Президент Ильхам Алиев досрочно распустил АзерПарламент 6 созыва и назначил новые выборы на 1/09

14:49 28.06.2024

Президент Азербайджана распустил парламент



28 июня стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент и назначил дату выборов, сообщает Zakon.kz.

"Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению, распускается Милли Меджлис Азербайджанской Республики шестого созыва. Внеочередные выборы в парламент Азербайджана назначены на 1 сентября 2024 года", – приводит сообщение пресс-службы президента РИА Новости.

Сроки полномочий парламента заканчивались в 2025 году.



Решение о роспуске парламента было принято 20 июня на заседании правящей партии "Ени Азербайджан", после чего депутаты инициировали соответствующее обращение к Алиеву, пишет Report.



10 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах.



Ирина Капитанова