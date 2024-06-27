Скончался Народный артист, основатель кыргызской мультипликации Сагынбек Ишенов

16:35 28.06.2024

Некролог - Сагынбек Ишенов



Бишкек (АКИpress) – 27 июня 2024 года в возрасте 90 лет скоропостижно скончался народный артист Кыргызской Республики, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР и основатель кыргызской мультипликации, художник Сагынбек Ишенов.







Пресс-служба Кабинета министров опубликовала некролог.



Сагынбек Ишенов родился 5 апреля 1934 года в селе Дон-Арык Чуйской области.



После окончания в 1961 году Всесоюзного государственного института кинематографии в городе Москве Сагынбек Ишенов начал трудовую деятельность художником на киностудии "Кыргызфильм". В 1966 году Сагынбек Ишенов стал членом Союза кинематографистов СССР, а в 1967 году - Союза художников СССР.



В 1976 году он был назначен руководителем созданного "Кыргызмультфильма" при киностудии "Кыргызфильм" и на экраны вышел первый кыргызский мультфильм "Цифры спорят".



Кыргызское изобразительное искусство, кыргызское киноискусство и кыргызскую мультипликацию невозможно представить без Сагынбека Ишенова. Благодаря неустанной работе он создал более 700 произведений искусства на протяжении всего своего творческого пути. В созданных им картинах представлены удивительные кыргызские достопримечательности, горы, поля, исторические памятники, сельские труженники, поливальщики, колхозники, наряду с известными в науке и образовании учеными в экспозиции представлены видные деятели в сфере медицины, а также портреты личностей, внесших большой вклад в нашу культуру, таких как художник и киноактер, народный артист СССР Суймонкул Чокморов, поэт Жолон Мамытов, композитор Таштан Эрматов, народный артист Кыргызстана Тургун Бердалиев, мастерски раскрыты образы знаменитых комузистов и акынов, а также кыргызских силачей, начиная с Кожомкула.



Неоценимый вклад внес Сагынбек Ишенов в кыргызскую кинематографию, показав себя в качестве вертуозного художника-постановщика в художественных фильмах М. Убукеева "Горная река" (1960 г.), Л. Турусбековой "Великий эпос" (1962 г.), М. Рошаля "Улица космонавтов" (1963 г.), Т. Океева "Небо нашего детства" (1966 г.), "Поклонись огню" (1971 г.), Ж. Соданбека "Бурма" (1971 г.), Ю. Борецкого "Сюда прилетают лебеди" (1972 г.) и У. Ибрагимова "Улыбка на камне" (1975 г.), Т. Раззакова "Сыпайчы" (1976 г.). Его вклад в кинематографию останется для подражания для всех поколений. И сегодня и в будущем.



Сагынбек Ишенов также внес свой вклад в детскую литературу как лучший художник художественной литературы и учебных пособий, оформив обложки многих книг, изданных в союзное время, таких как "Колобок", "Кемчонтой" Т. Молдо, "Мурат" К.Баялинова. А внешние обложки книг Токомбаева "Тайна мелодии" и "Охотник Акай" созданы по мировосприятию детей.



В какой бы области не работал Сагынбек Ишенов, он не оставлял искусство живописи, лелея свой незаурядный талант от природы, брал в руки кисть и создавал шедевры, прославившие красоту нашей природы. Его картина "Красный бык и одинокий плуг" была признана лучшей в СССР и получила место в собрании Третьяковской галереи в Москве. Среди сотен его картин художественные работы под названиями "Кожомкул балбан", "Манас", "Бурана", "Иссык-Куль и Алыкул Осмонов", "Таштан Эрматов", "Одарыш", "Кок-Кести", "Местный палван джигит", "Касым Жумабаев", "Мырза уулу Иманкул" вызвали интерес множества любителей живописи. В этих работах заметна особенность отражения высокой эстетики, мастерство ясной передачи величия природы и состояния природных явлений.



В качестве режиссера-постановщика он создал такие мультфильмы, как "Олокон" (1978 г.), "Старик Меке и черный великан" (1979 г.), "Два зайченка" (1980 г.), "Портрет" (1982 г.), "Толубай – знаток скакунов" (1983 г.), Акын (Алыкул Осмонов) (1988 г.).



В 1985 году на Международном кинофестивале в Анси (Франция) с участием сотен стран мультфильм Сагынбека Ишенова "Толубай – знаток скакунов" завоевал главный приз и был награжден дипломом. В 1988 году к открытию памятника великому поэту Алыкулу Осмонову он создал мультипликационный фильм "Становление. Поэт Алыкул Осмонов", за это ему была присуждена международная премия "Алыкул".



Светлая память о Сагынбеке Ишенове навсегда останется в сердцах нашего народа, творческой интеллигенции и родных.



Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Сагынбека Ишенова и разделяем боль утраты.



А.У. Жапаров, С.С. Касмамбетов, Э.Ж. Байсалов, А.А. Максутов, Т.С. Садыков, Ч. Абыкеев., Т.М. Ажымалиев, Ч. Эсенгул уулу, С. Шер-Нияз, А. Бекболотов, М.А. Бектеналиев, Ж. Өзбекова,Т.А. Кулмендеев, Н.К. Токомбаева, М. Мусаев, Н. Мамбетова, К. Абдыгулов, Ж. Соданбек, Т. Ибрагимов, А. Сүйүндуков, А. Арым-Кубат, Ж. Сыдыкбаева, Н. Абдыкадыров, Ж. Жунушев, С. Торобеков, А. Осмонов, Ж. Молдокматов, И. Чаланов, Ж. Матаев, Б. Одуракаев, А.М. Жангазиев, Г.К. Керимова, Т.М. Бирназаров, Б. Мукул, А. Дайырбеков и др.