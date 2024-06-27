Иранцы пошли на выборы нового президента вместо погибшего в катастрофе Раиси

16:21 28.06.2024

Среди кандидатов есть только один сторонник реформ



Пока США продолжают пребывать в шоке после исторических теледебатов между Байденом и Трампом, в стране, враждебной по отношению к Америке, проходят выборы главы исполнительной власти. Иранцы выбирают президента Исламской Республики после недавней трагической гибели Эбрахима Раиси.



