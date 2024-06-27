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Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения
15:39 28.06.2024

Сергей Зуев

На Украине задумались над тем, почему так туго идет мобилизация, хотят ли люди умирать за Зеленского и что будет со страной, если они все же за него умрут.

В украинском экспертном сообществе обсуждают, почему народ не горит желанием попасть на фронт, почему украинцы пытаются избежать этого даже с риском для жизни (вспомним о количестве утонувших в Тисе, о попытках силовых прорывов). Впрочем, есть эксперты, считающие, что границы Киевом закрыты зря.

Так, украинский блогер и предприниматель Павел Себастьянович заявил, что он сторонник открытия границ, выступающий исключительно за добровольный рекрутинг в ряды ВСУ.

"Я считаю, что закрытые границы и принудительная мобилизация - это признак авторитарного отсталого варварского государства. У нас достаточно людей, которые готовы сами… добровольно воевать, если им создать нормальные условия", - сказал он в эфире интернет-канала Politeka.

Предприниматель пояснил, что нормальные условия - "это высокая зарплата и наличие вооружений, то есть техники, на которой воевать, чем стрелять". Он добавил: "Все, что нужно сегодня на фронте, надо купить - и для того, что купили, нанять персонал. Вот и все, что нужно сделать".

Не оружия не хватает, а мотивации, все меньше людей хотят умирать за это государство, заявил украинский волонтер Геннадий Друзенко в эфире одного из ютуб-каналов. Он пояснил, что люди видят несправедливость, когда одни гниют в окопах, а другие, например, те же военкомы - деребанят средства.

"На самом деле героев почти не осталось, их очень много погибло. А люди хотят просто жить и понимать, за что они отдают (жизнь). А сколько покалеченных государство кинуло. То есть, в конце концов, в 20-х годах люди разочаруются в этом государстве", - сказал волонтер.

Он напомнил об истории, сказал, что есть миф о том, будто "большевики завоевали Украину". Почему это миф? Потому, что среди этих большевиков находим множество украинских фамилий.

"Боженко, Пархоменко… все украинские фамилии, все перешли за Советы. А почему? Потому, что система работала. А тут работала атаманщина, вот этот ручной режим пожарный", - пояснил Друзенко.

Об основной проблеме нынешней Украины говорит украинский политический философ Сергей Дацюк. По его мнению, она заключается сегодня в том, что "нет смыслов, из-за которых люди готовы добровольно и с позитивным представлением идти на войну, и нет позитивных перспектив, за которые люди хотят умирать или хотя бы жить, но внутри страны, поддерживать ее экономически…".

Мобилизация на Украине тем временем идет своим ходом. Граница по-прежнему на замке, ТЦКшники ловят и похищают людей, полиция им помогает, всем предложено обновить данные… Народ прячется как может, каждый день появляется информация об очередных стычках граждан с военкомами, о поджогах авто с военными номерами. Но сопротивление носит стихийный характер, а власть действует системно, и дело потихоньку идет.

Как сообщил на брифинге член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, после принятия и вступления в действие закона о мобилизации была достигнута главная цель - проведение аудита всех военнообязанных граждан Украины. Власти хотят выяснить, кто где находится, кто пригоден или не пригоден к военной службе, кто имеет отсрочку или является забронированным, кто может быть мобилизован.

По словам нардепа, уже обновили свои военно-учетные персональные данные 2 миллиона 370 тысяч граждан Украины, большинство из них – через приложение "Резерв+", сообщает УНИАН.

Впрочем, украинские юристы отмечают, что обновление данных в "Резерв+" не отменяет обязанности прийти в ТЦК, пока что только там можно получить направление на военно-врачебную комиссию, право на отсрочку или на бронирование, встать на воинский учет.

Вениславский также заявил, что оснований продлевать сроки обновления нет. И что сейчас в Верховной Раде нет законопроектов, которые предусматривали бы введение электронных повесток в ходе мобилизации. Но это ведь можно изменить в любой момент.

Вообще все меняется со временем. Вот выясняется, что покинувшим Украину военнообязанным тоже может грозить опасность быть отправленными в мясорубку.

Глава Союза молодежи при ХДС/ХСС (блок правоцентристских политических партий) Йоханнес Винкель в интервью Zeit призвал лишить находящихся в Германии украинских мужчин призывного возраста статуса временной защиты. По его словам, они "вообще не должны иметь права на защиту в Германии, а должны защищать свою страну". Он добавил, что предоставлять Украине оружие и одновременно лишать ее собственных защитников – это "откровенный цинизм".

Ранее лидер региональной группы "Христианский социальный союз" (ХСС) Александр Добриндт выразил пожелание, чтобы украинцы, не имеющие работы в Германии, вернулись в "безопасные районы Западной Украины".

Ряд немецких политиков призывает к изменениям в государственной помощи беженцам из Украины, ссылаясь на то, что это все труднее объяснять избирателям. Пока другие политсилы Германии такие предложения отвергают, но что в будущем все может случиться. Понятно, что Киев рассчитывает на возвращение уехавших, но лишь для того, чтобы поскорее бросить их в топку войны.

На Украине многие задумываются, сколько украинцев останется в стране по завершению конфликта и кем заменят убывших. А убывших много уже сейчас, если война продлится, их будет очень много.

Экс-депутат Верховной Рады и член батальона "Свобода" Андрей Ильенко в эфире видеоблога Евгения Карася* рассказал, что будто бы обсуждается такой план: "только война заканчивается, три – пять – десять – пятьдесят миллионов мигрантов должны приехать в Украину". По его словам, это будут мигранты из Индии, Сирии, Пакистана, из Бангладеш.

Экс-депутат добавил: "Мы всех любим, всех уважаем, но это земля украинцев, это Украина".

Ильенко подчеркнул, что прибытие в страну нескольких миллионов мигрантов "абсолютно другой культуры, религии" будет настоящей катастрофой, что нужно понимать – "украинцы добились своего права быть на своей земле, чтобы их не уничтожали, не подменяли, не делали нам искусственную подмену населения".

Подробнее о нравственных последствиях войн читайте в статье Владимира Скачко "Их условия мало чем отличались от лагеря". Трагедия "самоваров" и "танкистов" не должна повториться"

* - внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719578340


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