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Кто заменит продувшего Байдена: названы шесть кандидатов
15:24 28.06.2024

Станет ли Камала Харрис президентом США

Кто мог бы заменить в качестве кандидата от демократов старичка Джо Байдена, который самым печальным образом сел в калошу во время первых дебатов с Дональдом Трампом? Западные доброхоты уже назвали как минимум шесть возможных вариантов.

Станет ли Камала Харрис президентом США

Камерный клубный дом "Левенсон" на Патриарших прудах.
Поскольку Байден еще официально не утвержден кандидатом в президенты от Демократической партии, теоретически партия может выбрать другого кандидата, пишет The Guardian.

Джо Байден победил на праймериз Демократической партии ранее в этом году, но официально не станет кандидатом от партии на пост президента, пока не будет утвержден на Национальном съезде Демократической партии 2024 года в Чикаго, который пройдет с 19 по 22 августа, напоминает The Guardian.

Официального механизма для его замены в качестве предполагаемого кандидата не существует, и такой шаг стал бы первой попыткой политической партии США сделать это в наше время.

По сути, единственным выходом для Байдена было бы согласиться отойти в сторону и позволить делегатам, которых он победил на праймериз – которые голосуют за выдвижение кандидата на Чикагском съезде, – выбрать кого-то другого.

По закону делегаты не обязаны голосовать за человека, победившего на праймериз, но их просят голосовать таким образом, чтобы "с чистой совестью отражать настроения тех, кто их избрал".

Если продувший на дебатах Байден уйдет в отставку, он может попытаться назвать кого-то – скорее всего, своего вице-президента Камалу Харрис – в качестве предпочтительного кандидата, что будет иметь определенный вес среди делегатов, но не будет иметь обязательной силы.

Самый радикальный вариант действий, который может предпринять Байден – уйти с поста президента, – сделает Камалу Харрис президентом. Но это не сделает ее автоматически кандидатом от Демократической партии на 2024 год.

Если бы кандидат был выбран на Чикагском съезде, это превратило бы традиционное мероприятие с высокой степенью организованности, когда партия представляет своего кандидата общественности в течение нескольких дней, в гораздо более волатильный открытый съезд, на котором ведутся споры, что является редкостью в современной политике США. Около 700 членов партии, которые, возможно, не являются единомышленниками, могли бы выбрать нового кандидата. У них было бы всего три месяца на то, чтобы объединиться и провести кампанию в свою поддержку до ноябрьских выборов.

Явного лидера у демократов в США пока нет, но вот несколько возможных вариантов, которые приводит The Guardian:

* Камала Харрис

Наиболее очевидным кандидатом была бы вице-президент при Байдене. Ее широко критиковали за то, что она не определила свою роль в администрации Байдена, и у нее низкий рейтинг одобрения в опросах общественного мнения, что позволяет предположить, что она будет бороться с Дональдом Трампом в разгар предвыборной кампании. 59-летняя Камала Харрис поддерживала Байдена после дебатов, но, возможно, партии будет легче всего найти ему замену. Более того, если Байден решит уйти в отставку сейчас, Харрис автоматически станет президентом США.

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* Гэвин Ньюсом

В четверг вечером 56-летний губернатор Калифорнии оказался в пресс-центре, обсуждая любые альтернативы Байдену в качестве кандидата, заявив, что это "бессмысленные спекуляции". В прошлом году у него были дебаты в прайм-тайм с губернатором Флориды Роном Десантисом, которые в будущем могут стать президентским поединком, и он подчеркнул, что поддерживает демократов на выборах за пределами своего родного штата, что временами выглядело как теневая кампания Белого дома.

* Джейби Прицкер

59-летний губернатор Иллинойса был бы одним из самых состоятельных кандидатов. Он может похвастаться тем, что кодифицировал право на аборт в Иллинойсе и объявил его "штатом-убежищем" для женщин, желающих сделать аборт. Он также известен как сторонник контроля над оборотом оружия и легализовал марихуану в рекреационных целях.

* Гретхен Уитмер

52-летняя губернатор Мичигана была в шорт-листе кандидатов на пост вице-президента Байдена в 2020 году, и высокие результаты Демократической партии на промежуточных выборах отчасти были связаны с ее губернаторством. Она выступала за ужесточение законов об оружии, отмену запрета на аборты и поддержку всеобщего дошкольного образования.

* Шеррод Браун

71-летний демократ был бы самым старшим из альтернативных кандидатов, но все равно на семь лет моложе Трампа. Было сочтено неожиданностью, что он не стал выдвигать свою кандидатуру от Демократической партии на 2020 год, заявив тогда, что оставаться сенатором от штата Огайо: "лучшее место для меня, чтобы вести эту борьбу" от имени трудящихся. Будучи убежденным сторонником трудовых прав и мер защиты, он также выступал в защиту ЭКО и абортов.

* Дин Филлипс

Будучи кандидатом на праймериз Демократической партии в начале этого года, он собрал несколько сторонников, но не смог привлечь внимание широкой партийной общественности, не выиграв ни одного конкурса, и поэтому вряд ли сыграет решающую роль, если Байден уйдет в отставку.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719577440


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