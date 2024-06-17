 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.06.2024
17:07  Венгрия показывает пример всей Европе: как дружить с Китаем, не выходя из ЕС и НАТО
17:06  В Таджикистане увеличили штрафы за нарушения в воспитании детей
17:03  УкрАрмия откатывается к Торецку
17:02  "Российская" чистка в армии Китая: двух бывших министров обороны исключили из Коммунистической партии
17:00  Токаев утвердил новые символы органов нацбезопасности
16:50  Очередная секретная стройка VIP-городка в Алматинских горах
16:35  Скончался Народный артист, основатель кыргызской мультипликации Сагынбек Ишенов

16:34  Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на журналиста Айдоса Садыкова
16:32  Китай решил "кинуть" Россию: эксперт объяснил, зачем Путин ездил в КНДР и Вьетнам
16:29  Игры с англосаксами аукнулись Казахстану обходным китайским маршрутом
16:21  Иранцы пошли на выборы нового президента вместо погибшего в катастрофе Раиси
15:39  Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения
15:36  Попытка переворота в Боливии: виной всему - литий и Путин
15:33  Удар под долг: грозит ли победа оппозиции бюджетным кризисом во Франции
15:29  Ростислав Ищенко: Террористы из-за моря
15:28  Уланбек Тотуяев освобожден от должности посла Кыргызстана в Пакистане
15:24  Кто заменит продувшего Байдена: названы шесть кандидатов
15:09  Александр Дугин: Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
14:49  Президент Ильхам Алиев досрочно распустил АзерПарламент 6 созыва и назначил новые выборы на 1/09
12:41  Старик - безнадежен. Демократы начали срочно обсуждать замену Байдена на выборах - Politico
12:29  В Чили почтили память борца с американским империализмом Сальвадора Альенде
12:17  Президент Киргизии извинился за церемонию помолвки своей племянницы
12:15  Франция на пути к хаосу, - Андрей Соколов
12:13  Оскорбления и жаркие споры: как прошли первые дебаты Трампа и Байдена (видео)
11:55  Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом, - Геворг Мирзаян
11:48  WP: поддержка однополых браков в США стремительно падает
11:45  Европейскую промышленность похоронят послезавтра, - Сергей Савчук
11:42  В Минобороны РФ отреагировали на дроны США над Черным морем
11:41  АБР поможет Киргизии перейти на 12-летнее школьное образование
11:38  Характер войны изменился, - Николай Сорокин
11:37  Мигранты по Бастрыкину. Россия рискует повторить судьбу Первого Рима
11:36  Нефтедоллар морочит голову: Самая большая глупость сейчас - смотреть на биржевые котировки
11:10  Улуч Озюлькер: Что будет если вдруг Байден победит?
08:50  Казахстанский военный судостроительный завод "Зенит" (Уральск) выставили на приватизацию
08:14  В Казахстане образована "межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми"
08:09  В Москве умер кыргызстанский политик и предприниматель Роман Шин
07:44  Кырспикер Шакиев обвинил минэконома Амангельдиева в некомпетентности и непрофессионализме
07:25  "Мы в полной заднице". Демократы в отчаянии из-за выступления Байдена на дебатах, - CNN
07:12  Крым и деньги: ATACMS летит, Греф хитрит, бизнес юлит, - СП
00:44  Очищение России от исламистов, - А.Школьников
00:37  В Киеве арестован К.Тимошенко - ближайший помощник Зеленского
00:35  Садыр Жапаров подписал закон, разрешающий разработку урановых и ториевых месторождений Киргизии
00:20  Иран готовится к транзиту власти. Опросы прочат победу "неудобному" кандидату
00:16  Раскола в китайском руководстве нет, - В.Скосырев
00:12  Мигрантский вопрос дошел до кипения: Бастрыкин назвал российский парламент "госдурой"
00:08  Крошка Биби. На какой финиш рассчитывает израильский премьер? - Арсений Латов
00:02  Украина и ее природные ресурсы: "золотая жила" для Запада, - Е.Пустовойтова
00:01  Франция в преддверии выборов: Макрон почти не виден, - В.Прохватилов
00:00  Среднеазиатская мобильная дивизия прикроет тыл СВО, а может, и фланги, - СП
Четверг, 27.06.2024
23:11  На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
17:01  Толпа мигрантов напала на полицейских в российском райцентре Быково
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Токаев утвердил новые символы органов нацбезопасностиТокаев утвердил новые символы органов нацбезопасности
17:00 28.06.2024

Указом президента РК от 24 июня 2024 года внесены изменения и дополнения в указ "О символах органов национальной безопасности Республики Казахстан"

Указом установлено, что символами органов национальной безопасности РК являются:

флаг органов национальной безопасности РК;
эмблема органов национальной безопасности РК;
флаг Службы специального назначения "А" КНБ РК;
знамя Службы внешней разведки КНБ РК;
знамя Академии КНБ РК.

Также утверждено изображение и описание указанных символов.

Кроме того, указ определяет, что:

условия содержания, хранения и выноса флагов и знамен органов национальной безопасности РК определяются Уставом внутренней службы органов национальной безопасности;
эмблема органов национальной безопасности РК устанавливается на служебных зданиях КНБ РК, а также на зданиях органов Комитета национальной безопасности РК.

Указ вводится в действие с 28 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что до принятия данного указа символами КНБ были определены только флаг и эмблема.

Как выглядят новые символы КНБ РК можно посмотреть здесь.

Как поясняли в Комитете нацбезопасности, новые символы будут являться ключевым элементом корпоративной культуры и традиций указанных ведомств и Академии КНБ. Их наличие будет способствовать формированию у сотрудников, курсантов Академии чувства принадлежности и гордости. Символы будут являться постоянным напоминанием о миссии и ответственности перед обществом и государством.

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719583200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили важный пакет законов
- Фракция "AMANAT" в Мажилисе заслушала Правительство по исполнению предвыборной программы партии
- Олжас Бектенов поручил интегрировать индикаторы "зеленой экономики" в региональные планы развития
- Олжас Бектенов проверил темпы строительства космического ракетного комплекса "Байтерек" и ознакомился с планами развития Байконыра
- О "реваншизме"
- Соглашения о сотрудничестве на $629 млн подписаны на форуме "Казахстан – Китай"
- Новое назначение
- Казахстан принял участие в OPEC FUND 2024
- "Украинцы умирают за Казахстан" - комментарий казахстанского МИД
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  