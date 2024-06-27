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Удар под долг: грозит ли победа оппозиции бюджетным кризисом во Франции
15:33 28.06.2024

Весь Евросоюз может затрясти, если на выборах в Пятой республике победят правые или левые

Дмитрий Мигунов

Накануне судьбоносных внеочередных выборов Франция находится в состоянии хаоса. Это справедливо не только по отношению к политической сфере, но и к государственным финансам, а также экономике в целом. Гособлигации страны, и так теряющие в надежности, после анонса выборов обрушились. Экономические планы правых и левых партий пугают чиновников и часть бизнес-элит, хотя некоторые из них уже пытаются установить связи с Национальным объединением Марин Ле Пен. Чем исход выборов, которые пройдут уже 30 июня, может быть опасен для французской экономики и каковы финансовые программы борющихся за победу партий - в материале "Известий".

Выборы во Франции 2024: повод переживать есть

Франция - президентская республика: ключевые решения так или иначе принимает глава государства. Однако правительство, формируемое победившими на парламентских выборах партиями, имеет значительный вес и влияние на национальную экономику. Особенно нестабильной может быть ситуация, когда президент представляет одну политическую силу, а премьер и правительство - другую (так в истории страны было уже три раза и это явление называется "сожительство").

В случае уверенной победы партии или блока это "сожительство" может означать, что функции президента сведутся к вопросам внешней политики и национальной обороны, а карт-бланш на экономические решения останется у партии. Может и вовсе оформиться "подвешенный парламент", в котором ни одна из политических сил не будет иметь большинства. Это, в свою очередь, породит дополнительный хаос.

Неясность перед выборами вызвала панику у инвесторов, что немедленно отразилось на финансовых рынках. Котировки государственных облигаций Франции обвалились вскоре после решения президента Эммануэля Макрона о досрочном голосовании. За несколько торговых сессий спред (разница) в доходности между французскими и немецкими десятилетними гособлигациями подскочил почти вдвое - с 0,45 процентного пункта до 0,8%. Это очень много: последний раз такой спред был в 2012 году, в разгар европейского долгового кризиса.

Инвесторы запаниковали из-за перспективы, что правительство, сформированное правым Национальным объединением или левым блоком Новый народный фронт, будет тратить деньги еще более активно, чем нынешние власти. А с наращиванием государственных расходов у Парижа и так все обстоит не лучшим образом.

Левой, правой: во Франции соперничество партий набирает обороты
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Государственный долг к ВВП Франции на данный момент достиг около 110% - показатель еще не критический, но довольно опасный. Тем более что он неизбежно будет расти. В этом финансовом году дефицит бюджета страны должен составить около 5,5%. Это один из самых высоких показателей среди развитых стран и больше, чем в любом другом государстве G7, за исключением США. Однако в отличие от Америки Франция не может напрямую контролировать ни эмиссию валюты, ни процентные ставки. Причем каждый год планируемый дефицит оказывается превышен и, по нынешним оценкам, вернется в норму (менее 3% ВВП) не ранее 2027 года. За все это Франция уже получила выговор от Еврокомиссии.

Отметим, что эти расчеты не учитывают форс-мажоров вроде новой рецессии, в ходе которой придется так или иначе выпускать дополнительные долги. Кроме того, купонные ставки по облигациям последних лет высокие, так что стоимость заимствований отразится на размерах дефицита в ближайшем будущем.

Что касается экономики в целом, то она переживает не лучшие времена. ВВП в 2023 году вырос всего лишь на 0,9%. В первом квартале рост составил 0,2%, что также далеко от идеала. Показатели в целом лучше, чем у соседней Германии, но стоит обратить внимание, что, во-первых, во Франции, в отличие от ФРГ, растет население (то есть с ростом ВВП на душу все существенно хуже), а во-вторых, этот рост во многом обеспечивается упомянутыми дефицитами. Потратить более 5% ВВП для обеспечения прироста менее чем на процент - не самое эффективное вложение средств.

Таковы основные финансово-экономические показатели республики накануне судьбоносных, как считают в европейской прессе, выборов - и при любом их исходе, кроме победы на данный момент правящей партии ("Возрождение"), ситуация может ухудшиться. Почему программы правых и левых конкурентов выглядят такими проблемными для экономики и финансов страны?

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Национальное объединение: правый этатизм

Национальное объединение считается правой партией, но в ее экономической программе всегда хватало этатистских идей (этатизм - мировоззрение, абсолютизирующее роль государства в обществе). Впрочем, наибольшую критику в этот раз вызвали как раз традиционные правые подходы. Возглавляемая 28-летним Жорданом Барделла (Ле Пен сама не идет на выборы, нацеливаясь на президентство) партия планирует резко снизить налоги. В частности, ставки подоходного налога планируется уменьшить для молодых французов. Кроме того, партия обещает снизить НДС для домохозяйств на электроэнергию и газ (болезненная тема в стране, где тарифы регулярно растут). Эти идеи весьма популярны у аудитории партии, среди которой все больше и больше молодых людей, а также семей.

Другие предложения Национального объединения более государственнические. В частности, партия Ле Пен намеревается обеспечить повышение зарплат французам в соответствии с инфляцией, а также отменить устроенное Макроном повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Тема миграции в экономическом разрезе также затронута: партия предлагает сохранить для мигрантов право находиться в стране до тех пор, пока они платят налоги. Однако в случае потери работы более чем на шесть месяцев иностранные граждане должны будут покинуть страну.

Во сколько все это может обойтись бюджету? Институт Монтеня подсчитал, что цена вопроса может составить около 12 млрд евро только в этом году, тогда как пенсионная реформа отдельно будет стоить около 27 млрд евро в следующие три года. Национальное объединение, в свою очередь, не спорит, что определенные дополнительные расходы появятся, но собирается найти по крайней мере для части из них источники финансирования. К примеру, планируется сократить трансферты в бюджет ЕС на 2 млрд евро ежегодно. Кроме того, партия рассчитывает закрыть некоторые налоговые лазейки и обложить единовременным налогом на сверхприбыль энергетические компании.

ННФ: налоги заплатят те, кто может себе позволить

На левом фланге, где большинство партий объединилось в Новый народный фронт (ННФ), планы куда более амбициозные, но сильно пугающие представителей деловых кругов и инвесторов. Левые точно так же собираются отменять повышение пенсионного возраста. Они планируют увеличить зарплаты по всей экономике на 10%, а также повысить субсидии на покупку жилья на те же 10%. Минимальная зарплата должна достигнуть 1600 евро в месяц.

Из других предложений: замораживание цен на ряд товаров из базовой потребительской корзины, а также полностью бесплатное школьное обучение, в пакет которого будет включено питание, транспорт, а также факультативы и прочие внеклассные занятия. Все это будет оплачиваться из государственного кармана. Наконец, планируется потратить десятки миллионов евро на зеленый переход.

В общей сложности дополнительные расходы бюджета могут вырасти на 150 млрд евро, и в ННФ рост трат не скрывают. Блок рассчитывает покрыть эти расходы увеличением налогов. Во-первых, максимальная ставка НДФЛ должна достигнуть 90% (для доходов свыше 411 тысяч евро в год). Во-вторых, компании будут должны раскошелиться из своих сверхприбылей, что позволит государству получить лишние 15 млрд евро. "Мы заберем эти деньги у тех, кто может себе позволить дать их нам", - заявил первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор.

Все это заставило сильно занервничать представителей бизнеса, которые подвергли критике программы обеих партий, но левые для них представились куда большей неприятностью. Что касается чиновников, то идеи собирать дополнительные налоги и полностью компенсировать за счет этого рост расходов их не убедили. Бывший министр финансов Брюно Ле Мэр предрек полноценный долговой кризис в случае реализации вышеописанной программы.

Какая из партий окажется более убедительной для избирателей, станет известно в течение следующей недели. Характерно, что никто в принципе не говорит о сокращении дефицита - только об удержании его под контролем. Но и в это мало кто верит. Партия Макрона, к слову, также обещает увеличить расходы, пусть и не так щедро, как левые или правые. В любом случае именно их политика привела финансы Франции в то состояние, в котором они находятся. Не исключено, что если ни один из блоков не получит абсолютного большинства, руководить будет правительство технократов, согласованное с Макроном. Но и его шансы как-то кардинально улучшить ситуацию с дефицитом бюджета представляются сомнительными.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719577980


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