Очередная секретная стройка VIP-городка в Алматинских горах

16:50 28.06.2024

В водоохранной зоне в предгорьях Алматы строят коттеджный городок. Госинспекторы никак не могут его проверить



Данил Утюпин

27 июня 2024



В редакцию Orda.kz обратились люди. Они попросили проверить стройку на улице Керей-Жанибек Хандар в Алматы. По их словам, там точно есть какие-то нарушения. В частности, правил застройки в водоохранной зоне, ограничение доступа к водоему общего пользования (реке), провал грунта вдоль дороги, а также возведение многоквартирных жилых комплексов вместо коттеджей, как указано в рекламе. В ситуации разбирался корреспондент Orda.kz.



После обращения в различные инстанции (ГАСК, акимат Алматы, Балхаш-Алакольскую бассейновую инспекцию (БАБИ)) удалось выяснить, что в Медеуском районе Алматы рядом с речкой на площади более пяти тысяч кв. м строят будто бы коттеджный городок "Дубровка" с рестораном и фитнес-комплексом. Застройщик - компания "Атрикс-Строй", принадлежащая депутату местного маслихата Амиржану Набиеву.



А вот с заказчиком ситуация довольно странная. На паспорте объекта написано, что заказчиком является ТОО "River Park Esentai" (по крайней мере, так было весной).



А вот в акимате, ГАСК, БАБИ и "Атрикс-Строй" утверждают, что заказчик - ТОО "Глобал Тим". Согласно сведениям сайта Statsnet, "Глобал Тим" - малое предприятие (официальная цифра - пять сотрудников), производящее бумажные изделия. Руководитель - Каракоз Адамбековна Алимжанова.



Выглядит подозрительным, что такая маленькая фирма с небольшим оборотом, которая даже не располагается по своему юридическому адресу, является заказчиком такого крупного и дорогого проекта.



По мнению адвоката Руслана Кожахмета, это нарушение, так как согласование о начале строительно-монтажных работ и другие исходные документы выдаются только на определенное лицо. И именно заказчик готовит и подает все документы для получения разрешения и уведомления о начале строительства.



Другая странность с ТОО "Глобал Тим" в том, что ее руководителя уже много месяцев не могут найти инспекторы БАБИ, чтобы проверить вышеупомянутый объект, расположенный в водоохранной полосе и зоне р. Малая Алматинка и р. Бекенбай.



Так как в марте в инспекцию поступило заявление от гражданки О. В. Мухамедияровой, что по этому адресу располагается стройка в водоохранной зоне. После этого в отношении ТОО "Глобал тим" было решено провести внеплановую проверку № 16 в период с 27 марта по 2 апреля.



Но из этого ничего не вышло. Так как по закону они обязаны накануне вручить уведомление руководителю компании. Однако, когда сотрудники инспекции посетили юридический адрес компании (ул. Айтеке би, 55), то выяснили, что там расположена совсем другая компания. Это нарушение налогового законодательства. Где же на самом деле сидит "Глобал тим", узнать не удалось.



Тогда инспекторы приехали на место строительства объекта (ул. Керей Жанибек Хандары, № 232), но и там из руководства "Глобал тим" никого не оказалось.



С 29 марта 2024 года инспекция направила шесть уведомлений (о необходимости явиться для подписания акта о назначении проверки) по всем имеющимся адресам компании ТОО "Глобал тим".



2 апреля 2024 года в адрес инспекции поступило сообщение от представителя ТОО "Глобал тим", что сейчас директор К. Алимжанова в отпуске. Полномочий у остальных (двух) сотрудников представлять интересы перед государственными органами нет.



28 мая 2024 года в отношении ТОО "Глобал тим" вновь зарегистрирована внеплановая проверка, и снова ее не удалось провести. Представители компании продолжили скрываться от инспекторов БАБИ.



Тогда 7 июня 2024 г. БАБИ подала в суд по факту воспрепятствования проверке компанией "Глобал тим". Но судебное заседание несколько раз переносилось в связи с тем, что адвокат компании не был готов, не изучил все материалы дела и просил об отсрочке заседания.



26 июня 2024 года в специализированном межрайонном административном суде Алматы все-таки состоялось заседание по вопросу воспрепятствования проверке инспекторами БАБИ строительного объекта на Керей-Жанибек Хандар, 232. Однако судья отклонила иск.



"В судебном порядке нам не удалось добиться разрешения на проверку. Судья почему-то была настроена против нас. Сказала, что мы должны были просто вручить уведомление представителю "Глобал Тим" и провести проверку. Но представителя мы по сей день не можем найти. У них есть юрист, который ведет их дела, но сам не числится в компании. Я это объяснял судье, но она была непреклонна и прекратила дело о воспрепятствовании проверки. Мы снова откроем проверку, но теперь собираемся обратиться в полицию, чтобы они привели директора ТОО "Глобал тим". Я уже не знаю, как по-другому. Если на строительном объекте их нет. По их юридическому адресу дислоцируется другая компания. Пока же мы ждем решение суда, чтобы написать протест в городскую прокуратуру", - сообщил уполномоченный инспектор Арман Акбаров.



Исходя из того, что БАБИ не дают возможность осмотреть объект, однозначно утверждать, есть ли там какие-то нарушения или нет, пока нельзя. Но учитывая, как усердно прячется руководитель этого ТОО, это весьма вероятно.



Является ли нарушением установка заграждения по границе реки, в БАБИ однозначно ответить не смогли. Однако в Водном кодексе РК в ст. 65 говорится следующее:



"Запрещается ограничение физическими и юридическими лицами доступа населения к водным объектам общего водопользования путем установления заграждений, охранных пунктов, запрещающих знаков, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом".



Согласно представленным документам, назначение целевого участка - строительство индивидуальных жилых домов. Но подпадает ли под эту категорию строительство целого коттеджного городка, вопрос спорный.



Но даже если так, то сами строения в несколько этажей больше напоминают многоквартирные жилые комплексы (МЖК), чем частные дома. К тому же, там построят ресторан и фитнес-комплекс.



На данный момент БАБИ продолжает охоту за неуловимым руководителем "Глобал тим", чтобы провести наконец проверку объекта. Orda.kz продолжит внимательно следить за развитием событий.



Напомним, коттеджный городок "Дубровка" - это не единственный проект депутата Амиржана Набиева, который оказывался в центре скандалов. В феврале этого года суд обязал депутата-застройщика выплатить 36 миллионов тенге государству за нарушение сроков выполнения работ по реконструкции сгоревшего здания акимата, а также обязательства по госзакупкам.



А в марте в Алматы обвалился грунт под строящимся ЖК "Клубный дом на Жамакаева", который также строит компания Atrix.



Кстати, о депутате-застройщике. В законе "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", ст. 20, п. 6, говорится:



Депутаты маслихатов, осуществляющие свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемой за счет средств государственного бюджета, не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной или иной творческой.



Правда, мы пока не знаем, получает ли Набиев зарплату от государства...