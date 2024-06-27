Франция на пути к хаосу, - Андрей Соколов

12:15 28.06.2024 О чем свидетельствуют последние опросы общественного мнения



Андрей Соколов

27.06.2024



30 июня во Франции пройдет первый тур выборов в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента). Уже мало кто сомневается в том, что победу на них одержит партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую называют крайне правой. На состоявшихся недавно выборах в Европарламент эта партия буквально разгромила правящую партию президента Эммануэля Макрона, набрав в два раза больше голосов.



Об этом же свидетельствуют и последние опросы общественного мнения. Опубликованные в понедельник результаты опроса компании Ifop, показали, что "Национальное объединение" лидирует - 36%. На втором месте - коалиция левых партий "Новый народный фронт" - 29,5%, а центристский альянс президента Эммануэля Макрона "Вместе", сколоченный для выборов,- только на третьем месте с 20,5% голосов. Но весьма вероятно, что даже в самом благоприятном для себя случае "Национальное объединение" не добьется решающего большинства в 289 депутатов в 577-местном Национальном собрании, так что ни одна из политических сил не будет иметь решающего большинства и в итоге страна получит фактически неуправляемый парламент.



Но Франция - президентская республика, а потому ею по-прежнему будет управлять Эммануэль Макрон, полномочия которого заканчиваются только в 2027 году. Однако, потерпев разгром своей партии на выборах в Европарламент, он, как известно, распустил парламент у себя дома, назначив досрочные выборы. Первый тур состоится в воскресенье, а второй – 7 июля. Но если одна из партий получит более 50% голосов, то дело может ограничиться одним туром голосования. Но такое маловероятно.



Решение Макрона о роспуске парламента и проведении досрочных выборов оказалось неожиданным даже для сторонников президента. Ведь реабилитировать себя за провал на выборах в Европарламент ему, как считают многие, в нынешних условиях вряд ли удастся. Тем более что в опросах общественного мнения его блок "Вместе" опережает еще и альянс левых партий, который относится к нему так же негативно, как и правые из "Национального объединения".



"Пусть суверенный народ скажет свое слово",- с пафосом заявил президент, объявляя о досрочных выборах. Но стоят ли за этим не только эмоции импульсивного Макрона, а какой-то трезвый расчет? Пока об этом остается только гадать. Ведь рейтинг популярности нынешнего президента достиг самого низкого уровня за пять лет, сообщает результаты недавнего опроса Bloomberg. При этом, согласно исследованию, выросла вероятность того, что "Национальное объединение" Ле Пен займет первое место на парламентских выборах в конце месяца.



В предвыборных дебатах партия Марин Ле Пен выступает как единая сила, к которой могут присоединяться другие правые и относительную победу она может одержать даже без союзников. А вот левые, собравшиеся в "Новый народный фронт", раздроблены. Их объединение представляет собой пеструю смесь из экологов, левых радикалов, социалистов, коммунистов и примкнувших к ним прочих левацких группировок. Наиболее заметная фигура среди них - глава "Непокорившейся Франции" экстравагантный Жан-Люк Меланшон, который не может похвастаться авторитетом среди лидеров других лидеров "Нового народного фронта".



Выступая 24 июня по телевидению, Макрон начал стращать французов угрозой гражданской войны. К этому, по его словам, могут привести "две крайности" - столкновение крайне правых и крайне левых, чьи программы, по мнению президента, и подтолкнут Францию к "гражданской войне".



"Когда нам все надоело, когда жизнь тяжела каждый день, мы можем поддаться искушению крайностями, которые имеют более быстрое решение. Но решение никогда не будет заключаться в отказе от другого", - заявил Макрон, предлагая делать ставку на центр, т.е. на самого себя.



Премьер-министр Габриэль Атталь, который возглавляет предвыборную кампанию в президентском лагере, в эфире телеканала France 5 не использовал термин "гражданской войны", однако объявил, что противники президентского блока используют "ненависть как топливо".



"Вероятно, победа крайних, крайне правых высвободит импульсы и действительно может привести к насилию", - добавил он. "Я выступаю против тех, кто разжигает раскол французов, ненависть и стигматизацию части наших сограждан", - заявил премьер.



Словом, сторонники Макрона пытаются снова сделать ставку на запугивания французов, как это они уже делали в отношении Марин Ле Пен во время президентских выборов. Тогда ее прямо обвиняли в "фашизме", но сегодня такого уже не делают, а начинают размахивать жупелом угрозы "гражданской войны". Цель одна – запугать обывателя, который всегда страшится непредсказуемых перемен, чтобы он проголосовал за сохранение нынешнего порядка, т.е. за коалицию Макрона.



Но обывателя больше всего беспокоит собственный кошелек и тут Макрон ничего утешительного сообщить ему не может. Так министр финансов Франции Брюно Ле Мэр недавно заявил, что стране предстоят "тяжелые времена", чтобы выбраться из экономического кризиса.



"Надо называть вещи своими именами: в плане государственных финансов самое сложное нас еще ждет", - подчеркнул Ле Мэр. По его словам, придется принимать "очень трудные" решения. В частности, речь идет о "прекращении тарифных субсидий из-за взлета цен на энергетику". В рамках "программы стабильности" министерства финансов Франции, бюджетный дефицит должен быть сокращен к 2027 году до показателя 2,7%, а госдолг до 108,3%.



На этом фоне сейчас и голосуют за оппозицию. Марин Ле Пен уже заявила, что 28-летний Джордан Барделла, который сейчас является главой ее "Национального объединения", будет выбран партией на пост премьер-министра после двух туров голосования (себя она прочит на пост будущего президента). Но на минувшей неделе Барделла неожиданно заявил, что приступит к работе только в случае полной победы.



"Если завтра я буду в состоянии быть назначенным на должность [премьер-министра], и мы не будем иметь абсолютного большинства, потому что французы не дали мне абсолютного большинства, то я откажусь от назначения", - пообещал Барделла, выступая по телевидению.



"Я говорю французскому народу, что для того, чтобы действовать, мне нужно абсолютное большинство, - сказал он. - Премьер-министр… имеющий относительное большинство не может изменить ситуацию. Я не смог бы влиять на повседневную жизнь французов, на политику страны".



Как отмечает газета Guardian, президент Франции волен назначать любого премьер-министра по своему выбору, но на практике, чтобы избежать свержения нового правительства в результате вотума недоверия, он неизменно назначает кого-то, кто пользуется поддержкой большинства в парламенте. Если "Национальное объединение" откажется, Макрон может предложить этот пост второй по итогам голосования партии или попытаться создать коалицию основных партий - процесс, вероятно, окажется трудным, если не невозможным. Конституция запрещает проведение повторных выборов в течение года, а это означает, что существует реальный риск тупиковой ситуации", - отметила Guardian. Поэтому заявление Барделлы усилило ощущение неопределенности насчет того, что ждет Францию после предстоящих выборов.



Однако ждать радикальных перемен в любом случае не приходится. Та же Марин Ле Пен, которая во время предвыборной кампании на пост президента в 2022 году обещала, что Франция покинет объединенные силы НАТО в Европе, а ее партию обвиняли, что она будто бы получала финансирование из России, последнее время выступает с куда более умеренных позиций.



А ее протеже Жордан Барделла выступил недавно, как сообщает Bloomberg, за поставки на Украину боеприпасов, необходимых ей для обороны. Однако он возражает против передачи Киеву вооружений, которые могут привести к эскалации конфликта и не поддерживает отправку войск в страну, чего не исключал в будущем президент Эммануэль Макрон.



"Но моя красная линия не изменится: никакого оборудования, которое могло привести к последствиям. Моя красная линия - это соучастие в войне", - заявил Барделла, отметив при этом, что не намерен ставить под вопрос обязательства, взятые на себя Парижем, когда речь идет о вопросе доверия к европейским партнерам и союзникам по НАТО.



Сможет ли Макрон переиграть Ле Пен? Ситуация для Макрона во Франции складывается катастрофическая, считает английская газета Spectator. Однако перевыборы в парламент пока действующий президент может использовать как маневр. Судя по всему, Макрон хочет, либо внести смуту в ряды противников еще до голосования, либо швырнуть им в руки власть, с которой они не совладают, отмечает издание.



"Мы - в начале периода хаоса", - заявил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью Journal du Dimanche, указывая на нерешенные проблемы французского общества. Это - политический хаос, миграция, лень французов и непопулярность Макрона.



Саркози выступил также против нападок на партию Марин Ле Пен. "Свести направленность "Национального объединения" к классическим ультраправым - это короткий и упрощенный путь. Это охота на ведьм, которая равносильна оскорблению миллионов французов, которые голосуют за них, не будучи "фашистами"", - отметил политик.



Так что в любом случае ничего хорошего Францию в ближайшее время не ждет. Яростная грызня между партиями в борьбе за власть, ослабевший президент во главе государства, тяжелые проблемы с экономикой и мигрантами и в самом деле могут обернуться хаосом. Источник - Столетие

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