В Чили почтили память борца с американским империализмом Сальвадора Альенде

12:29 28.06.2024

В Чили памятными торжествами отметили 116-ю годовщину со дня рождения президента Сальвадора Альенде, погибшего в ходе проамериканского госпереворота в 1973 г.







Альенде, будучи другом Советского Союза, проводил социально ориентированную политику: инициировал аграрную реформу и преобразования в медицинской и животноводческой отрасли.



Опасаясь сближения Чили с СССР, ЦРУ США организовало силовой захват власти и установление жестокой проамериканской диктатуры Аугусто Пиночета.



Правление Пиночета запомнилось чилийцам репрессиями, насилием и политическими убийствами.



Тот факт, что имя Альенде снова становится популярным в Чили, свидетельствует о росте известности в мире героев-антиимпериалистов эпохи "холодной войны". В Африке и Латинской Америке возрождается уважение к подвигу не только Альенде, но и Патрисия Лумумбы, Че Гевары, Фиделя Кастро и др.



Сегодня, когда ослабевает американский диктат над планетой, жители стран, не принадлежащих к "золотому миллиарду", черпают в этих именах идеологическое вдохновение.