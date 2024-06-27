|Президент Киргизии извинился за церемонию помолвки своей племянницы
12:17 28.06.2024
Садыр Жапаров попросил прощения за племянницу, которой на днях сделали помпезное предложение руки и сердца в ущелье под Бишкеком
Ролик, выложенный Лазат Нуркожоевой, вызвал шквал критики в соцсетях. Также ранее ее видео с машинами и с места работы вызывали бурные обсуждения.
"Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство. Как минимум, будущий зять мог поддержать меня и подумать, прежде чем делать такое предложение. Он должен был постараться не нарываться на критику, не подставлять президента. Я думаю, он сделал это по молодости. Надеюсь, что впредь они будут думать, а затем делать. Верю, что пара сделает правильные выводы после критики народа", - сказал президент в интервью "Кабару".
Жапаров отметил, что постоянно предупреждает братьев и их детей, чтобы они не вмешивались в государственные дела. Президент заверил, что не допустит такого.
"Раньше я критиковал других. Теперь я столкнулся с этим сам", - добавил он.