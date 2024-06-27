Китай решил "кинуть" Россию: эксперт объяснил, зачем Путин ездил в КНДР и Вьетнам

16:32 28.06.2024

Экономист Михаил Хазин объяснил цель поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам. По его мнению, это был сигнал не Западу, а Китаю, хотя успешное стечение обстоятельств повлияло на все стороны в пользу России. Какой сигнал послал президент Пекину и каким образом Китай пытался обмануть Россию?



Экономист Михаил Хазин заявил, что поездки президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам были жестким ответом Китаю, который из-за страха перед западными санкциями не хочет помогать России. Об этом сообщает издание "Телеканал78.ru".



После вступления в новый президентский срок Владимир Путин посетил Китай, сделав его первой страной, куда он отправился после инаугурации. Во время майского визита лидеры двух стран обсудили множество важных вопросов, в том числе экономических. В июне Путин отправился с официальным визитом в Северную Корею и Вьетнам, сопровождаемый министрами и вице-премьерами. Теплый прием президента России вызвал обеспокоенность на Западе, но Хазин утверждает, что внимание было обращено не в ту сторону.



По словам экономиста, настоящий смысл визитов был адресован не США и Европе, а Китаю, который слишком опасается западных санкций, чтобы помогать России их обходить. Это означает, пишет издание, что Пекин пытался обмануть Москву в отношении достигнутых договоренностей.



"Те вещи, которые Путин и Си обсудили, о которых договорились, Си реализовать не смог. Потому что справиться со своей вестернизированной финансово-экономической элитой он не сумел. И перед Россией встал вопрос, что делать", - считает Хазин.



Россия обладает широким спектром оборонных технологий, но, по словам Хазина, страдает от нехватки производственных мощностей из-за кризисов и коррупции 90-х годов. Поэтому для Путина было важно заключить соглашение с КНДР, где есть множество предприятий с неиспользованными мощностями. В то же время Северная Корея имеет большое значение для Китая в свете возможной "американской дуги от Японии до Филиппин", направленной на изоляцию КНР от Мирового океана.



В этом случае китайцы смогут выходить в Мировой океан через северокорейские порты и российское Охотское море - других вариантов нет. В этой ситуации Путин фактически вывел Северную Корею из-под влияния Китая.



Таким образом, это можно рассматривать как ультиматум. Возможно, между Россией и Китаем существует соглашение о такой конфигурации на высшем уровне, что объясняет отсутствие резкой реакции Пекина на визит Путина в Пхеньян. Однако визит во Вьетнам был неожиданным для китайцев, поскольку эта страна может стать "окном" России на мировые финансовые рынки, не учитывая позицию США.



"США почти сразу после визита Путина сообщили, что таких хороших отношений с Вьетнамом, как сейчас, у них никогда не было. Это означает, что то, что Китаю было запрещено, Вьетнаму разрешили. По разным причинам - в первую очередь потому, что Вьетнам, в отличие от Китая, никого бояться не будет. Если китайские бизнесмены даже намеки США воспринимают как руководство к действию, у вьетнамцев сразу возникает вопрос: "А вы кто такие? Почему вы указываете нам, что нам делать на нашей территории?"", – размышляет Хазин.



Россия планирует использовать суверенитет Вьетнама, основываясь на том, что США вложили слишком много времени и усилий в нормализацию отношений с этой страной, чтобы пожертвовать ими ради антироссийской политики, как отмечает эксперт.



Вячеслав Новороссийский