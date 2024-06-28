 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.06.2024
15:39  Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения
15:36  Попытка переворота в Боливии: виной всему - литий и Путин
15:33  Удар под долг: грозит ли победа оппозиции бюджетным кризисом во Франции
15:29  Ростислав Ищенко: Террористы из-за моря
15:28  Уланбек Тотуяев освобожден от должности посла Кыргызстана в Пакистане
15:24  Кто заменит продувшего Байдена: названы шесть кандидатов
15:09  Александр Дугин: Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой

14:49  Президент Ильхам Алиев досрочно распустил АзерПарламент 6 созыва и назначил новые выборы на 1/09
12:41  Старик - безнадежен. Демократы начали срочно обсуждать замену Байдена на выборах - Politico
12:29  В Чили почтили память борца с американским империализмом Сальвадора Альенде
12:17  Президент Киргизии извинился за церемонию помолвки своей племянницы
12:15  Франция на пути к хаосу, - Андрей Соколов
12:13  Оскорбления и жаркие споры: как прошли первые дебаты Трампа и Байдена (видео)
11:55  Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом, - Геворг Мирзаян
11:48  WP: поддержка однополых браков в США стремительно падает
11:45  Европейскую промышленность похоронят послезавтра, - Сергей Савчук
11:42  В Минобороны РФ отреагировали на дроны США над Черным морем
11:41  АБР поможет Киргизии перейти на 12-летнее школьное образование
11:38  Характер войны изменился, - Николай Сорокин
11:37  Мигранты по Бастрыкину. Россия рискует повторить судьбу Первого Рима
11:36  Нефтедоллар морочит голову: Самая большая глупость сейчас - смотреть на биржевые котировки
11:10  Улуч Озюлькер: Что будет если вдруг Байден победит?
08:50  Казахстанский военный судостроительный завод "Зенит" (Уральск) выставили на приватизацию
08:14  В Казахстане образована "межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми"
08:09  В Москве умер кыргызстанский политик и предприниматель Роман Шин
07:44  Кырспикер Шакиев обвинил минэконома Амангельдиева в некомпетентности и непрофессионализме
07:25  "Мы в полной заднице". Демократы в отчаянии из-за выступления Байдена на дебатах, - CNN
07:12  Крым и деньги: ATACMS летит, Греф хитрит, бизнес юлит, - СП
00:44  Очищение России от исламистов, - А.Школьников
00:37  В Киеве арестован К.Тимошенко - ближайший помощник Зеленского
00:35  Садыр Жапаров подписал закон, разрешающий разработку урановых и ториевых месторождений Киргизии
00:20  Иран готовится к транзиту власти. Опросы прочат победу "неудобному" кандидату
00:16  Раскола в китайском руководстве нет, - В.Скосырев
00:12  Мигрантский вопрос дошел до кипения: Бастрыкин назвал российский парламент "госдурой"
00:08  Крошка Биби. На какой финиш рассчитывает израильский премьер? - Арсений Латов
00:02  Украина и ее природные ресурсы: "золотая жила" для Запада, - Е.Пустовойтова
00:01  Франция в преддверии выборов: Макрон почти не виден, - В.Прохватилов
00:00  Среднеазиатская мобильная дивизия прикроет тыл СВО, а может, и фланги, - СП
Четверг, 27.06.2024
23:11  На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
17:01  Толпа мигрантов напала на полицейских в российском райцентре Быково
15:32  Почему Россия заинтересована в постоянном импорте рабочих из КНДР
13:14  Ош. Пожар охватил гору Сулайман-Тоо и приблизился к крупнейшей мечети
13:08  На озере Иссык-Куль вода отошла от берега - это обнажило развалины затонувшего города
13:07  Токаев обещает осенью провести всенародный референдум по строительству АЭС
13:05  Хуситы уверяют, что попали своей баллистической ракетой в израильский контейнеровоз MSC Sarah V
13:04  Широкий фронт Донбасса: Торецк берут сразу с четырех направлений
13:02  Таджикистан отстал от Афганистана по уровню зарплаты?
13:00  Почему китайские сотрудники "Энергии Семиречья" получали зарплату в разы больше казахстанских
12:56  Трехполярный мир и блоковые треугольники в Восточной Азии
12:53  Ростислав Ищенко: США потеряли хватку...
12:52  В Таджикистане обновили закон о воспитании детей. Новые нормы и штрафы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Старик - безнадежен. Демократы начали срочно обсуждать замену Байдена на выборах - Politico
12:41 28.06.2024

Демократы начали обсуждать замену Байдена на выборах - Politico
28.06.2024

Представители Демократической партии США после неудачных для президента Джо Байдена предвыборных дебатов с Дональдом Трампом начали обсуждать замену его кандидатуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.
"Демократы настолько запаниковали из-за неудачного выступления президента Байдена на дебатах, что некоторые активно обсуждают его замену", - говорится в публикации.

Как утверждает Politico, советник одного из возможных кандидатов в президенты от демократов отметил, что получил несколько сообщений "о катастрофе" от ключевых спонсоров. Они настаивают, что партия должна как-то решить этот вопрос. Однако советник признал, что сделать можно немного, если только сам Байден не решит отказаться от участия в выборах.

Другие стратеги, близкие к трем потенциальным кандидатам, заявили, что во время дебатов их засыпали текстовыми сообщениями. Один из них отметил, что ему поступили просьбы выдвинуть кандидата, которого он представляет, в качестве альтернативы Байдену. Имя этого политика не называется.
Один из крупных доноров, сторонник Байдена сказал, что президенту пора завершить свою кампанию. Этот спонсор назвал выступление главы государства "худшим в истории", настолько "плохим, что никто не обратит внимания на ложь Трампа".

В августе пройдет съезд Демократической партии, где кандидатом на пост президента выдвинут Джо Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.
В другой статье Politico пишет, что иностранные чиновники тоже разочарованы выступлением Байдена на дебатах.
"Иностранные дипломаты и чиновники выразили разочарование и даже тревогу по поводу действий Джо Байдена... Слабость Байдена бросалась в глаза еще больше. Некоторые намекнули на обеспокоенность тем, готов ли нынешний президент США ко второму сроку в качестве лидера ядерной сверхдержавы", - говорится в сообщении.

По данным издания, ряд иностранных чиновников отметили, что Трамп выглядел более энергичным, чем Байден, и говорил более четко, даже когда "искажал факты". Неназванный африканский дипломат заявил изданию, что Трамп становится "все больше похож на парня, с которым можно иметь дело".
При этом, другие чиновники отметили то, насколько "деревянным и уставшим" выглядел Байден. Европейский чиновник указал на то, что "Байден стар, и он показывает свой возраст". По мнению другого западного дипломата, это мероприятие, вероятно, станет "поворотным моментом" для Байдена.

Согласно изданию, к завершению дебатов иностранные чиновники задались вопросом о том, подходят ли Трамп и Байден для руководства США.
"На международном уровне Америка в этой ситуации производит не очень хорошее впечатление", - заявил изданию неназванный европейский дипломат.
Издание отмечает, что ни Трамп, ни Байден не смогли сформулировать новые идеи о том, как положить конец конфликтам в Европе и на Ближнем Востоке.

Источник - https://ru.sputnik.kg/
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719567660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили важный пакет законов
- Фракция "AMANAT" в Мажилисе заслушала Правительство по исполнению предвыборной программы партии
- Олжас Бектенов поручил интегрировать индикаторы "зеленой экономики" в региональные планы развития
- Олжас Бектенов проверил темпы строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" и ознакомился с планами развития Байконыра
- О "реваншизме"
- Соглашения о сотрудничестве на $629 млн подписаны на форуме "Казахстан – Китай"
- Новое назначение
- Казахстан принял участие в OPEC FUND 2024
- "Украинцы умирают за Казахстан" - комментарий казахстанского МИД
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  