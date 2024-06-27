|Иранцы пошли на выборы нового президента вместо погибшего в катастрофе Раиси
16:21 28.06.2024
Среди кандидатов есть только один сторонник реформ
Пока США продолжают пребывать в шоке после исторических теледебатов между Байденом и Трампом, в стране, враждебной по отношению к Америке, проходят выборы главы исполнительной власти. Иранцы выбирают президента Исламской Республики после недавней трагической гибели Эбрахима Раиси.
Иран идет на выборы, чтобы избрать нового президента после того, как Раиси погиб в результате крушения вертолета, пишет The Guardian. Выборы проходят в период высокой региональной напряженности между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами.
Более 61,5 миллиона иранцев в возрасте старше 18 лет получили возможность проголосовать за нового президента и направить сообщение режиму о состоянии экономики. Однако ожидается, что миллионы людей будут бойкотировать выборы в пятницу, результатами которых, по их мнению, режим будет манипулировать, чтобы обеспечить победу лоялистов, утверждает The Guardian.
Лидеры Ирана хотят восстановить свою легитимность после того, как в прошлом году неуклонное снижение явки достигло критической отметки: на парламентских выборах проголосовало менее 41% избирателей, а в столице страны Тегеране - менее 10%.
Голосование проводится после того, как президент Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета в мае.
Два лидера консервативной партии, Саид Джалили, бывший участник переговоров по ядерной программе, практически не имевший административного опыта, и Мохаммад Багер Калибаф, спикер парламента, не смогли договориться о предварительном соглашении в день голосования, которое позволило бы одному из них остаться в стороне. Эта неудача открывает возможность того, что единственный кандидат-реформист, которому было разрешено баллотироваться, 69-летний кардиохирург Масуд Пезешкиан, выйдет во второй тур с двумя кандидатами. Такой второй тур необходим, если ни один из четырех кандидатов в гонке не наберет 50% голосов в первом туре.
Саид Джалили, противник ядерной сделки 2015 года, считает, что Иран может противостоять западным санкциям, налаживая экономические связи с Востоком. Он также является самым идейным сторонником использования государственных полномочий для принуждения иранских женщин носить хиджаб и пользуется поддержкой Фронта стабильности исламской революции, или Джебхе Пайдари, группы, которая поссорилась с Калибафом. Калибаф заявил, что готов вести переговоры о возобновлении ядерной сделки и рассматривает более эффективное управление экономикой как путь к росту.
На 11-м часу Джалили все еще настаивал на отставке Калибафа, говоря, что жертва Калибафа может быть единственным способом остановить Пезешкиана и то, что фактически станет третьим сроком правления Хасана Рухани, центриста, два срока президентства которого закончились неудачей в 2021 году, во многом из-за выхода США из ядерной программы. сделка. Этот опрос является серьезным испытанием того, насколько реформисты по-прежнему актуальны в иранской политике.
Режим пытался ослабить позиции Пезешкиана, в том числе запретив один из его последних митингов. Верховный лидер, аятолла Али Хаменеи, выступил с речью накануне голосования, в которой осудил "некоторых иранских политиков" за то, что они считают, что "все пути к прогрессу проходят через Соединенные Штаты", - замечания, явно направленные на призыв Пезешкиана положить конец экономической изоляции Ирана от Запада.
В последнюю минуту двое из пяти кандидатов от консервативной партии, которым Совет стражей разрешил баллотироваться, – Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми, сторонник Раиси, и мэр Тегерана Алиреза Закани – отошли в сторону, подтвердив обвинения реформистов в том, что они были главными кандидатами от Джалили.
Многие иранцы, разочарованные последовательными репрессиями, ставят под сомнение ценность демократического процесса и планируют оставаться в стороне, вместо того чтобы придать процессу видимость легитимности. Один из членов "поколения Z" сказал The Guardian: "Своими убийствами режим превратил отказ от голосования в вопрос личного достоинства".
И Пезешкиан, и верховный лидер хотят добиться высокой явки избирателей – ближе к 60% – но по разным мотивам. Пезешкиану нужно убедить деполитизированное общество выступить против 15 миллионов или около того сторонников режима. Верховный лидер заявил: "Высокая явка избирателей делает честь Исламской республике. Каждые выборы с низкой явкой дают нашим врагам повод критиковать нас. Мы не должны доставлять им такого удовольствия".
Также сомнительно, что союзники верховного лидера, учитывая его взгляды на Америку и культурные ценности, потерпят президентство Пезешкиана. Пезешкиан, со своей стороны, неоднократно подчеркивал, что примет власть Хаменеи, и настаивал на том, что послушание не помешает ему изменить Иран.
В новом документе американской группы давления "Объединенные против ядерного Ирана" утверждается, что уровень манипулирования выборами со стороны режима выходит далеко за рамки простой фальсификации списка подходящих кандидатов, пишет The Guardian. В отчете подчеркивается роль Культурного и социального штаба Бакиаталлы, который, как говорится в отчете, создал полноценный аппарат и стратегию для достижения политических и культурных результатов в Иране.
Андрей Яшлавский