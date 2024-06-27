|15:39 Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения
15:36 Попытка переворота в Боливии: виной всему - литий и Путин
15:33 Удар под долг: грозит ли победа оппозиции бюджетным кризисом во Франции
15:29 Ростислав Ищенко: Террористы из-за моря
15:28 Уланбек Тотуяев освобожден от должности посла Кыргызстана в Пакистане
15:24 Кто заменит продувшего Байдена: названы шесть кандидатов
15:09 Александр Дугин: Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
14:49 Президент Ильхам Алиев досрочно распустил АзерПарламент 6 созыва и назначил новые выборы на 1/09
12:41 Старик - безнадежен. Демократы начали срочно обсуждать замену Байдена на выборах - Politico
12:29 В Чили почтили память борца с американским империализмом Сальвадора Альенде
12:17 Президент Киргизии извинился за церемонию помолвки своей племянницы
12:15 Франция на пути к хаосу, - Андрей Соколов
12:13 Оскорбления и жаркие споры: как прошли первые дебаты Трампа и Байдена (видео)
11:55 Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом, - Геворг Мирзаян
11:48 WP: поддержка однополых браков в США стремительно падает
11:45 Европейскую промышленность похоронят послезавтра, - Сергей Савчук
11:42 В Минобороны РФ отреагировали на дроны США над Черным морем
11:41 АБР поможет Киргизии перейти на 12-летнее школьное образование
11:38 Характер войны изменился, - Николай Сорокин
11:37 Мигранты по Бастрыкину. Россия рискует повторить судьбу Первого Рима
11:36 Нефтедоллар морочит голову: Самая большая глупость сейчас - смотреть на биржевые котировки
11:10 Улуч Озюлькер: Что будет если вдруг Байден победит?
08:50 Казахстанский военный судостроительный завод "Зенит" (Уральск) выставили на приватизацию
08:14 В Казахстане образована "межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми"
08:09 В Москве умер кыргызстанский политик и предприниматель Роман Шин
07:44 Кырспикер Шакиев обвинил минэконома Амангельдиева в некомпетентности и непрофессионализме
07:25 "Мы в полной заднице". Демократы в отчаянии из-за выступления Байдена на дебатах, - CNN
07:12 Крым и деньги: ATACMS летит, Греф хитрит, бизнес юлит, - СП
00:44 Очищение России от исламистов, - А.Школьников
00:37 В Киеве арестован К.Тимошенко - ближайший помощник Зеленского
00:35 Садыр Жапаров подписал закон, разрешающий разработку урановых и ториевых месторождений Киргизии
00:20 Иран готовится к транзиту власти. Опросы прочат победу "неудобному" кандидату
00:16 Раскола в китайском руководстве нет, - В.Скосырев
00:12 Мигрантский вопрос дошел до кипения: Бастрыкин назвал российский парламент "госдурой"
00:08 Крошка Биби. На какой финиш рассчитывает израильский премьер? - Арсений Латов
00:02 Украина и ее природные ресурсы: "золотая жила" для Запада, - Е.Пустовойтова
00:01 Франция в преддверии выборов: Макрон почти не виден, - В.Прохватилов
00:00 Среднеазиатская мобильная дивизия прикроет тыл СВО, а может, и фланги, - СП
|Уланбек Тотуяев освобожден от должности посла Кыргызстана в Пакистане
15:28 28.06.2024
Бишкек (АКИpress) – Уланбек Тотуяев освобожден от должности посла Кыргызстана в Пакистане.
Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.
"За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей", - говорится в указе.