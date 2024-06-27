Уланбек Тотуяев освобожден от должности посла Кыргызстана в Пакистане

15:28 28.06.2024

Бишкек (АКИpress) – Уланбек Тотуяев освобожден от должности посла Кыргызстана в Пакистане.



Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.



"За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей", - говорится в указе.



