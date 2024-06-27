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Игры с англосаксами аукнулись Казахстану обходным китайским маршрутом
16:29 28.06.2024

Айнур Курманов. 27.06.2024

Сейчас в телеграм-каналах и на разных ресурсах появляются материалы, в которых высказывается опасение по поводу строительства железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, которая якобы пройдет в обход России и поможет англосаксам. В действительности ситуация несколько иная, и тут надо опасаться не нового маршрута, а экономической и политической оккупации соседнего Казахстана со стороны США, ЕС, Великобритании, Южной Кореи и Японии, становящегося плацдармом для враждебных действий в будущем.



На самом деле соглашение о строительстве новой железной дороги, которая соединит Китай с Ираном и Турцией через Киргизию и Узбекистан, стало знаковым событием для всех трех стран. Подписанное 6 июня 2024 года в Пекине, оно положило начало реализации проекта, который обсуждался уже более четверти века и обещает кардинально изменить транспортную и экономическую карту Центральной Азии.

Новая железнодорожная магистраль, протяженностью 450–500 км, станет частью глобальной инициативы Китая "Один пояс - один путь", которая направлена на развитие торговых связей и инфраструктуры между Китаем и другими странами Евразии. Это амбициозный проект, который призван не только ускорить доставку товаров, но и способствовать экономическому развитию регионов, через которые проходит новая торговая артерия.

Заниматься строительством и управлением будет трехсторонняя компания с участием Китая, Киргизии и Узбекистана. Распределение долей в проектной компании будет пропорционально финансовому вкладу: "Китайские железные дороги" получат 51% акций, "Кыргыз темир жолу" и "Узбекистон темир йуллари" – по 24,5% акций

Строительство железной дороги стоимостью $4,7 млрд, обеспечивает транзитный потенциал Центральной Азии. Проект предусматривает возведение современной транзитно-логистической инфраструктуры, включающей склады и терминалы. Ожидается, что годовой объем грузоперевозок достигнет 15 млн тонн, а срок доставки товаров сократится на 7 дней. Это позволит значительно сократить транспортные расходы, повысить конкурентоспособность товаров из Центральной Азии на мировых рынках и привлечь новые инвестиции в регион.

Какие экономические и геополитические последствия для местных республик будут в результате реализации этого проекта? Конечно, после строительства железной дороги резко усиливаются позиции и присутствие Китая и его капитала в регионе. Но главная особенность этого маршрута заключается в том, что он возводится не в обход России, а в обход Казахстана.

И тут есть совпадение интересов Москвы и Пекина, так как Россией в прошлом году был проложен еще один транспортный маршрут в обход Казахстана из Киргизии в Узбекистан и далее через Туркмении по Каспию в Астрахань. Его появление связано с тем, что Астана поддерживает санкционную политику Вашингтона в деле недопущения транзита и экспорта в Россию товаров и материалов двойного назначения. Кроме этого в регионе по инициативе Акорды происходили постоянные торговые войны и блокировки маршрутов, в результате чего киргизская и узбекская продукция не могла попасть на российский рынок.

Пекин же в свою очередь страхуется, так как не доверяет в полной мере Транскаспийскому маршруту, который был разработан англосаксами и навязан Казахстану и региону в целом, как некое "окно" в Европу.

На самом деле пропускная способность его достаточно низкая, и только после больших инвестиций в портовую инфраструктуру через пять лет по нему может проходить не более 10 миллионов тонн.

К тому же весь Транскаспийский маршрут оказался сейчас в руках американских и европейских компаний. По решению правительства Казахстана в руки Брюсселя под управление передаются 22 аэропорта и 2 порта на Каспии с правом приватизации. ЕС выделяет 40 миллиардов евро на строительство новых подъездных путей от месторождений редкоземельных металлов, переданных Астаной западным корпорациям, к каспийским портам для вывоза в первую очередь этого сырья.

Поэтому Вашингтон, Лондон и Брюссель намерены переправлять по этому маршруту в первую очередь добываемое сырье в Казахстане и бывших советских среднеазиатских республиках. А еще власти РК мечтают переплавлять по нему и сырую нефть с газом в ЕС. Поэтому для китайских товаров не будет хватать пропускных способностей. Так что главное предназначение Транскаспийского маршрута – это стать альтернативой Новороссийскому КТК.

Особенно это актуально в ситуации обострения конфликта между странами Запада и Россией, так как в случае прямой войны с НАТО трубопровод через Новороссийск, по которому сейчас идет нефть, добытая американскими и европейскими компаниями, перестанет функционировать.

Каспийский трубопроводный консорциум, пролегающий по территории России.

Поскольку маршрут оказался под контролем США, ЕС и Великобритании, то он в свою очередь может закрыться в определенный момент и для Китая и его товаров. В этой ситуации строительство железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан стало для КНР острой необходимостью. Тем более она открывает кратчайший путь к Персидскому заливу через Иран, а также на рынки стран Ближнего Востока.

Потом в Турцию пойдет через северный Иран только одна ветка для поддержания торговых отношений с Европой, но она будет идти в обход Каспия и Кавказа. Получается, что для России никакого ущерба от этого проекта не будет, и он, наоборот, подрывает монополию Транскаспийского, по сути, антироссийского маршрута. Создается серьезная конкуренция "казахстанскому" логистическому пути, и Астана в данной ситуации, следуя американским санкциям, сама рискует оказаться в итоге в изоляции в регионе, а не Россия.

Кроме этого, есть большой выигрыш в деле усиления позиций Узбекистана – главного соперника Казахстана в борьбе за гегемонию в регионе. А так как в Москве и Пекине было консолидировано принято решение сделать в качестве стратегической опоры в Центральной Азии именно Ташкент, то и все крупные инвестиции, масса оборудования и технологии пойдут сейчас как раз туда. И прямое железнодорожное сообщение с Китаем минуя территорию Казахстана просто распахивает ворота для обширных вливаний.

Надо учитывать, что в Ташкенте активно работают над строительством железной дороги через Афганистан к пакистанским портам в рамках стратегического пути Север – Юг. А если учитывать, что в республике возводятся российские АЭС, то Узбекистан таким образом превращается в незаменимый энергетический и транспортный хаб.

Киргизия также получает свою выгоду и становится логистически менее зависимой от Казахстана и будет попадать в орбиту уже не Астаны, проводящей политику радикальной геополитической переориентации на Запад, а Ташкента, у которого есть свои амбициозные планы расширения влияния на всю Среднюю Азию. Этим экономически подрывается план Лондона и Анкары создать единый центральноазиатский рынок и провести региональную интеграцию в противовес Москве и Пекину.

На этом фоне, наоборот, в Казахстан постоянно едут эмиссары из США, Великобритании и стран ЕС, которые рассматривают Астану в качестве своего главного стратегического партнера в регионе и некого плацдарма для подрыва позиций России в деле увода всей Центральной Азии через Организацию тюркских государств на Запад. Вскоре тот же немецкий премьер Олаф Шольц проведет в Астане саммит С5+1, а со стороны Азии казахстанскую элиту сейчас активно окучивают Япония и Южная Корея, сателлиты англосаксов.

Так, пару недель назад в Казахстан с государственным визитом прибыл президент Республики Корея Юн Сок Ель.

В республике уже действуют около 700 представительств, юридических лиц с южнокорейским участием. Между странами действует Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. И хотя по итогам 2023 года товарооборот между странами достиг $6 млрд, а прямые инвестиции Южной Кореи составили только $1 млрд, в Сеуле намерены нарастить капиталовложения в РК.

И во многом эта активность Южной Кореи направлена против Китая, чтобы составить Пекину конкуренцию в Центральной Азии, подорвать попутно позиции России и поддержать таким образом Астану в фарватере прозападной политики. Символично, что Владимир Путин буквально уже через несколько дней встречался с лидером Северной Кореи, а Сеул после этого разразился в отношении Москвы враждебной истеричной риторикой.

Это наглядно показывает на примере таких встреч не только о разности подходов, но и имеющихся существенных экономических, логистических и геополитических противоречиях. И в этой ситуации Китай, выстраивая собственную железнодорожную магистраль, действует объективно в пользу России, ослабляя недружественных лимитрофов в регионе.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719581340


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