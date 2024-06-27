Президент Киргизии извинился за церемонию помолвки своей племянницы

12:17 28.06.2024

Садыр Жапаров попросил прощения за племянницу, которой на днях сделали помпезное предложение руки и сердца в ущелье под Бишкеком



Ролик, выложенный Лазат Нуркожоевой, вызвал шквал критики в соцсетях. Также ранее ее видео с машинами и с места работы вызывали бурные обсуждения.



