Токаев утвердил новые символы органов нацбезопасности

17:00 28.06.2024

Указом президента РК от 24 июня 2024 года внесены изменения и дополнения в указ "О символах органов национальной безопасности Республики Казахстан"



Указом установлено, что символами органов национальной безопасности РК являются:



флаг органов национальной безопасности РК;

эмблема органов национальной безопасности РК;

флаг Службы специального назначения "А" КНБ РК;

знамя Службы внешней разведки КНБ РК;

знамя Академии КНБ РК.



Также утверждено изображение и описание указанных символов.



Кроме того, указ определяет, что:



условия содержания, хранения и выноса флагов и знамен органов национальной безопасности РК определяются Уставом внутренней службы органов национальной безопасности;

эмблема органов национальной безопасности РК устанавливается на служебных зданиях КНБ РК, а также на зданиях органов Комитета национальной безопасности РК.



Указ вводится в действие с 28 июня 2024 года.



Ранее сообщалось, что до принятия данного указа символами КНБ были определены только флаг и эмблема.



Как выглядят новые символы КНБ РК можно посмотреть здесь.



Как поясняли в Комитете нацбезопасности, новые символы будут являться ключевым элементом корпоративной культуры и традиций указанных ведомств и Академии КНБ. Их наличие будет способствовать формированию у сотрудников, курсантов Академии чувства принадлежности и гордости. Символы будут являться постоянным напоминанием о миссии и ответственности перед обществом и государством.



Лариса Черненко