Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на журналиста Айдоса Садыкова

16:34 28.06.2024

Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на автора оппозиционного YouTube-канала "Бәсе" Айдоса Садыкова. Об этом заявил спикер сената республики Маулен Ашимбаев, передает Власть.kz.



"В соответствии с законами нашей страны, наша республика обеспечивает приоритетно права наших граждан. Поэтому в таких ситуациях наша страна в соответствии с законами, не выдает казахстанских граждан. Это в целом не в отношении этой ситуации, а в целом принцип: Казахстан не выдает своих граждан другим государствам", - сказал Ашимбаев в кулуарах сената.



Со слов спикера верхней палаты казахстанского парламента, правоохранительные органы двух стран будут активно взаимодействовать в расследовании покушения.



"Генеральная прокуратура нашей страны подключилась к расследованию, Генпрокуратура на связи с коллегами из Украины и с нашей стороны оказывается все необходимое содействие.



И в этой ситуации какие-либо заявления, что Казахстан был заинтересован в устранении журналиста, они полностью не соответствуют реальности и являются прямыми провокациями для того, чтобы Казахстан вовлечь в какие-то геополитические игры", - добавил Ашимбаев.



На жизнь оппозиционного казахстанского журналиста Айдоса Садыкова покушались 18 июня - неизвестный выстрелил в него 18 июня в Шевченковском районе Киева. После покушения Садыкова прооперировали, врачи оценивают его состояние как тяжелое. 19 июня президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов помочь в расследовании случившегося.



21 июня супруга журналиста Наталья Садыкова объявила, что украинская полиция установила подозреваемых в покушении на журналиста. Ими оказались двое граждан Казахстана - 33-летний Мейрам Каратаев 36-летний Алтай Жаканбаев. На следующий день стало известно, что один из подозреваемых (предположительно, Алтай Жаканбаев) был задержан в Казахстане, он добровольно явился в правоохранительные органы республики.



25 июня офис генпрокурора Украины сообщил, что готовит пакет документов для экстрадиции подозреваемых в покушении на убийство Садыкова.