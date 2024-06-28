Старик - безнадежен. Демократы начали срочно обсуждать замену Байдена на выборах - Politico

12:41 28.06.2024

Демократы начали обсуждать замену Байдена на выборах - Politico

28.06.2024



Представители Демократической партии США после неудачных для президента Джо Байдена предвыборных дебатов с Дональдом Трампом начали обсуждать замену его кандидатуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

"Демократы настолько запаниковали из-за неудачного выступления президента Байдена на дебатах, что некоторые активно обсуждают его замену", - говорится в публикации.



Как утверждает Politico, советник одного из возможных кандидатов в президенты от демократов отметил, что получил несколько сообщений "о катастрофе" от ключевых спонсоров. Они настаивают, что партия должна как-то решить этот вопрос. Однако советник признал, что сделать можно немного, если только сам Байден не решит отказаться от участия в выборах.



Другие стратеги, близкие к трем потенциальным кандидатам, заявили, что во время дебатов их засыпали текстовыми сообщениями. Один из них отметил, что ему поступили просьбы выдвинуть кандидата, которого он представляет, в качестве альтернативы Байдену. Имя этого политика не называется.

Один из крупных доноров, сторонник Байдена сказал, что президенту пора завершить свою кампанию. Этот спонсор назвал выступление главы государства "худшим в истории", настолько "плохим, что никто не обратит внимания на ложь Трампа".



В августе пройдет съезд Демократической партии, где кандидатом на пост президента выдвинут Джо Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.

В другой статье Politico пишет, что иностранные чиновники тоже разочарованы выступлением Байдена на дебатах.

"Иностранные дипломаты и чиновники выразили разочарование и даже тревогу по поводу действий Джо Байдена... Слабость Байдена бросалась в глаза еще больше. Некоторые намекнули на обеспокоенность тем, готов ли нынешний президент США ко второму сроку в качестве лидера ядерной сверхдержавы", - говорится в сообщении.



По данным издания, ряд иностранных чиновников отметили, что Трамп выглядел более энергичным, чем Байден, и говорил более четко, даже когда "искажал факты". Неназванный африканский дипломат заявил изданию, что Трамп становится "все больше похож на парня, с которым можно иметь дело".

При этом, другие чиновники отметили то, насколько "деревянным и уставшим" выглядел Байден. Европейский чиновник указал на то, что "Байден стар, и он показывает свой возраст". По мнению другого западного дипломата, это мероприятие, вероятно, станет "поворотным моментом" для Байдена.



Согласно изданию, к завершению дебатов иностранные чиновники задались вопросом о том, подходят ли Трамп и Байден для руководства США.

"На международном уровне Америка в этой ситуации производит не очень хорошее впечатление", - заявил изданию неназванный европейский дипломат.

Издание отмечает, что ни Трамп, ни Байден не смогли сформулировать новые идеи о том, как положить конец конфликтам в Европе и на Ближнем Востоке.