли, и в случае замены Байдена республиканцы скажут, что нового кандидата-демократа "выбирал не народ, а партийные шишки". Даже в том случае, если новый кандидат будет утвержден демократическими выборщиками на национальном съезде Демпартии в Чикаго (который пройдет с 19 по 22 августа) – ведь демократические избиратели наказывали выборщикам голосовать за Байдена, а не за Ньюсома или мадам Обаму.



Однако с юридической точки зрения такая замена возможна. С прагматичной точки зрения лучше уж иметь не совсем легитимного кандидата, чем того, кто может не дожить до конца предвыборной кампании. Причем не дожить в буквальном смысле.