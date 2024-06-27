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Оскорбления и жаркие споры: как прошли первые дебаты Трампа и Байдена (видео)
12:13 28.06.2024

В США прошли первые теледебаты президента Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа перед выборами главы государства 5 ноября, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Первые дебаты в ходе избирательной кампании на выборах президента США прошли в Атланте, и миллионы людей следили за ними в прямом эфире. Соперники не стеснялись в выражениях, практически в начале дебатов действующий глава государства Джо Байден обозвал своего соперника "лохом и неудачником".

Однако Дональд Трамп за словом в карман не полез и назвал своего соперника "худшим президентом за всю историю США", а также предложил ему пройти тест на умственные способности. По словам Трампа, он регулярно проходит тесты на когнитивные способности и "чувствует себя в хорошей форме", тогда как Байден не проходил ни одного теста.

Байден также же обвинил Трампа в том, что тот "занимался сексом с порнозвездой, пока его жена была беременна".

Дебаты начались со спора об экономике. По словам Байдена, когда он вступил в должность после ухода администрации Трампа, в стране "остался хаос и пришлось исправлять ситуацию". Президент также поделился своими успехами в экономике. В свою очередь Трамп заявил, что экономика США при Байдене росла из-за восстановления после пандемии, а инфляция в настоящее время "убивает" Соединенные Штаты.

Значительную часть времени на дебатах уделили вопросам внешней политики и текущим конфликтам в мире. Трамп заявил, что по вине Байдена страна "очень, очень близка к третьей мировой". По его словам, нерешительные действия администрации США привели к началу конфликта в Украине, "если бы у США был лидер, которого бы уважал Путин, эта война никогда не должна была начаться". По словам Трампа, если он будет выбран президентом, то сможет урегулировать конфликт между Путиным и Зеленским за месяц, "еще до своего вступления в должность".

По вопросу конфликта в секторе Газа Байден заявил, что война продолжается из-за ХАМАС и конфликт может быть завершен договоренностями о длительном прекращении огня.

Трамп назвал своего оппонента "плохим палестинцем" в поддержке Израиля. По его словам, нужно дать больше возможностей Израилю для решения конфликта.

Бывший президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос, поддержал бы он создание независимого палестинского государства, чтобы положить конец войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. "Нужно посмотреть", - ответил Трамп, после чего переключился на обсуждение торговых сделок с европейскими странами.

В ходе дебатов также обсуждались вопросы абортов, Трамп заявил, что Байден "готов вырывать младенцев из утробы". В свою очередь Байден обратил внимание на угрозу изменения климата, и, по его словам, Трамп в период своего президентства ничего не сделал для борьбы с ней.

Дебаты проходили в течение полутора часов. В ходе опроса телеканала CNN победу Трампу присудили 67 процентов респондентов, Байдену - 33 процента.

Источник - Tengrinews.kz
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